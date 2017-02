Los hechos se habrían producido este jueves a eso del medio día en distintas comunidades mapuche en la Comuna de Ercilla.

“Ingresaron con implemento de guerra, con vehículos militares, blindados militares, armas, amenazando a toda persona que circulaba libremente en nuestra comunidad. Al interior de la comunidad de Temucuicui se escucharon ráfagas de ametralladoras (…) nuestra gente no va a permitir ingresar a la policía a nuestro territorio, sea militar o policía uniformada”, relató a Radio Villa Francia, el werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullan.

Según relató además el werkén, una delegación de lonkos e integrantes Temucuicui y otras comunidades cercanas a Ercilla sostuvieron una reunión con el General de Carabineros, el General de Ejército de la zona y la Policía de Investigaciones (PDI) para pedir explicaciones por la intromisión del personal del Ejército.

Jorge Huenchullan descartó que la presencia del personal se realizara en el marco de los incendios que aquejan a la zona centro-sur del país: “No hay ninguna situación de incendio. Nuestra gente no está para quemar nuestros propios bosques que son de propiedad de la comunidad, no hay peligro de esa situación y no tienen por qué venir e ingresar así a la comunidad”.

Según el último reporte oficial de la Onemi, no existen incendios en la comuna de Ercilla. Los únicos en la región, se han registrado en los sectores de Quetre y Pidenco a más de una hora de distancia de Ercilla y además se encuentran controlados.

La presencia de personal militar en la zona se debe al estado de catástrofe que ha sido decretado por los incendios. Pese a esto, la inexistencia de focos en Ercilla hace injustificable su paso por el lugar.

En opinión del werkén, la presencia del Ejército en el territorio de las comunidades mapuche sólo ha tendido a hostilizar el ambiente, generando molestias en “niños, ancianos, mujeres, animales. En todo momento amenazaron a la gente. Entendemos que pueda haber un Estado de Excepción en la zona producto de los incendios, no somos tontos, sabemos esta situación, pero (el ingreso) tiene que ser informado debidamente a la comunidad y nuestra comunidad acepta que pudieran venir estas personas (militares), pero aquí no ha ocurrido esa situación, no informaron nada. Entonces la determinación que ha tomado la comunidad es no permitir el ingreso ni de policías, ni de militares al territorio de Temucuicui, de la cual nuestra comunidad se le va a consultar de aquí en adelante y de que forma va a tratar con la policía, si se hace ahí habría acuerdo será de buena manera, si no, continuaremos con nuestro proceso de resistencia“, culminó Jorge Huenchullan.