15 de marzo, 2017

La senadora afirmó que un hombre al que le gustan otros hombres tiene un conflicto, que la transexualidad es un problema psiquiátrico y que el sexo biológico define a las personas.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificó hoy de “dañinas para la dignidad de las personas lesbianas, gays, bi, tran e intersex (LGBTI)” las recientes declaraciones de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en The Clinic.

En entrevista con el medio, la senadora dijo que un hombre al que le gustan otros hombres tiene un conflicto, que la transexualidad es un problema psiquiátrico y que el sexo biológico define a las personas.

Para Van Rysselberghe “el sexo biológico no es un constructo intelectual, es una realidad física. Tú no puedes decidir biológicamente qué quieres ser; eres algo. Son la OMS y la Asociación Panamericana de Psiquiatría, no yo, quienes sostienen que si una persona no es capaz de aceptar lo que es, no puede negar que tiene un problema (…) Un alto tiene que ser capaz de aceptar que es alto, un bajo que es bajo, un hombre tiene que ser capaz de aceptar que es hombre, no que le gusten los hombres, porque eso es otra cosa, sino que lo que es, entonces tiene un conflicto”

Añadió que las personas trans tiene un problema psiquiátrico, lo cual “dice la Asociación Americana de Psiquiatría y lo denomina disforia de género. Para resolver ese problema, esa incapacidad que tiene la persona de aceptar lo que es, en ocasiones, no siempre, se realiza la adaptación del sexo biológico al sexo psicológico. Se trata de personas que lo pasan muy mal y efectivamente tienen un problema que les afecta anímica y psicológicamente, porque muchas veces son discriminados, entonces hay que facilitar esa adaptación, pero eso tiene un abismo de distancia con enseñarle a los niños con decidir qué quieren ser”.

El Movilh replicó que “la senadora transpira homofobia y transfobia, siendo incapaz de prevenir este problema que la afecta a ella gravemente y que tiene consecuencias dañinas para la calidad de vida de quienes tienen una orientación sexual o identidad de género distinta a la mayoritaria. Lo de Van Rysselberghe no es una opinión. Es abierto discurso de odio y discriminación que patologiza a quienes a aman personas de su mismo sexo y/o son trans”.

Para “esparcir su odio recurre a falsedades, pues la Organización mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría destacaron hace mucho años que la homosexualidad o la transexualidad sean un problema. La senadora confunde antojadizamente a la disforia de género con la transexualidad, sin comprender sus diferencias, ignorancia que se traduce en prejuicios y aumenta su odio. Esperamos que se cure de estas enfermedades que tanto daño le hacen a ella y a terceros inocentes”.

