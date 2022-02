Familia de Macarena Valdes: «Queremos aclarar que rechazamos tajantemente cualquier limosna del Estado chileno. Exigimos justicia» 

LA FAMILIA DE MACARENA Y RUBÉN, RECHAZA TAJANTEMENTE CUALQUIER LIMOSNA DEL ESTADO CHILENO Y TODA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES QUE NO SON, NI HAN SIDO, PARTE DE NUESTRAS REDES DE APOYO.

Nos hemos enterado de que circula una “solicitud” al nuevo presidente de la República, señor Gabriel Boric, para otorgar una “pensión de gracias” a “los 4 hijos del matrimonio Collío Valdés”. Esta petición está firmada por una organización nombrada como “Asamblea por el Pacto Social” y en su nombre firman el señor Fernando Atria, la señora Malucha Pinto, ambos convencionales constituyentes, y la señora Paly García, Actriz.



Queremos aclarar que rechazamos tajantemente cualquier limosna del Estado chileno. No mendigamos, exigimos Justicia y Reparación, pues la Verdad ya la sabemos.

No aceptaremos que se use nuestra imagen en razón de nuevos y antiguos gobiernos. Desde el femicidio empresarial contra Macarena Valdés, el 22 de agosto de 2016, todos los gobiernos han mentido descaradamente sobre la causa de muerte de Macarena. No solo han sido inoperantes e indiferentes, sino que han ocultado la verdad.

Si los partidos políticos de todas las coaliciones que han intentado manipular y utilizar para sus fines la imagen de Macarena, están imaginando ahora, que en ausencia de Rubén tendrán más suerte, se equivocan.

Rubén Collío en vida se encargó personalmente de declarar a las redes de apoyo autónomas que no aceptaría la intromisión de los partidos políticos y de los gobiernos de turno, y que la condición para ser parte de nuestras comunidades solidarias era la autonomía política y la independencia ante un Estado que nos persigue, y unos partidos que llegaron a firmar un “Acuerdo de Paz” que él rechazó enérgicamente.

Él tampoco quiso hacerse parte de los candidateos políticos ni de la Convención Constitucional, y tampoco aceptó ningún otro cargo que le vinculara con un Estado racista, capitalista y patriarcal.

No conocemos a las personas ni a la organización firmantes, no han hablado con nosotros. ¡Rechazamos sus prácticas políticas! No hemos gestionado ninguna “pensión de gracias”, y no estamos “solos”. Estas personas firmantes y su organización, no tienen derecho a afirmar que estaríamos “solos”: Tenemos las redes de apoyo que Rubén Collío, la comunidad Newen de Tranguil, sus hijos mayores, su compañera y diversas organizaciones de base, supimos construir.

La Reparación no debería ser limosna. Las exigencias de Justicia no coinciden con mendigar. Que paguen los responsables por todos crímenes contra los pueblos. Que liberen a todxs lxs presxs políticxs. Este Estado debe respetar al pueblo mapuche, a su resistencia, y a toda la gente que lucha contra su daño estructural y su alianza criminal con el Capitalismo y la depredación de la tierra y los territorios.

JUSTICIA PARA MACARENA VALDÉS MUÑOZ

RESPETO PARA RUBÉN COLLÍO BENAVIDES

NO ESTAMOS SOLOS, SOMOS COMUNIDAD Y FAMILIA.

Familia Collío Valdés y Redes de Apoyo a Justicia Para Macarena

Wallmapu 25 de febrero de 2022

esta es la solicitud de los personeros de la Convención:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefZT74nsOQCYAGjWV_4Nm0uV8PQJ4J1-p1Drmn5s5xSaWtIA/viewform



Más sobre el tema: