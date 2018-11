Chadwick piensa que somos analfabetos y giles. Ahora dice: “Un solo Carabinero llevaba cámara y el video fue borrado”

Mi abuelo decía, “esta bien que me las vean, pero no que me las toquen“. Que nos digan terroristas, izquierdistas, comunistas, es entendible, es lo único que aprender para calificar a los ciudadanos que se atreven a pensar y defender sus derechos, pero que además piensen que somos WEONES, ya es pasarse de la raya. Mienten burdamente y quien los desenmascara es un niño mapuche, testigo de la muerte de Camilo Catrillanca, quien aseguró que tras ser subido a un carro policial, donde lo golpearon, vio el instante en que el carabinero, que él identifica como el que mató a Camilo, cambia la cámara de su uniforme. Hasta ayer nadie tenía cámara. Ahora salen con que uno sólo tenía cámara. Ya no les creemos, nada, absolutamente nada. Pero los tiempos han cambiado y hay muchos chilenos que están harto de las mentiras y saben a donde conducen los silencios; saben que callar es hacerse complice; saben que aunque pasen años, no vamos a aflojar y vamos a seguir detrás de la verdad, hasta desenmascarar a cada uno. Y por eso no callan, denuncian, nos pasan el dato, nos cuentan la verdad. Por eso, Usted ‘Señor Ministro del Imposible’ también va a caer. No sigan mintiendo, no sigan engañando. Como habría dicho el presidente Lincoln: “Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo. Se puede engañar a algunos todo el tiempo. Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”



La Redacción de piensaChile

Ministro Chadwick confirma que un carabinero eliminó video que registró muerte de Catrillanca El ministro del Interior confirmó que el único registro que existía del momento del homicidio del comunero mapuche fue eliminado por uno de los uniformados que participó en el operativo, y que además los cuatro integrantes del GOPE involucrados en los hechos han sido dados de baja. Diario Uchile Domingo 18 de noviembre 2018 9:32 hrs. En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que uno de los carabineros que participó en la muerte de Camilo Catrillanca sí portaba una cámara para registrar el procedimiento [NdR piensaChile: Destacado en rojo nuestro], pero que esta fue escondida y su tarjeta de memoria fue destruida por el uniformado, por lo que dicho registro ya no existe.

La información fue entregada al ministro por el General Director de Carabineros, Hermes Soto, quien ayer había declarado que los carabineros que participaron del operativo no tenían cámaras [piensaChile: Hemos puesto el link a artículo en La Tercera de ayer.]en el momento de la muerte del comunero mapuche. Sin embargo, según informó el ministro, ayer por la tarde ambas autoridades se reunieron y se aclaró la información. Chadwick calificó la situación como “inaceptable”, y señaló que no van a tolerar “ninguna acción que signifique trasgredir la ley, transgredir las normas institucionales, transgredir los protocolos de acción de Carabineros”. Además, se comunicó que el jefe de Orden y Seguridad de la Araucanía, Mauro Victoriano, y el prefecto de Fuerzas Especiales de la zona, Iván Contreras presentaron sus renuncias por la responsabilidad de mando que les cabe en los hechos. En paralelo, los cuatro uniformados que participaron en la muerte del comunero están en proceso para ser dados de baja. Luego de la confirmación de la eliminación de las pruebas, se informó al Fiscal Regional de la Araucanía sobre los hechos, por lo que se ha iniciado una tercera investigación por obstrucción a la justicia de parte de los uniformados. Por otra parte, Chadwick volvió a reiterar el respaldo del Gobierno con Carabineros, pero también aseguró que tienen un compromiso con la verdad, la claridad y la transparencia y que por eso exigirán que la ley se cumpla para todos.

*Fuente: Diario UdeChile

Hermes Soto, general director de Carabineros: “Ninguno de los cuatro carabineros que participaron en este procedimiento estuvo en el curso Jungla en Colombia”

“Los cuatro carabineros que ingresan primero al sector no portaban cámara” [NdR piensaChile: Destacado en rojo nuestro]. El general director de Carabineros, Hermes Soto, responde directo a la pregunta de La Tercera, para confirmar que no existe, por ahora, pruebas de video que aclaren lo sucedido en el momento del operativo en que el comunero mapuche Camilo Catrillanca recibió un disparo en la cabeza que, minutos más tarde, le costó la vida.

¿Esto de llevar esa cámara es parte de un protocolo?, sobre todo porque es un resguardo importante para ustedes mismos. ¿Por qué no la llevaban? [NdR piensaChile: Destacado en rojo nuestro]

Hay que ver el contexto del procedimiento. Ellos son llamados de forma urgente por una situación violenta que había afectado a las cuatro víctimas, a quienes les habían robado tres vehículos, y esos vehículos ingresaron a ese sector, desconociendo absolutamente quiénes eran, porque estaban encapuchados. O sea, nadie sabía quiénes eran. Entonces se produce la disposición de ir de inmediato al lugar y se sale con un equipo táctico adelante que es el equipo Gope, un equipo nuestro que utilizamos en los procedimientos que son en condición de mayor peligrosidad. Ellos ingresan adelante en forma rápida, llegan al lugar y empiezan a asegurar la zona, como se llama en este tipo de procedimientos. Es ahí cuando se encuentran con este tema y se produce el enfrentamiento. No tenemos la imagen de cómo se produce ni cómo se efectúan los disparos, pero sí los carabineros en todo momento, desde el primer día, han dicho que ellos sí hicieron uso de las armas que portaban.

[…] El texto completo, si le interesa seguir leyendo mentiras, las encuentra en la entrevista publicada la Honorabilísima Excelencia Señor Director del Cuerpo de Carabineros de Chile, Don Hermes Soto en La Tercera

Mi abuelo decía, “esta bien que me las vean, pero no que me las toquen“. Que nos digan terroristas, izquierdistas, comunistas, es entendible, es lo único que aprender para calificar a los ciudadanos que se atreven a pensar y defender sus derechos, pero que además piensen que somos WEONES, ya es como pasarse de la raya. Mienten burdamente: Testigo de la muerte de Catrillanca aseguró que carabinero cambió su cámara tras el operativo

El menor de 15 años de iniciales M.A.P.C., que acompañaba al comunero mapuche Camilo Catrillanca al momento de su muerte, entregó su testimonio al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y aseguró que los carabineros a cargo del operativo cambiaron sus cámaras tras disparar contra ellos.[NdR piensaChile: Destacado en rojo nuestro]

“Él iba con Camilo Catrillanca en el tractor y de repente se encuentran con Carabineros que empiezan a disparar primero balines de goma y después balas. En ese minuto Camilo Catrillanca le dice (al menor) ‘agáchate que están disparando’, se agachan y él ve a Camilo botando un líquido por la nariz y se da cuenta que le dispararon“, señaló Consuelo Contreras, directora del INDH.

El menor “se baja del tractor, es golpeado por carabineros, subido a un carro policial y en su relato dice que en ese momento el carabinero (victimario) cambia la cámara de su uniforme”, agregó Contreras.

Además en su testimonio el menor aseguró que podía identificar al carabinero que presuntamente disparó.

Cabe señalar que el funeral de Camilo Catrillanca se llevará a cabo a las 15:00 horas en Temucuicui.

*Fuente: Radio Cooperativa

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp