-Febrero 28, 2017

DECLARACIÓN PÚBLICA Como familia de Macarena Valdés y a través de la abogada Manuela Royo, quien nos está ayudando en esta causa, hemos recibido la información que la fiscalía pretende cerrar la investigación sobre el asesinato de nuestra madre y compañera, nos han citado para el día 7 de Marzo de 2017 para informar la intención de “NO PERSEVERAR” en la investigación.

Ante esta terrible noticia queremos declarar lo siguiente:

1.- Reafirmamos la convicción de que Macarena Valdés Muñoz fue asesinada, una madre de cuatro hermosos hijos que había logrado ser feliz, formando una hermosa familia, que como mapuche logro vivir en armonía con la vida que la rodeaba, no tenía razones para quitarse la vida como lo trataron de hacer parecer desde un primer momento.

2.-Creemos firmemente que este ASESINATO no tiene otra finalidad que la de intentar causar temor en los movimientos sociales y de justa reivindicación de nuestro pueblo mapuche, reafirmado por las continuas amenazas que sufren nuestras lamngen hasta el día de hoy.

3.- Cuestionamos el informe de autopsia, considerando la mala reputación del Sr. Enrique Rocco; profesional firmante de la autopsia de Macarena, quien presenta antecedentes públicos que en ocasiones anteriores ha firmado informes de autopsias que no ha realizado y que en este caso en particular de acuerdo a lo conversado con especialistas en medicina forense, presenta una cantidad de incertezas que no permiten llegar a una conclusión.

4.- Nos oponemos tajantemente al cierre de la investigación, considerando que es deber de la fiscalía realizar todos los esfuerzos por aclarar y despejar toda duda en un caso de asesinato, más aun en un hecho tan macabro como este.

5.- Convocamos a manifestarse, solidarizar y acompañarnos el día Martes 7 de marzo de 2017 a las 9:30 hrs. en las afueras de las dependencias de los tribunales de justicia de Panguipulli, donde nos opondremos al cierre de la investigación.

Traer ayekawe y mucho Newen.

6.- Dejamos en libertad de acción cualquier manifestación y muestra de apoyo que se quiera realizar en cualquier parte del territorio, considerando que esta es una muestra más de la vulneración de derechos desde el estado Chileno hacia el pueblo nación Mapuche, negándonos la justa investigación, esclarecimiento y cárcel a los culpables.

Fentren newen nieymün, trepeleimün, witrapuraymün

Marichiwew!!!!!