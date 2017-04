5 de Abril de 2017

Este miércoles, el Movimiento por la Defensa del Agua (Modatima) junto al abogado Rodrigo Román, acompañados de varios dirigentes/as sociales, llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso para interponer un recurso de amparo preventivo a favor de los dirigentes/as Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches (ambos de Modatima) tras las amenazas de muerte que estos han recibido tras la publicación de un reportaje en el medio Danwatch -y luego replicado en la televisión de Dinamarca- sobre el robo de agua en la provincia de Petorca a manos de empresas agrícolas productoras de paltas y vinculadas a políticos que exportaban sus productos desde Chile hasta Dinamarca. La denuncia generó que los Supermercados daneses decidieran restringir, y en algunos casos dejar de importar paltas (aguacate) desde Chile, de empresas ligadas a la vulneración de Derechos Humanos y que han sido sancionadas o multas por afectar el consumo de agua a las comunidades.

La acción judicial se justifica no solo por las últimas amenazas recibidas directamente en contra de los dirigentes tras la emisión y las repercusiones del reportaje de Danwatch, sino también por el precedente de un ataque sufrido por Mundaca en marzo del 2015, cuando fue atacado en pleno centro de santiago por un desconocido mientras bajaba de un taxi. El atacante no robó nada en aquella oportunidad y solo se limitó a golpear al dirigente de Modatima para luego huir sin que pudiera ser identificado. En aquella oportunidad Mundaca enfrentaba varias querellas en su contra presentadas por el ex Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma (DC), luego que Mundaca lo vinculara al robo de agua en la Provincia de Petorca. Es por ello que “la presentación del recurso de protección preventivo está más que justificado“, señalan desde Modatima.

Y es que el reportaje de Danwatch y el efecto que generó en los supermercados daneses, viene a confirmar lo que han venido señalando y trabajando por años desde Modatima- “Esto consolida un trabajo de mucha gente que ha venido luchando tanto en Petorca -de donde es originario MODATIMA- como de otros lugares, sobre la realidad de la privatización del agua y el robo en Chile, lo que afecta a más de 60 comunas en Chile, por ello vemos esto como el resultado de un trabajo constante y sabemos que molestamos, que nos tienen miedo, pero nosotros ya no“, afirma Mundaca.

A esto el dirigente agrega: “Nosotros como Modatima seguiremos denunciando, seguiremos trabajando y recorriendo Chile para denunciar, educar y ayudar a las diversas localidades afectadas por la sequía porque nuestras autoridades prefieren que esta siga privatizada para la ganancia de una industria y no para el consumo humano, el agua es una necesidad vital y no un bien de consumo como está consagrado en Chile como en ninguna parte del mundo“, sentencia Mundaca.

