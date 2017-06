Nota de la Redacción de piensaChile:

Reproducimos el texto tal cual lo hemos recibido, sin ninguna edición, tam poco hemos modificado el formato de los emails reproducidos, respetando la intención de su autor.

En 2017, después de la reunión anua de Antofagasta Minerals en Londres, matriz de la minera de la familia Luksic. Uno de los miembros del directorio Don Jorge Vande, me dio su tarjeta y me invitó a conversar, prometiéndome darme los antecedentes que yo solicitara para despejar mis dudas.

Esa noche le envié un correo solicitándole la reunión y las cosas que me interesaban para esa conversación. Él no podía reunirse en Londres pues regresaba a Santiago, pero prometió llamarme para una reunión cuando yo regresara a Santiago. Esa reunión nunca se concretó… y entiendo por qué.

Aquí va copia integra de nuestra comunicación, solo cambie los errores ortográficos pues escribí el mensaje en un teclado inglés. También borre parte de los correos electrónicos pues son privados.

Contacto post reunion de AGM

de: Patricio Bustamante <bys.con@gmail.com> para: jbande@ .cl Cc: fveloso@s .cl fecha: 19 de mayo de 2016, 5:09 asunto: Contacto post reunion de AGM

Sr. Jorge Bande

Director

Antofagasta Minerals.

Estimado Jorge

Ayer al terminar la reunión te acercaste gentilmente y me diste tu tarjeta para tomar contacto para cualquier petición de información u otros que necesitara de tu parte.

Aceptando tu gentil invitación, tengo una petición concreta, que exijas como miembro del directorio de Antofagasta PLC, una investigación de los actos de corrupción en que han incurrido los hermanos Luksic, financiando la política, comprando parlamentarios, poniendo amigos y empleados en puestos claves del gobierno como el ministro de Energía y la ministra de minería, entre muchos otros… Eso es cooptación del Estado, un acto ilegal.

Estás consciente que el tranque El Mauro es un peligro para la gente de Caimanes y Los Vilos, esto fue declarado por la Corte Suprema, en este caso hay certeza jurídica. Solicita que se cumplan los fallos de la corte suprema y sin más dilación se restituya el libre escurrimiento del estero Pupio.

Solicita también una investigación libre e independiente de todas las violaciones legales que se han dado en el caso del Alto Maipo, muchas de las cuales fueron denunciadas en el informe del parlamento.

Te pido que me mandes un informe de todos los ex empleados de la minera que cumplen funciones en el gobierno y todos los actuales empleados de la minera que antes fueron funcionarios de gobierno, así podríamos saber cómo se estructura esta puerta giratoria.

Los antecedentes hoy existentes son más que suficientes para solicitar que los hermanos Luksic sean separados del directorio de Antofagasta PLC.

El directorio de Antofagasta PLC puede auto denunciarse ante las cortes inglesas, mediante el Brebary Act, así se podría investigar a fondo las irregularidades cometidas por quienes resulten responsables y proteger adecuadamente los intereses de sus accionistas.

Así en caso de derrumbe en El Mauro, quienes tendrían que pagar serían los hermanos Luksic y todos los que han cometido actos ilegales y no los accionistas que no tienen responsabilidad.

Si de verdad te interesa podemos reunirnos en Londres, yo estoy esta semana acá y me quedo hasta el 30 de mayo en Inglaterra. Podrían asistir los miembros del directorio de Antofagasta PLC que no estén involucrados en actos ilegales y que tengan como objetivo proteger la empresa y los intereses de los accionistas.

A esta reunión podríamos convocar a las organizaciones en Londres interesadas en proteger a las comunidades contra actos de la mega minería y que nos han apoyado para llegar a Londres, War on Want, London Mining Network y Jaguar despierto.

También debieran estar presentes la representante de Alto Maipo y la firma de abogados que pueda presentar el caso por violación del Brevary Act, ante las cortes inglesas.

Sugiero que esté presente la Sra Vivian Blanlot, para que informe al gobierno de Chile, ella es funcionaria, y solicite a la presidenta de la republica que separe a todos los ministros y funcionarios que fuero de empleados de la minera, por los graves conflictos de intereses que ello implica. Como gesto ella podría renunciar a su puesto en el gobierno, esto daría una señal muy potente al gobierno y a la presidenta. Esto evitaría que la presidenta se entere por l prensa de lo que ocurre al interior de su gobierno.

Así se avanzaría muy rápido creo que en una semana podríamos tener armado un caso, con los antecedentes que ustedes manejan y los nuestros, estaríamos presentando una denuncia contra todos los que resulten responsables en menos de una semana.

Se podría limpiar Antofagasta PLC y sus filiales en Chile, se podría hacer un negocio minero transparente, que cumpla todas las leyes nacionales e internacionales (que es lo mínimo que debe hacer una empresa), que asegure a sus accionistas que el dinero que invierten no es utilizado para dañar personas o al medio ambiente, que tampoco sirva para comprar políticos.

Así se podría asegurarles también que las ganancias que obtienen son legítimas y n producto de actos ilegales, inmorales o reñidos con la ética.

Le mando copia de este mensaje a Francisco Veloso que también fue muy amable al recibirnos al entrar a la reunión, también me invitó a conversar privadamente, lo cual creo es complejo en estas circunstancias.

Él me dijo que no podíamos estar en trincheras opuestas, y estoy de acuerdo, creo que la única trinchera en la que todos debemos estar es en la de hacer un negocio legal, que no dañe al medio ambiente y a las personas.

Finalmente te solicito algo que es bastante simple, el correo electrónico privado de Andonico Luksic y de Jean Pal Luksic para pedirle directamente información, e invitarlos a conversar con las organizaciones que hacen estas denuncias contra ellos, así si tienen antecedentes fidedignos que puedan demostrar que nuestras acusaciones son falsas, sería muy útil.

Deseo expresar mi agradecimiento al directorio a través tuyo, para mí fue una reunion muy interesante, aun cuando me sorprende la poca información que le entregan a sus accionistas respecto a temas altamente conflictivos como los que nosotros expusimos y que quien preside la mesa, Jean Pal Luksic les mienta respecto a cuestiones tan graves como la seguridad sísmica del tranque, la Corte Suprema ya señaló que el tranque no es seguro.

Quedo a tu disposición y a disposición del directorio para reunirnos cuando ustedes lo requieran, Así podemos aportarle los antecedentes que poseemos, El Sr Hayes podría adelantar mucho en su trabajo, que ahora mostró a mi juicio, deficiencias graves.

Perdón por los errores en el texto pero el computador que estoy usando tiene un teclado que me cuesta mucho manejar.

Un afectuoso abrazo y espero tu amable respuesta.

Patricio Bustamante

Jorge Bande <jbande@ .cl> 19 may. para mí

Estimado Patricio,

Estoy regresando a Chile mañana. Preferiría que conversáramos a tu regreso.

Dame tu teléfono y te llamo después que regreses.

Buena estadía en Londres.

Saludos,

Jorge

Enviado desde mi iPad

Patricio Bustamante <bys.con@gmail.com> 19 may. para Jorge

Buen viaje

976719714

Jorge Bande <jbande@ .cl> 19 may. para mí

Gracias Patricio.

Te llamo a tu regreso.

Saludos,

Jorge

Enviado desde mi smartphone BlackBerry 10.

