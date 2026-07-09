La victoria de Gaza: los profesores siguen enseñando y los niños siguen aprendiendo

J’aimerais pouvoir cacher ces petits anges dans mon cœur, Jusqu’à la fin de cette agression horrible. Je voudrais à tout prix protéger ces enfants innocents De la peur et de l’angoisse, Je souhaiterais être toujours près de ces gamins oubliés. Des enfants que les bombes empêchent de grandir, Dont les criminels s’abreuvent du chagrin, Ces bébés victimes du mur du silence international, Dormant au milieu des hurlements des loups, Et posant cette question légitime : La mort insatiable n’est-elle pas rassasiée ? Lui faut-il encore plus de morts ? Lorsque le soleil se noie dans une mer de brume Et qu’une vague de ténèbres engloutit le monde, Vous n’avez plus d’autre repère que votre innocence. Je suis profondément touché par votre courage, Votre humanité face à l’adversité, Vous le modèle de patience et d’endurance, Votre dignité est empreinte de résilience et d’espoir, Malgré les épreuves indicibles que vous traversez. Vous êtes en train de mourir de faim, De vous couvrir de givre, Pendant ce carnage à ciel ouvert, Dans une région bombardée et dévastée. Cependant vous êtes toujours un phare dans la nuit. Mon cœur est brisé et mon souffle est coupé Devant toutes ces souffrances et ces douleurs, Mais votre foi en un avenir meilleur confirme : L’obscurité laisse place à la lumière, La souffrance cède le pas à l’espoir. Grâce à votre humilité et à vos rêves de liberté, Vous êtes une source d’inspiration pour nous tous, Nous, les faibles de l’intérieur comme de l’extérieur. Votre message au monde nous rappelle : Malgré les horreurs endurées, L’esprit humain reste in Il y aura toujours des braises sous les cendres, Quelques lueurs pour raviver l’espoir. C’est dans la nuit la plus noire Qu’il faut penser à la lumière.

Quisiera poder esconder a estos angelitos en mi corazón, hasta que termine esta horrible agresión. Quisiera proteger a toda costa a estos niños inocentes del miedo y la angustia, desearía estar siempre cerca de estos niños olvidados. Niños a los que las bombas impiden crecer, de cuyo dolor se alimentan los criminales, esos bebés víctimas del muro de silencio internacional, que duermen en medio de los aullidos de los lobos, y que plantean esta pregunta legítima: ¿Acaso la muerte insaciable no se ha saciado ya? ¿Acaso necesita aún más muertos? Cuando el sol se hunde en un mar de niebla y una ola de tinieblas engulle el mundo, ya no les queda más punto de referencia que su inocencia. Me conmueve profundamente su valentía, su humanidad frente a la adversidad, ustedes, modelo de paciencia y resistencia, su dignidad está impregnada de resiliencia y esperanza, a pesar de las pruebas indescriptibles por las que están pasando. Se están muriendo de hambre, se están cubriendo de escarcha, en medio de esta carnicería a cielo abierto, en una región bombardeada y devastada. Sin embargo, siguen siendo un faro en la noche. Mi corazón está destrozado y se me corta la respiración ante todo este sufrimiento y este dolor, pero su fe en un futuro mejor nos confirma que: la oscuridad da paso a la luz, el sufrimiento cede el paso a la esperanza. Gracias a su humildad y a sus sueños de libertad, ustedes son una fuente de inspiración para todos nosotros, nosotros, los débiles tanto por dentro como por fuera. Su mensaje al mundo nos recuerda: a pesar de los horrores sufridos, el espíritu humano permanece intacto Siempre habrá brasas bajo las cenizas, algunos destellos para reavivar la esperanza. Es en la noche más oscura cuando hay que pensar en la luz.