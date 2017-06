20 de junio, 2017

CORPORACION MILES ACUSA A PIÑERA DE RECURRIR A CHISTES MISÓGINOS Y MACHISTAS

La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) acusó hoy al candidato presidencial Sebastián Piñera “de usar su tribuna para emitir chistes misóginos y machistas que ya no pueden tener espacio en nuestra sociedad”.

Los hechos tuvieron lugar en un acto en la ciudad de Linares. Ahí Piñera sostuvo que “bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y nosotros, los hombres nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece?”.

Para la directora de Miles, Claudia Dides, “un candidato que no esté en sintonía con el respeto a los derechos humanos de las mujeres y que no sepa como ser simpático o agradable sin recurrir a chistes machistas, no está a la altura del desafío presidencial. Exigimos a Piñera disculpas públicas por su lamentable intervención”.

“Cuando existe desigualdad en salarios, estudios, trabajo en razón de los sexos, cuando hay femicidios y otros abusos contra las mujeres, un candidato presidencial no puede darse el lujo de intervenir con este tipo de chistes, sea cual sea su intención”, apuntó Dides.

Conviene recordar que en el 2011 Piñera contó un chiste de similares características. “¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que ‘sí’ quiere decir ‘tal vez’, cuando dice ‘tal vez’ quiere decir que ‘no’ y cuando dice que ‘no’, no es político…Cuando una dama dice que ‘no’ quiere decir ‘tal vez’, cuando dice ‘tal vez’ quiere decir que ‘sí’, cuando dice que ‘sí’ no es dama”, dijo en esa oportunidad.

