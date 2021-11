El proyecto DESDE LA TIERRA A LA PALABRA

Nace con la intención de homenajear al pueblo Mapuche a través de la realización de una obra (mural) con estucos de tierra y cal y ser un aporte a la difusión de sus valores culturales, así como de formar parte en la cadena de revalorización de la tierra como un material noble de uso ancestral y como medio de expresión artística contemporáneo. Acompaña a la obra, un texto poético como testimonio, como la voz de un pueblo que renace con fuerza en nuestros días y que ha sido testigo de la historia de ésta, nuestra tierra.



Desde la tierra a la palabra: Mural en tierra y cal para el pueblo Mapuche. from De Tierra Arquitectura on Vimeo.

“INCHIÑ LOF MEW AM KA NEWEN“ – Nosotros en comunidad: espíritu y fuerza – es el nombre de la Obra (Mural) en estucos de tierra y cal, fruto del trabajo conjunto de la arquitecta especialista en tierra, Carolina Valdés Rojas y artista visual Leonardo Valdés Gutiérrez (Valgutié). Acompaña a la obra un poema de Libertad Manque, educadora tradicional y poeta Mapuche invitada al proyecto, realizado a través de un proceso de écfrasis literaria:

SOMOS LA TIERRA

«Entonces, el kuzekütral cobijaba nuestro paso

y la noche nos envolvía en su silencio».

Y así de generación en generación

han cargado nuestras espaldas de culpas,

desarmando el telar

han cortado sus hebras

enterrando el inmemorable witral.

Y vamos cayendo y cayendo

por los abismos que ellos han cavado

¡sin ni siquiera mirarnos, sin ni siquiera mirarnos!

pero desde lo profundo

los antiguos espirítus zurcen las cicatrices de los bosques

día tras día

año tras año.

Envejecen las hojas,

mi piel,

mi newen.

¡Silencio, silencio!

Me extravío en el recorrido del verbo

sin poder encontrar el hilo que me diste abuela.

¿Cuánta sangre abuela, cuánta sangre derramada!

¿Cómo pasaremos esta larga noche sin fogón?

Dime abuela ¿dónde está el camino de mis ojos?

¿dónde el descanso para mis huesos?

Descalzos, descalzos hemos librado

la falta de memoria de los otros

y seguimos caminando de ida y de vuelta

con las manos repletas de frutos

y regresamos al hambre del olvido

una y otra vez.

Nuestra tierra es prisionera

de fierros y murallas

que aplastan nuestros sueños

bajo la disculpa de la prosperidad

pero hoy es demasiado tarde para lamentos,

las manos nacen con coraje y vuelven a nacer

aunque se destrocen en la resistencia,

nos entregamos por la tierra y los ríos

y seguimos caminando por sus costras sangrantes.

No, no seremos invisibles en el testamento de la historia,

porque somos los recipientes de la vida

feroces guardianes del espíritu de la tierra

aun cuando han bloqueado los caminos

mis pies, tus pies, nuestros pies comienzan

donde comienza la tierra

inchechoyünmapumew,

Iñchiñmaytamapungeiñ,

yo soy un brote de la tierra

¡Somos de la tierra!

—

Ejecutores Mural:

Carolina Valdés – Arquitecta especialista en tierra

Leonardo V. (Valgutié) – Artista Visual

Artista invitada:

Libertad Manque

Colaboradores ejecución mural:

Gianina Tapia

Pedro Barrueto

Katherina Ferrada

Melissa Gilbert

Soporte técnico de ejecución:

Roberto Valdés Muñoz

Realización Audiovisual: Vania Fernández

Musicalización Video:

Compositor – Lincoyan Berríos

Instrumentistas Mapuche – Juan Ancao, Antonio Ancapi, Elisa Pañinao, Segundo Hualaman y Sergio Arévalo

Fotografía: Gustavo Lara

Agradecimientos especiales:

Elizabeth Antilef – Educadora Mapuche

Nixy Semería Caniulef – Artista y educadora Mapuche

Machi Adriana Loncomilla y Lonko José Cariqueo de la comunidad Cacique José Guiñón en Ercilla, IX región.

Francisco Cabedo – Corporación Cultural Peñalolén