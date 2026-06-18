Dirigentes mapuche se oponen a modificaciones anunciadas por Kast a Ley Lafkenche

Dirigentes mapuche entregaron una carta al gobierno del presidente Kast para exigir que se frene la modificación a ley Lafkenche que defiende sus derechos ancestrales.

Esta acción es parte de una serie de conversaciones y acciones que están realizando para evitar que se concrete el despojo de su territorio y el daño a su cultura ancestral.

Esta fue la recepción que dio el gobierno a los dirigentes mapuche que viajaron a entregar una carta en el Palacio de La Moneda.

Hoy se oponen a la modificación de la Ley Lafkenche, que fue promulgada en 2008 y reconoce el uso consuetudinario del borde costero por parte de las comunidades indígenas.

“Acelerar la inversión” es el objetivo del presidente Kast. Así lo dijo cuando prometió enviar al Congreso “modificaciones y cambios radicales” a la Ley Lafkenche, en el foro anual de la Industria Salmonera.

Los “cambios radicales” que prepara el gobierno se sumarían a las modificaciones que ya se discuten en el Congreso desde 2023 y que han levantado la alerta de expertos nacionales e internacionales por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas.

Los dirigentes continúan viaje para conversar con parlamentarios y organizaciones sociales para defender una ley que ha sido destacada por Naciones Unidas como un ejemplo sobre gobernanza oceánica inclusiva, conservación ambiental y protección de los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios.

*Fuente: HispanTV