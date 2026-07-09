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09 Jul 2026

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Derechos de los niños, Derechos Humanos, Fascismo, Imperialismo, Palestina, Sionismo

La victoria de Gaza: los profesores siguen enseñando y los niños siguen aprendiendo

por Felix Marquardt y Ziad Medouk

3 horas atrás 5 min lectura

La victoria de Gaza: los profesores siguen enseñando y los niños siguen aprendiendo
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Imagen superior: a pesar de la guerra y los bombardeos, los profesores no abandonan a los niños <
y siguen enseñando, aunque sea en una carpa

9 de julio de 2026

En esta entrevista, Ziad Medouk, profesor de francés en Gaza, da testimonio de una realidad terrible: una población desplazada, hambrienta, agotada, obligada a sobrevivir día tras día en condiciones inhumanas. Pero también cuenta otra cosa —algo que las bombas no han conseguido destruir.

Los niños siguen aprendiendo.
Los profesores siguen enseñando.
Las familias siguen ayudando.
Los poetas siguen escribiendo.
La gente sigue en pie.

Esa es la victoria de Gaza: la victoria de un pueblo que se niega a ser reducido al estado de víctima pasiva. La victoria de quienes, incluso privados de casi todo, conservan todavía su humanidad.

Felix Marquardt: Ziad, usted es poeta y esta va a ser mi última pregunta para usted. ¿Hay algún poema que le acompañe especialmente en medio de todo este sufrimiento, de todo este horror, de todas estas circunstancias terribles? ¿Hay algún poema que le inspire en particular?

Ziad Medouk: Iloum, Félix. Hay muchos poemas, pero el que más me inspira está dedicado a los niños de Gaza y a sus sueños rotos. Trabajo muchísimo con los niños, los veo en los centros educativos, en la calle, a mi alrededor y veo cuánto merecen nuestro apoyo, nuestra presencia. Sin duda, esa es una de las razones que me empujaron a quedarme. Nunca he dejado Gasa, ni siquiera en plena agresión, bajo los bombardeos o en medio del hambre.
Prefiero quedarme junto a los jóvenes y sobre todo junto a los niños para darles esperanza. Ver a niños que no tienen nada, seguir jugando, seguir sonriendo. Eso es lo que me inspira. En mis poemas hablo de todo, de la sociedad, de las mujeres, de los jóvenes, de los bebés, de la voluntad, de la educación. Pero en casi cada libro siempre hay cinco o seis poemas dedicados a los niños, porque son ellos los que más me inspiran. Es una señal positiva para el futuro.

J’aimerais pouvoir cacher ces petits anges dans mon cœur,

Jusqu’à la fin de cette agression horrible.

Je voudrais à tout prix protéger ces enfants innocents

De la peur et de l’angoisse,

Je souhaiterais être toujours près de ces gamins oubliés.

Des enfants que les bombes empêchent de grandir,

Dont les criminels s’abreuvent du chagrin,

Ces bébés victimes du mur du silence international,

Dormant au milieu des hurlements des loups,

Et posant cette question légitime :

La mort insatiable n’est-elle pas rassasiée ?

Lui faut-il encore plus de morts ?

Lorsque le soleil se noie dans une mer de brume

Et qu’une vague de ténèbres engloutit le monde,

Vous n’avez plus d’autre repère que votre innocence.

Je suis profondément touché par votre courage,

Votre humanité face à l’adversité,

Vous le modèle de patience et d’endurance,

Votre dignité est empreinte de résilience et d’espoir,

Malgré les épreuves indicibles que vous traversez.

Vous êtes en train de mourir de faim,

De vous couvrir de givre,

Pendant ce carnage à ciel ouvert,

Dans une région bombardée et dévastée.

Cependant vous êtes toujours un phare dans la nuit.

Mon cœur est brisé et mon souffle est coupé

Devant toutes ces souffrances et ces douleurs,

Mais votre foi en un avenir meilleur confirme :

L’obscurité laisse place à la lumière,

La souffrance cède le pas à l’espoir.

Grâce à votre humilité et à vos rêves de liberté,

Vous êtes une source d’inspiration pour nous tous,

Nous, les faibles de l’intérieur comme de l’extérieur.

Votre message au monde nous rappelle :

Malgré les horreurs endurées,

L’esprit humain reste in

Il y aura toujours des braises sous les cendres,

Quelques lueurs pour raviver l’espoir.

C’est dans la nuit la plus noire

Qu’il faut penser à la lumière.

 

 Quisiera poder esconder a estos angelitos en mi corazón,

hasta que termine esta horrible agresión.

Quisiera proteger a toda costa a estos niños inocentes

del miedo y la angustia,

desearía estar siempre cerca de estos niños olvidados.

Niños a los que las bombas impiden crecer,

de cuyo dolor se alimentan los criminales,

esos bebés víctimas del muro de silencio internacional,

que duermen en medio de los aullidos de los lobos,

y que plantean esta pregunta legítima:

¿Acaso la muerte insaciable no se ha saciado ya?

¿Acaso necesita aún más muertos?

Cuando el sol se hunde en un mar de niebla

y una ola de tinieblas engulle el mundo,

ya no les queda más punto de referencia que su inocencia.

Me conmueve profundamente su valentía,

su humanidad frente a la adversidad,

ustedes, modelo de paciencia y resistencia,

su dignidad está impregnada de resiliencia y esperanza,

a pesar de las pruebas indescriptibles por las que están pasando.

Se están muriendo de hambre,

se están cubriendo de escarcha,

en medio de esta carnicería a cielo abierto,

en una región bombardeada y devastada.

Sin embargo, siguen siendo un faro en la noche.

Mi corazón está destrozado y se me corta la respiración

ante todo este sufrimiento y este dolor,

pero su fe en un futuro mejor nos confirma que:

la oscuridad da paso a la luz,

el sufrimiento cede el paso a la esperanza.

Gracias a su humildad y a sus sueños de libertad,

ustedes son una fuente de inspiración para todos nosotros,

nosotros, los débiles tanto por dentro como por fuera.

Su mensaje al mundo nos recuerda:

a pesar de los horrores sufridos,

el espíritu humano permanece intacto

Siempre habrá brasas bajo las cenizas,

algunos destellos para reavivar la esperanza.

Es en la noche más oscura

cuando hay que pensar en la luz.

 

http://centroculturalsol.com/los%20nenes%20de%20palestinexswwsxswsdf.pdf

Directo desde Gaza habla el Prof. Ziad Medoukh: El horror de un pueblo indomable

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Etiquetas #escuelas en carpas #felix marquardt #gaza #humanidad #la gran victoria #los niños de gaza #profesor ziad medoukh
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