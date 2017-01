Encontrar ciertos patrones que parecen repetirse en las sociedades democráticas y más en las que no lo son, es una buena reflexión para establecer como hemos llegado a la situación que tiene al mundo al borde del abismo. La norma general es que los países que viven en democracia, elijan a sus representantes confiándoles el poder ciudadano para ejercer su función, práctica que en la realidad no se cumple. Pronto se produce un quiebre entre la clase política y la ciudadanía, debido a que el mandatado (representante) omite, niega o cambia el compromiso del mandato (discurso electoral) que le prometió al pueblo, al votar por ellos. En economía y finanzas la situación es peor, las decisiones trascendentales las toman organismos técnicos sin representación ciudadana, pero que cuentan con una infinidad de leyes, normas y subterfugios que han pasado camufladas en leyes sobre cualquier cosa, que no interesan a nadie, para encausar el dinero y la riqueza a los centros de control económico y financieros de la elite.

El quiebre entre los parlamentarios y la ciudadanía es una tendencia que aumenta día a día y pone en riesgo la gobernabilidad de los países facilitando el surgimiento de caudillos, charlatanes, o los golpes de estado. El poder que delega el pueblo a los parlamentarios, en vez aumentar la calidad de la democracia, la disminuye. La gran mayoría de los parlamentarios elegidos parecieran considerar que esta delegación de poder que reciben, es un atributo del cargo para tomar decisiones según la conveniencia personal, partidaria o las creencias y acuerdos de las facciones políticas. Misteriosamente todas ellas tienden a prologar su permanencia en los cargos.

Las dictaduras son exactamente eso, un brutal abuso para beneficio propio, como lo hizo Pinochet. Esta especie de infabilidad parlamentaria, presidencial y de alcaldes, funciona posponiendo o negando las instancias que podrían mejorar la calidad de la democracia y la descentralización del poder. Se evaden las nuevas formas de control del poder de las autoridades, respecto de tecnologías digitales que cuentan con poderosas herramientas para saber lo que hacen, cómo lo hacen, cómo votan y actúan las autoridades, que antes no existían.

La omisión de controles eficaces y de las regulaciones que deben hacer cumplir los ministerios y los diversos organismos públicos, ha dado lugar a la existencia de pequeños reyezuelos a los que no se puede acceder, rodeado de la pompa del cargo y de sus seguidores, que no dan cuenta a nadie. La cuenta política o los informes de lo que creen o piensan que hicieron, no sirven de nada. Esta característica ha propiciado la creación de las condiciones para que opere la corrupción que vemos en nuestros días, generándose nuevas leyes o normas aprobadas con gran sigilo que terminan favoreciendo a los mismos de siempre, los grandes grupos empresariales y los multimillonarios que acumulan más poder y riqueza, retroalimentando la “mano invisible” de organizaciones privadas de facto donde reside el poder real en la sombra, sin control, comprensión ni conocimiento de la población.

La gran desigualdad social proviene de éstas áreas grises que por décadas han lucrado con los recursos públicos, la transferencia de derechos, normas, concesiones e información privilegiada, favoreciendo a los sectores partidarios del neo liberalismo, donde no existe la ética para el intercambio de cargos públicos a privados y viceversa. El argumento de que la desigualdad es solo producto de la falta de educación, la carencia de conocimientos o la falta de méritos personales, es otra falacia. Hemos llegado a un punto en que la explotación y la expropiación del poder ciudadano, ha provocado la desazón en la población que ya no quiere participar en elecciones. Estas fallas de la democracia es mundial, llegando a un punto en que la implosión de los mercados globales ya no se puede detener.

Otra característica del capitalismo neo liberal es su discurso de ir a más y explotar los recursos en una constante de crecimiento infinito. Eso fue medianamente posible después de la II GM, por el desequilibrio y los ajustes post guerra que duró hasta mediados de los 70´s, donde lo esencial fue disponer de empleos para la población. ¿Es posible que hoy funcione un mercado neo liberal con amenazas, como la que obligó a la Ford, para suspender la fábrica en México por US$ 1.600 millones e instalarla en Estados Unidos? Los salarios de los trabajadores automotrices en EE UU., son de US$ 60 la hora, los mejores pagados. Los salarios que pagan en México a los trabajadores automotrices son de US$ 8 la hora. ¿Se puede arreglar la diferencia con amenazas? No.

Trump advirtió en su campaña que emprendería acciones contra las empresas norteamericanas que fabrican productos en México aprovechando salarios más bajos y la existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). General Motors, la mayor empresa automotriz acaba de ser amenazada. ¿Tendrá gobernabilidad un gobierno que amenaza las redes más profundas del poder capitalista, al cual le importa un “pepino” el líder gobernante de turno, el color del mismo o los partidos políticos reinantes en el país?

El universo global de activos globales asciende a más de US$ 217 billones que amenazan con desplomarse, y las reservas de los bancos centrales han comenzado a caer de US$ 12,03 billones en Agosto 2014 a US$ 11,06 billones en Octubre 2016. Las Notas y Bonos son documentos del gobierno de Estados Unidos que vende con el fin de crear deuda para emitir más dinero y financiar el funcionamiento del gobierno federal. A partir del 2014, la venta masiva de US Treasury Bond y Notes, es la más alta en 35 años. La liquidación neta de papeles del Tesoro de Estados Unidos son las primeras señales de desintegración del mercado mundial, en opinión de varios expertos.

Ariel Bezalel, gestor del fondo Jupiter Dynamic Bond señala que la inflación está empezando a subir en las economías desarrolladas. Los indicadores de mercado, como las tasas de inflación implícita (breakeven inflation), están subiendo en el Reino Unido, EE. UU. y Alemania lo que presiona al alza los rendimientos de la deuda pública. Donald Trump ha insistido mucho en la necesidad de incrementar el gasto público, señalando que va a financiar la restauración de la infraestructura pública emitiendo más deuda, más claro imposible.

Lo que veremos en EE UU y probablemente en la economía mundial será más de lo mismo, es decir, la economía capitalista neo liberal multiplicada por tres. Donald Trump es un ultra conservador con la habilidad para hacer creer a quienes lo eligieron que volverá a restaurar la grandeza de norteamericana, sin embargo, lo que se anticipa será tensionar gravemente el modelo, más de lo que hemos venido comentado. Parte de esa tención será el endurecimiento monetario de la Reserva Federal (FED) que operará en sentido contrario a los fuertes estímulos presupuestarios que prevé realizar Trump, una señal más de gran inestabilidad para Estados Unidos y el mundo.

La promesa del presidente electo de Estados Unidos, de crear 25 millones de nuevos puestos de trabajo en una década y elevar el crecimiento económico de un 3,5 a 4 %, es otra falacia, es solo un discurso electoral más. En las últimas décadas la caída del crecimiento económica se ha debido a dos causas: la desaceleración del crecimiento de la fuerza laboral y el crecimiento de la productividad. La concentración económica eliminó la fuerza electoral.

Paradójicamente desde la innovación tecnológica surgirá un nuevo riesgo laboral que puede abrir algunas puertas pero puede cerrar muchas otras, porque no existe un ente regulador de la ética del ¿para qué? Se trata de la Inteligencia Artificial (IA) de alto nivel, que al igual como en la energía nuclear, puede tener una finalidad noble y producir beneficios, o puede destruir muchos puestos de trabajo para aumentar el desempleo.

La IA (Inteligencia Artificial) intenta imitar el procesamiento y aprendizaje inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso humano, siguiendo el ejemplo de la funcionalidad de las redes neuronales. Es un software (programa) de alta complejidad que se desarrolla a partir del lenguaje binario de ceros y unos, creando un algoritmo con unas matemáticas muy complejas que soluciona un problema, sumando la capacidad de auto aprendizaje.

En la sede de Bridgewater Associates LP, la mayor firma de fondos de cobertura del mundo, un grupo de ingenieros de software trabajan en un proyecto secreto. El objetivo es una tecnología que automatizaría la mayor parte de la gestión de la empresa. La cantidad de trabajadores se ha reducido en alrededor de 150 personas, 10% del total, y otros cientos están en peligro de ser despedidos en los próximos meses. Ray Dalio, fundador de Bridgewater, promueve el software para automatizar la gestión, bautizado como Sistema Operativo de Principios. Es un intento de hacer que la gestión de la empresa sea casi tan sistemática como su proceso de inversión. Una vez planteó la idea de usar bandas ajustadas a la cabeza para rastrear las ondas cerebrales, cuenta un ex empleado, aunque la idea no fue adoptada, o tal vez rechazada.

El fondo de estos sistemas robóticos, como el mencionado anteriormente, es inhibir totalmente la emocionalidad de los trabajadores humanos. Es la más brutal intervención en perversión tecnológica, encaminada a convertir los humanos en robots, alienando el funcionamiento del cerebro de los trabajadores. Es como cambiar el orden de las cosas y decir, el sentido de la humanidad no es importante, porque el valor agregado de la vida es igual a, “cero”.

Los líderes políticos no salen de su visión microscópica de la política coyuntural centrada en el poder o de los conflictos partidarios, ni de su encendido discurso en contra la oposición y la respuesta de esta última o de lo que sea. Es urgente tener una macro visión para legislar en favor de la ciudadanía, como industrializar el cobre, el litio o agregar valor a todas las exportaciones primarias que produce Chile y crear trabajos duraderos, de calidad para sus habitantes. Se quedaron atrasados con el discurso, la verdadera amenaza se pasea delante de nuestra vista y acecha a Chile y al mundo. La demanda seguirá cayendo porque más personas están perdiendo su empleo y mejorar la productividad será a base de eliminar más puestos, como ya ocurre, porque a las máquinas le están agregando capacidad para aprender y asumir el rol del trabajador. ¿Es lo que necesitamos? UD., tiene la respuesta.

Si la combinación de la Big Data (Gran Data), la IA (inteligencia artificial) les resulta preocupantes, considere que tenemos que sumar la Internet de las Cosas (Internet of Things), un auténtico ejército de electrodomésticos, vehículos, TV y equipos que serán capaz de recabar información e interactuar de forma autónoma a través de internet con grandes servidores, eliminando más empleos de los humanos.

Finalmente, ahí está la IA (inteligencia artificial) para mejorar la democracia y apoyar el destino y el sentido del hombre y prolongar la existencia de los recursos naturales que se agotan en un el planeta que da signos del abuso humano, con el cambio climático. O por el contrario, seguiremos la senda de un neo liberalismo perverso que nos convertirá en esclavos con menos valor que las maquinas, para seguir sirviendo a los señores de la elite y del poder.

Mario Briones R.