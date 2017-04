Pasadas las 13 horas y en plena Plaza Baquedano, la periodista Beatriz Sánchez, lanzó su precandidatura presidencial por el Frente Amplio, donde cuenta con el apoyo de Revolución Democrática y el Movimento Autonomista.

Sánchez, se dirigió a los asistentes luego de una presentación de Claudia Sanhueza y Giorgio Jackson.

“Yo llego hasta acá porque creo que juntos tenemos que hacer historia. Llego hasta acá porque creo que se hace historia si trabajamos todos juntos. Esta candidatura sólo se explica si trabajamos todos juntos. ¿Por qué elegimos este sector en específico? ¿por qué no ven una tarima sino unos peldaños donde muchas veces han estado? Porque la idea es hablarle a ustedes a los ojos, es mirar a la ciudadanía de frente. Es ubicarnos horizontalmente hacia ustedes. Eso es lo que queremos” , comenzó diciendo Sánchez.

“¿Cúanto aguanta este país con que las demandas se contesten siempre de la misma manera? ¿Cúanto aguantamos que todo lo que se dice desde la ‘calle’ se responda de la misma manera? ¿Cúanto vamos a soportar que sean siempre las mismas caras, las que traten de dar respuestas a todas nuestras preguntas? ¿Cúando vamos a exigir respeto por lo que ellos llaman ‘la calle’? se preguntó la presidenciable.

La periodista que renunció a su programa en radio La Clave para asumir su candidatura insistió en que “hoy día, estoy aquí por la confianza de muchos de ustedes, de Revolución Democrática, del Movimiento Autonomista. Hoy estoy aquí para participar de un proyecto que es bastante más amplio y que también quiero que respalden desde el Frente Amplio, con mucho respeto, con mucho diálogo, también celebrando que haya personas como Alberto Mayol, que es un candidato también que asume este desafío. Porque la idea es que seamos muchos y seamos muchas. Hoy día lo que queremos es instalar o presentarnos pero para abrir puertas. Para abrir ventanas, no solamente para que entre aire fresco, sino para que entren todos. Porque la política la hacemos todos. No se engañen”, dijo

Sánchez aludió a los juicios que emitió el ex ministro de Salud de Piñera, Jaime Mañalich quien afirmó que “el Estado no puede ser conducido por aficionados”. En ese sentido afirmó:

Cuando nos dicen que somos aficionados a la política. Yo me pregunto ¿Cuanto aficionados somos? y hago otra pregunta ¿Fueron los no aficionados los que terminaron con una política como el Transantiago por ejemplo? o ¿cúan aficionados son, o si estaban ahí los aficionados que crearon el sistema de AFP, que hoy tiene pensiones de hambre? ¿Son los aficionados los que crean un sistema super complejo para que las empresas se coludan? ¿Son los aficionados a lo mejor los que crean todas las políticas públicas que no enganchan con la ciudadanía? Bueno ante eso me declaro una aficionada. Invito a todos los aficionados a que hagamos este cambio, los aficionados son ustedes. la ciudadanía que no es escuchada, que es ignorada permanentemente y que además hoy pelea en la calle por todo el inconformismo, por todo lo que pasa por la inequidad que vemos”,

aseguró.

Sánchez fue aplaudida cuando afirmó que “a esa inequidad quiero poner esperanza, quiero que lo hagamos todos. La política no es como nos muestran, esta política sucia. Cuando yo decía que iba a iniciar este camino, que espero que sea un camino conjunto, todos me decían ‘pero la política no’ pero la política no es lo que vemos. La política es luminosa, la política es ponernos de acuerdo. Y es lo que vamos a conversar, esto tiene que discutirse entre los ciudadanos, esa es la invitación”, dijo.

*Fuente: El Mostrador