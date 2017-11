Ya hemos escrito anteriormente algunos artículos que hacen referencia al prontuario que tiene a su haber el candidato de la derecha Sebastián Piñera. Ahora en el umbral de una nueva elección presidencial, hemos tratado de recapitular y presentar en este artículo la casi totalidad de los ilícitos en que el exmandatario se ha visto involucrado, todo aquello con el fin de tratar de remover la conciencia de los incautos para que no le den su voto a este encantador de serpientes que pretende que nuestro país continúe por la senda neoliberal más ortodoxa. Principiaremos por casos no muy bullados.

Desfalco en Codelco

El gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) “perdió” más de 17 mil millones de dólares debido a descaradas ventas de cobre, oro, plata y molibdeno a precios inferiores a los valores de mercado.

Alcayaga establece que “En 2010 se perdieron 4 mil millones de dólares por ventas a precios bajo el valor de mercado; otros 4 mil millones, en 2011, por el mismo concepto; y por lo menos 3 mil millones en 2012, 2013 y 2014, lo que totaliza pérdidas por 17 mil millones de dólares”.

Si a esto se le suman los 4 mil 670 millones de pérdidas en mercados a futuro, la suma alcanza los 21 mil millones de dólares de perjuicio para la estatal minera.

Aunque el fraude haya sido tapado, sus consecuencias han quedado a la vista. Según el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en 2016 los excedentes de Codelco “serían cercanos a cero”.

Destruye a Candidatos de su Propia Coalición: El Caso de Hermógenes Pérez de Arce

Hernán Büchi, candidato presidencial de la derecha en 1989, había convocado a una concentración en el Estadio Nacional, donde estarían junto a él los candidatos a senadores por Santiago, cada uno de los cuales hablaría durante dos o tres minutos, antes de que lo hiciera él.

Todos los candidatos habían llevado su parafernalia, que estaba desplegada. De acuerdo a Hermógenes “La mía no le iba en zaga a la de Piñera, que tenía un globo enorme y muchos más pequeños, mientras yo tenía un zepelín de ocho metros de largo (me había costado $700.000), en cuyos costados se leía en grandes letras “Hermógenes”. Pero observé, pasmado, que sucesivamente todos mis globos y el propio zepelín emprendían vuelo a las alturas, pues alguien les había cortado las amarras. Sebastián, que estaba a mi lado en el escenario, ubicado bajo la torre sur, me miró consternado y me dijo: – ¡Hermógenes, se fueron todos tus globos!”.

Posteriormente llegó la hora de los discursos. Según Hermógenes:

“Luego me llegó el turno de hablar. Me había preparado muy bien, pero mientras trataba de elevar al máximo la voz, un joven subió corriendo hasta el podio y me dijo: No se te oye nada, habla más fuerte. Por más que traté de gritar a todo pulmón, fue inútil, casi nadie me oyó; alguien había desconectado todos los cables de los micrófonos del podio en el instante en que yo subía a hablar, de modo que el público del estadio no oyó una palabra de lo que dije… Uno o dos días después llego a mi oficina el dueño de Publicitaria Época, Fernando Silva Clarke, que había estado a cargo de parte de la propaganda de mi campaña. Me dijo lo siguiente: – Hermógenes, anoche fui a comer al restaurante (no recuerdo el nombre) y llegaron a la mesa vecina Sebastián Piñera, su hermano el cantante y otros amigos de ambos, y se vanagloriaron de que te habían cortado todas las amarras de tus globos en el estadio y te habían desconectado los micrófonos cuando hablabas. Y todos se reían mucho de sus proezas” (Hermógenes Pérez de Arce: 2009; Autobiografía Desautorizada).

Piñera El Nepotista

Entre los casos más emblemáticos de familiares de Piñera que se convirtieron en “apitutados” figuran: su hija Magdalena Piñera Morel, quien fue designada como jefa de gabinete; sus primos Andrés Chadwick y Hermann Chadwick, quienes fueron designados como ministro de la Secretaría General de Gobierno y luego del Interior el primero, y presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) el segundo.

Sus sobrinas María Irene Chadwick y Camila Chadwick, quienes se desempeñaron como directora de programación de La Moneda y periodista del Ministerio de Defensa. Su hermano Pablo Piñera, fue gerente general de BancoEstado.

Durante la administración de Sebastián Piñera también hubo muchos, hijos, sobrinos y hermanos de personeros de la UDI que formaron parte de algún ministerio u otra entidad. Entre los más emblemáticos… El apellido que más se repite es el del senador Juan Antonio Coloma (UDI) quien tenía a su hermano Fernando en la Superintendente de Valores y Seguro, a su hijo Juan Antonio Coloma Jr como Jefe de Asesores del subsecretario de OO.PP, a su sobrino, Fernando Coloma Ríos, de abogado de la Fiscalía Nacional Económica, y a su sobrina María de los Ángeles Coloma quien se desempeñaba como asesora en el Mineduc.

El senador UDI Hernán Larraín, tuvo a su esposa, Magdalena Matte como ministra de Vivienda y a su hijo Hernán Larraín Matte como asesor en comunicaciones estratégicas en La Moneda (Cambio21; 13/11/17).

Narcotráfico dentro de la PDI para desestabilizar a Ecuador

En 2011, de acuerdo al periódico electrónico PanoramasNews.com: El Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, Fernando Ulloa, entregó nuevos antecedentes sobre su denuncia de tráfico de drogas, que involucra al Gobierno y al Alto Mando de la PDI.

Ulloa, dio a conocer una carta oficial, enviada por el gabinete de su Excelencia el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, que acredita que el Gobierno sabía de la denuncia del Inspector. Extrañamente, y en vez de iniciar una investigación independiente, remitió los antecedentes a los mismos denunciados, es decir, al Alto Mando de la Policía de Investigaciones de Chile.

Con esto, el Presidente confiesa que encubrió una compleja cadena de protección de una red de narcotráfico internacional, que, según fuentes de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, tiene por finalidad desestabilizar al gobierno del Presidente de Ecuador, Rafael Correa.

El 26 de Mayo del 2011, a las 12:30 hrs, el Inspector Fernando Ulloa, la Diputada Mónica Zalaquet y dos Abogados, entre ellos el conocido jurista, Aldo Duque, llegaron hasta el Palacio de la Moneda. Fueron citados para reunirse con el entonces Ministro del Interior, actual Ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, con el fin de entregar una carpeta con antecedentes sobre tráfico de drogas. Solución Final del Gobierno:… Ninguna.

Piñera: El Zombie y Los Impuestos

Históricamente ha prometido que va a bajar los impuestos, pero ha dedicado su vida a subirlos, porque creía que era lo que le daba votos y le servía para hacer buenos negocios, como cuando compró las acciones de LAN que tenía la CORFO, bajo el gobierno de Aylwin (período en que él era senador), a cambio de las facilidades que le permitieron la compra, aunque oficialmente decía que lo hacía para “legitimar el modelo”, apoyó con los dóciles votos de su partido político, Renovación Nacional, la reforma tributaria de Aylwin que llevó al incremento del impuesto a las empresas del 10 %, en que lo había dejado la dictadura cívico-militar, a 15 % en 1991. Amén, compró sociedades “zombies” (entidades insolventes que normalmente colapsarían, pero siguen operando debido a la clemencia de los acreedores), con enormes pérdidas tributarias, que imputó a las ganancias de las suyas y así se ahorró (robó) 44 mil millones de pesos en impuestos (US$69.912.190.55).

Durante su mandato presidencial también se subieron los impuestos, en específico, el royalty a la minería. Pero él, cuando subía los tributos en 2010, se llevó a paraísos fiscales en el exterior el producto de las ventas de las acciones, como socio mayoritario de Colo Colo, Chilevisión y LAN, las que implicaban las tres cuartas partes de su patrimonio. Su lema era: Los impuestos se suben a los demás, pero no a mí.

¿Creó Realmente su Gobierno Un Millón de Empleos?

Actualmente promete volver a crear un millón de empleos, en circunstancias que bajo su gobierno (2010-2014) la mitad del millón de puestos laborales que se crearon fue solo en el año 2010, merced a los ingentes aumentos del primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) en el gasto público en 2009, de 16,5%; amén del gran incremento de la inversión pública, en 21,6%.

No está demás señalar que esos trabajos creados durante la administración Piñera eran precarios, es decir, sin contrato y, por ende, sin seguridad social (ni previsión en pensiones de vejez ni en salud).

“Fin” de listas AUGE

La eliminación a fines de 2010 de las listas de espera AUGE, que fue celebrada por el gobierno, en realidad no fue tal. Un informe entregado por la Contraloría General de la República determinó que el 44,5% de ellas se resolvieron de manera administrativa sin que los pacientes recibieran la atención de salud garantizada por la ley 19.966.

Caso Censo

Realizado en 2012 omitió a al menos 9% de la población y adolece de serios problemas. Son fallas tan graves que los datos obtenidos no fueron utilizados y el censo se tuvo que repetir durante la administración Bachelet. Acarreó una pérdida al Fisco equivalente a US$60 millones.

Querella por fraude involucra al programa “Elige Vivir Sano”

En 2013 el fraude habría sido descubierto por los funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (IND) al detectar que el programa “Elige Vivir Sano” en la Región Metropolitana estaba siendo financiado por donaciones con franquicia tributaria y paralelamente con presupuesto del IND. 2013, el IND financió un programa denominado “Deporte en tu calle Región Metropolitana”, consistente en el cierre de calles en 5 comunas de la región, proyecto adjudicado por la Empresa Ambiental “Geomás” Ltda., con la suma de $249.700.000

Los Once Libros de los Logros de Piñera Objetados por la Contraloría

Publicados bajo el alero del plan “Chile Avanza con Todos”, los textos financiados con recursos públicos tratan sobre logros alcanzados por la administración Piñera, compromisos gubernamentales y su grado de concreción, además de testimonios relacionados con la conmemoración del Bicentenario de Chile.

La Contraloría General de la República objetó once libros mandados a publicar por el gobierno de Sebastián Piñera. De los once libros se publicó un total de 14.303 ejemplares, “cuyo costo de impresión alcanzó la suma de $141.768.000“, señala asimismo el citado informe.

Banco de Talca

El 28 de agosto de 1982 está marcado en el calendario personal de Sebastián Piñera como el peor día de su vida. Uno que ha querido olvidar y dejar enterrado en el pasado, pero que no lo ha abandonado en sus pesadillas. Ese día, el entonces ministro Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos. En el mismo dictamen amplió los cargos contra Miguel Calaf y Alberto Danioni, a esa fecha socios de Piñera y controladores del Banco de Talca, quienes ya se encontraban recluidos en el Anexo Cárcel Capuchinos. Piñera se salvó de ser detenido porque, advertido de la decisión judicial, optó por huir de la justicia y se mantuvo oculto durante 24 días, tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo a su favor que le garantizó su libertad. Sólo entonces, volvió y se presentó a tribunales. Al final fue salvado por la Ministra de la Dictadura Mónica Madariaga.

Caso Cascadas

Patricio Phillips, director de las empresas Cascadas, declaró a la Comisión Investigadora que el expresidente Sebastián Piñera tuvo una vinculación directa con el caso Cascadas. Phillips expuso una serie de antecedentes que a su juicio, dan cuenta de las negociaciones que el ex presidente Piñera encabezó con el fin de conseguir la fusión de las empresas Cascadas, como una manera de mejorar su posición en el negocio. Según Phillips, Piñera habría pedido a Julio Ponce Lerou una compensación de 70 millones de dólares, a través de la corredora Moneda Asset y otros intermediarios para terminar el conflicto por Cascadas. Frente a la negativa por parte del controlador de Soquimich, Piñera habría mandatado al abogado Darío Calderón, que actuaba como negociador frente a Julio Ponce, en orden a conseguir la fusión de las Cascadas.

Caso Chispas

El Caso Chispas, también llamado «el negocio del siglo», fue un escándalo bursátil y político ocurrido en Chile en 1997. Se originó por la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis, lo que tuvo un amplio impacto político al alcanzar al entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y cuestionar las privatizaciones de empresas públicas a fines de la «era Pinochet». Posteriormente, en 2004, la justicia condenó a los implicados con el pago de US$$75 millones en multas, siendo sus ganancias totales de más de US$ 400 millones.

Colusión LAN Cargo

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió multar a Sebastián Piñera Echeñique, director de LAN Airlines S.A, por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada. En consecuencia, la SVS resolvió multar a Piñera por UF 19.470 ($363 millones), por la operación mediante la cual adquirió, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A., un total de 3 millones de acciones de LAN Airlines S.A., por un monto de $9.840 millones, el 24 de julio de 2006. Esto, dado que en su calidad de director, al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad (al segundo trimestre de 2006), los cuales no eran de público conocimiento.

Caso Penta

El año 2009, mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Uno de esos contratos era por 50 millones de pesos, cuando Piñera era candidato presidencial.

Caso SQM

El jefe de finanzas de SQM, Gerardo Illanes, se refirió a las cinco facturas por $ 22 millones ($ 110 millones en total) que la empresa de Sebastián Piñera, Bancorp emitió a SQM, asegurando que “esos servicios no existieron”. Esta versión coincide con la rectificación presentada por SQM ante el SII, donde ya había reconocido que Bancorp jamás les había prestado servicios pese a recibir el dinero. Esto contradice a la firma ligada al ex Mandatario, que señaló que los servicios y asesorías si se habían realizado.

Triangulaciones en CHV

En 2009 cuando Sebastián Piñera era dueño de Chilevisión, se pagaron los bonos por desempeño a los altos ejecutivos. Ese mismo año el director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, a través de su sociedad Inversiones La Música Limitada, emitió boletas a cuatro empresas por un total de $130 millones por dicho concepto. Hasta ahora se sabe que el bono de desempeño lo pagaron Soquimich –a través de tres boletas por $45 millones– y Aguas Andinas –por la vía de tres boletas por $30 millones–. A esas compañías se suman otras dos que completan los $130 millones. Una de ellas sería una empresa también regulada. Información recogida por El Mostrador indica que esta fórmula fue solicitada por Piñera y Bancard a las cuatro compañías.

Aportes ilegales del Grupo Said

Una rectificación tributaria realizada por el Grupo Said, (Banco BBVA, Embotelladora Andina, Parque Arauco, Isapre Cruz Blanca), reveló 100 millones de pesos entregados por servicios no prestados a sociedades de Piñera en período electoral, los que no cuentan con ningún tipo de respaldo contable. A través de Inversiones Caburga, los Said Somavía destinaron $50 millones a dos sociedades del ex mandatario: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). A través de Newport (que hoy opera como Inversiones Santa Virginia), los Said Handal cooperaron con una cifra idéntica, $50 millones, pero repartidos en tres sociedades: Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.

Forwards con Bancorp

Según el testimonio de Iván Rojas, ejecutivo del grupo Cruzat, el contrato forward firmado entre Bancorp –ligada a los negocios de Sebastián Piñera– y CB el 7 de diciembre del 2009, le fue encargado por Hugo Bravo, al igual que otros 101 documentos financieros que entregó a la Fiscalía a fines de febrero. La firma de ese contrato corrió por parte de la hermana del “Choclo” Délano, Ana María, y de Santiago Valdés, hijo de uno de los mejores amigos del ex presidente, Fabio Valdés, director de Canal 13 y de empresas Penta. Un dato no mencionado hasta ahora es que el 2009, mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Incluso, un reportaje de Ciper mencionó que era conocido como el “ministro de Hacienda de la campaña”.

Milicogate

El gobierno de Sebastián Piñera realizó millonarios traspasos financieros entre Chile y el extranjero con los excedentes provenientes de la Ley Reservada del Cobre sin informar sus detalles al Congreso Nacional ni a la ciudadanía. La operación comenzó el año 2010 bajo la dirección del ministro de Hacienda, Felipe Larraín y el titular de Defensa, Jaime Ravinet. “En una sesión secreta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, se nos dijo que por un tema de liquidez era preferible traer los fondos a Chile desde Estados Unidos”, explicó el diputado Rincón. “Se temía que en caso de guerra hubiera un embargo de estos recursos”.

Sociedades “Truchas” en Panamá

Cecilia Morel, la señora de Sebastián Piñera, tiene sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Panamá. En concreto, se trata de dos sociedades que datan de la década de 1980 que aún se mantienen vigentes.

Autopréstamos para evadir impuestos

Sebastián Piñera utilizó el mecanismo de las donaciones políticas, que puede generar beneficios tributarios, para aportar $2.075 millones a Renovación Nacional (RN). Dicho dinero fue utilizado por el partido para pagar una deuda que mantenía con el mismo exmandatario. De alguna forma, fue como si Piñera hubiese sacado plata de un bolsillo para meterla en el otro. Una vez en La Moneda, Piñera implementó la fórmula con que RN saldaría la deuda. En mayo de 2010, cerró la venta de Axxion, la sociedad a través de la cual tenía participación en Lan. El Grupo Bethia desembolsó US$ 1.500 millones y asumió los pasivos y compromisos de Axxion. Entre estos últimos se encontraba la donación de los $2.075 millones a Renovación Nacional. Los aportes se realizaron de manera pública a través del Servicio Electoral (Servel) entre julio y diciembre de 2010.

Coimas en LAN

Luego de jurar que jamás se había reunido con el condenado por corrupción exministro de Transportes de Argentina, Ricardo Jaime, esto en medio de las investigaciones por el pago de coimas en las operaciones de LAN, tras aparecer evidencia que demostraba lo contrario, a Piñera no le quedó otra alternativa que cambiar su versión y reconocer que sí se había reunido con él.

Aparecer como corrupto en Transparencia Internacional

En el “Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado”, elaborado por Transparencia Internacional (organismo dedicado a combatir la corrupción política), en la sección dedicada a Chile apareció Sebastián Piñera, por el caso del abuso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN.

Sus hijos hacían boletas falsas

Administradora Bancorp y Vox Populi son las sociedades relacionadas con el expresidente Piñera que figuran en la denuncia de Impuestos Internos. A la primera se le cuestionan 15 facturas emitidas a SQM por una suma global de $318 millones. A la segunda, cinco facturas por $26 millones. Los representantes legales de ambas sociedades forman parte del círculo más cercano del expresidente: sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel; el gerente general de su family office, Nicolás Noguera Correa; su gerente de inversiones y finanzas, Javier Cavagnaro Infante; su amigo y hombre de confianza, José Cox Donoso; los ejecutivos de Bancard, Eduardo Befferman Córdova y Cristóbal Silva Lombardi; y Catalina Lamarca Délano, sobrina de su amigo personal y controlador de Penta, Carlos Alberto Délano.

Esconde su fortuna en Paraísos Fiscales

El diputado Leonardo Soto (PS) ofició a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF), servicio especializado en impedir el lavado de activos, con el fin de recabar antecedentes sobre eventuales delitos asociados a las operaciones de la sociedad que administra fondos de Sebastián Piñera en el extranjero: Bancard International Investment. Esto, debido a que la sociedad específica que invirtió las acciones del ex Mandatario en Exalmar está domiciliada en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, lo que “desde el punto de vista de la comunidad internacional podría significar la existencia de blanqueo, lavado de activo o fraude al fisco”, según indica el diputado. El parlamentario recuerda que el precandidato presidencial de la UDI y exministro del Gobierno de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, se retiró de la carrera en 2013, cuando se dio a conocer que tenía parte de su patrimonio en paraísos fiscales.

Minera Dominga

Una investigación de Radio Bío Bío, denunció los intereses que tenía Piñera cuando en el año 2010 anunció la bajada de la Central Termoeléctrica Barrancones: su familia era una de los principales accionistas de un negocio que pretendía instalarse en el mismo sector con Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Todo esto, en una operación por más de 6.765 millones de pesos. Nada de ello aparecía en sus declaraciones de patrimonio e intereses.

Sobornos de Pesqueras

En el marco de los Casos Asipes y Corpesca, relacionados con los sobornos pagados por las empresas pesqueras para aprobar la Ley Longueira, el Ministerio Público publicó el listado con los montos de los “aportes legales” que realizaron seis de ellas a 35 políticos, por un monto total de 333 millones de pesos. Entre ellos destaca Sebastián Piñera, en ese momento candidato presidencial, que recibió 82 millones de pesos: Blumar le entregó 31 millones de pesos, Camanchaca otros 28 millones, Alimentos Marinos 14 millones y Pesquera Bío Bío 9 millones de pesos.

El Terminal Bloomberg

Bloomberg LP Limited Partnership es una compañía estadounidense que ofrece software financiero, datos y noticias al instante. ¿Es posible y ético que un presidente de la república tenga en su escritorio del palacio de gobierno este tipo de terminal para enterarse del comportamiento de sus acciones transadas en distintas bolsas de comercio? Es posible, mas no ético. Y lo peor de todo es que cuando el periódico británico F¡nancial Times lo entrevistó personalmente Piñera se ufanó de posser este terminal. Lo curioso es que a los medios de comunicación chilenos se los negaba…

“La periodista Francisca Skoknic, de CIPER Chile, se comunicó directamente con el reportero Webber, del Financial Times, quien reafirmó el dato. Me confirmó que fue el propio Presidente quien en el mismo despacho le dio la información publicada: cuando le preguntó si una de las pantallas era de Reuters, Piñera le respondió que no, que era Bloomberg” (The Clinic; 28/07/2010).

Forbes

En noviembre de 2013, la revista Forbes publicó su lista anual con las personas más adineradas del planeta. Por séptimo año consecutivo, Piñera figuró como uno de los principales millonarios a nivel mundial. Esta vez, en la posición 589 con un patrimonio avaluado en US$ 2.500 millones. La estimación de la revista norteamericana indica que en el último año, su fortuna aumentó en US$ 100 millones. Y si se compara con lo que registró en noviembre de 2009, sólo meses antes de asumir la Presidencia, cuando tenía 59 años y la suya era la tercera fortuna del país –sólo superada por las de las familias Luksic y Matte–, desde que ostenta el cargo habría incrementado su capital, según los cálculos de la revista, en un 150%.

Recordemos, por favor, para este domingo 19 de noviembre la célebre lección del sociólogo alemán Max Weber: “El político debe tener ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones”. ¿Cumple con esas características Piñera?