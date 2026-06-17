«Los extractivistas chilenos, al tocar techo, se han ido a otros países, a seguir haciendo lo mismo»

17 de junio de 2026

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

El entrevistado es Don José Gabriel Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford (Inglaterra, Reino Unido), doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex (Inglaterra, Reino Unido) y además actualmente académico y profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge (Inglaterra, Reino Unido) y también de la Universidad de Santiago (Chile)

[Parece que la periodista no sabe a quién está entrevistando, porque molesta que a una personalidad intelectual

y académica como José Gabriel Palma se la traté tan fácilmente de “tú”, como si del vecino se tratara.

La Redacción de piensaChile]

Mirna Schindler

Justo me pillaron que me estaba preguntando al entrevistado cuánto dura esta entrevista. Eh, ya pues queríamos eh queremos conversar sobre las propuestas programáticas tanto de Kast como Jara, pero nos interesa también hablar sobre un interesantísimo paper que ha sido publicado por nuestro siguiente entrevistado, que habla, dice, América Latina, cómo sus reformas neoliberales condujeron a una trilogía rentista de alta desigualdad de mercado, tasas de inversión mediocres y un crecimiento de la productividad en declive. ¿Cómo arreglar un sistema con tan poca entropía? Superinteresante, se lo queremos preguntar precisamente a uno de sus autores. Él es doctor en economía de la Universidad de Oxford, además doctor en ciencia política de la Universidad de Sussex, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago. También es creador del índice Palma para medir la desigualdad que sustituye al tradicional índice de Gini. Estamos hablando de José Gabriel Palma desde Cambridge, Reino Unido.

¿Cómo estás, José Gabriel? Gracias por estar con nosotros esta mañana.

José Gabriel Palma

Gracias por la invitación.

MS

Partamos por tu paper porque me parece bien interesante. A ver, tú dices que América Latina está atrapada en esta trilogía rentista de baja inversión, alta desigualdad y colapso de la productividad. Me imagino que Chile no escapa a aquello. No, partamos por ahí.

JGP

Mira, es una cosa interesante, el famoso economista Krugman, cuando pasó una vez por Cambridge, él dijo en una presentación que los dos grandes desafíos que tenía hoy día la teoría económica eran

Primero: entender el desastre económico América Latina y

el Segundo, ¿por qué eh la instrucción de ingresos se ha hecho tan desigual en los países avanzados?

Pero ni más ni menos! El desastre que hemos tenido en América Latina es de tal magnitud, de tal dimensión, incluso a nivel mundial, que digamos las economías occidentales no es que se hayan caracterizado por un por crecer demasiado rápido como las orientales, pero es algo tan extremo que para él es el mayor desafío que se encuentra hoy día en la teoría económica.

Ahora yo ahí para contestar ese desafío, para contestar y tratar de entender por qué América Latina es el desastre que es, yo vuelvo ahí a uno de los grandes economistas clásicos, David Ricardo, que fue el único, el primero y el único de los grandes economistas clásicos que estudió economías donde la dinámica principal viene de la actividad rentista. Y actividad rentista en el caso nuestro, obviamente los recursos naturales, el apropiarse en forma privada de los minerales, de los de todos los recursos naturales, pero también por otras fallas de mercado en los mercados financieros y en los mercados. Entonces para él. en una economía rentista había una tendencia a generarse una trilogía y esa trilogía era que alta desigualdad mercado junto con una inversión particular como porcentaje del PIB muy baja y un crecimiento de la productividad mínimo. Ahora, y si uno mira América Latina en el mundo y compara América Latina con todo el resto de las regiones del mundo, lo que encuentra es que la desigualdad mercado es la más alta, o está entre las más altas. La inversión como porcentaje del PIB es por lejos el más bajo del mundo y el crecimiento de la productividad es por lejos el más bajo del mundo. O sea, claramente lo que pasa en América Latina entra dentro de este esquema que trabaja el economista David Ricardo, que es de donde yo lo saco. Y en el fondo lo que trato de entender dentro de esa dinámica, dentro de esa racionalidad, ¿por qué se dan las cosas?

Ahora, como todo el mundo sabe, la gran característica de Chile era que si bien el resto de América Latina estaba en esta trilogía, estaba en este desastre, nosotros éramos la excepción y nos sentíamos así bastante orgullosos. Bueno, especialmente en los 90, pero incluso un poquitito al principio de los 2000. Nosotros éramos la gran excepción en la región donde había crecimiento de, si bien la desigualdad era altísima, la inversión era mucho más alta que el resto de la región y el crecimiento de la productividad era mucho más alta región. Y lo que ha pasado en el en América, en Chile en los últimos ya casi 20 años es que nos hemos latinoamericanizado, nos hemos ido hacia donde estaba el resto América Latina y nos hemos eh juntado y no hemos digamos dejamos de ser la excepción y pasamos a tener las mismas características de ellos. La inversión con porcentaje del PIB de Chile el último año ha sido ridícula y el crecimiento de la productividad ha estado ha estado estancado ya hace casi 20 años.

MS

Ya es que déjame entrar ahí. Puedo entrar ahí, Juan, porque me interesa mucho el punto, porque siempre se dice, José Gabriel, dependiendo de qué sector, digamos, de economistas tú tú entrevistes, me ha pasado que te dicen que la baja productividad o el estancamiento, ¿no?, de la productividad en Chile, que se calcula más menos de 10 años a la fecha, se dice que tiene que ver con la reforma tributaria de la presidenta Bachelet 2. Esa es una siempre te dicen, no, es que ahí empezó el declive. ¿Tú cómo lo ves? ¿Desde cuándo parte y por qué el estancamiento?

JGP

Mira, hay una, por supuesto, no sería novedad que los economistas tenemos visiones distintas de las cosas, pero yo creo que una de las características de las explicaciones tradicionales ortodoxas, que yo las llamo, que las que sigue la economía, los economistas convencionales, eh respecto a por qué la economía chilena, digamos, se latinoamericanizó, o sea, se juntó al resto en su mal performance económica.

Yo creo que el relato y la narrativa de los economistas convencionales en general y perdóname que lo diga tan franco, es una narrativa floja. Es muy fácil echarle la culpa a que hubo descontento, a que hubo un estallido, a que bueno y eso fue bastante tarde, ya la economía estaba donde estaba cuando vino el estallido.

Aquí hay eh que los impuestos subieron tres puntos, a pesar de que las tasas de impuestos que existen en la economía chilena son bastante bajas, incluso para lo la economía del nivel de Chile. O sea, echarle la culpa a cosas de ese tipo, yo creo que es una narrativa floja. Y eso es lo que pasó. Ahora, la base de la de la de la interpretación tradicional de la economía de por qué esto pasa en la economía chilena es porque el viene de lo que se llama la teoría endógena del crecimiento.

Básicamente dice que si la productividad no está creciendo debe ser indicio de una de dos cosas. Una: problemas de oferta como falta capital humano o finanzas o Dos: distorsiones en el mercado interno creada por sobreregulación o corrupción. Ahora, esos dos factores no es que no existen en Chile, no es que no haya mucho que hacer en eso, pero crear, pensar, que por arreglar esas cosas la economía chilena va a volver a tomar vuelo, es realmente ilusorio. Entonces, bueno, hay que echarle la culpa al empedrado y el empedrado en Chile, claramente, ya que hemos tenido gobiernos, veremos ahora, pero hemos tenido tradicionalmente gobiernos de, digamos, de la concertación o de centro izquierda, la mayoría, fuera de los dos de Piñera, que dentro de todo es una derecha bastante más racional. Eh, como entonces siempre hay que echarle la culpa a esos gobiernos que trató de subir los impuestos en 2 pesos, que trató de subir el royalty en 2 pesos, que miró feo a tal empresario, de que no quiso regalar estas cuotas pesqueras, que no quiso regalar los otros recursos. O sea, es una narrativa floja y es no querer meterse dentro del problema básico de que la estrategia productiva que se siguió desde la salida de la crisis de los 80, que esta estrategia es una estrategia en la cual, por un lado, el sector commodity, agricultura y minería daban el impulso productivo y, por otro lado, el sector servicio daba el impulso del empleo. Esa estrategia productiva se agotó hasta finales de los 90, pero se agotó en un solo lado, se agotó en el lado de los commodities. Entonces, tenemos que la economía chilena de los 2000 hasta hoy día el empleo ha seguido creciendo, el básicamente empleo, servicio, construcción ha seguido creciendo las mismas tasas eh tradicionales y por otro lado el crecimiento de la productividad que en los 70 era 4%, en los 2000 hasta el 2010 ya bajó el 2 y del 2000 para adelante ha sido cero. O sea, básicamente el problema hoy día de la economía chilena, ¿por qué se ha desacelerado, es enteramente por causa de la desaceleración de la productividad y eso es porque los sectores commodity ya no dieron más. Es que hay que entender que los recursos naturales son limitados, o sea, no tenemos una Amazona para invadirlo y darle vida extra a un modelo extractivo.

Tenemos un país donde los recursos del cobre, los del litio, los de la cantidad de tierra, los del agua para la salmonera, son limitados. Entonces, eso, uno puede partir muy rápido, pero se le van, van tocando techo. Y cuando van topando techo es el minuto en que hay que hacer la reingeniería, hay que reimaginarse la estrategia productiva. Y en el caso chileno lo obvio era empezar a procesar las materias primas, empezar a procesar el cobre desconcentrado, fundido, refinado, alambrón, empezar a procesar un poco el litio, por lo menos a células de batería, empezar la agroindustria un poco como Italia o como Nueva Zelanda y eso fue lo que nos hicimos, Cuando el modelo topó fondo, seguimos con el “más de lo mismo”. No hubo el impulso que miramos históricamente pasó a los países nórdicos que se industrializaron por el lado de las materias primas, Australia, Nueva Zelanda y hoy día muchos países asiáticos que son ricos en materia primas, cómo ellos se industrializan basado en materia prima.

Las cinco mineras grandes, mineras chilenas, ninguna hace ni siquiera fundición.

MS

Perfecto. Ahí, ahí. Déjame entrar en un punto que tú mencionas, José Gabriel, y es lo siguiente. Tú dices que las elites en América Latina están adictas a las rentas fáciles. Lo mismo dirías de las elites chilenas y además dices y has dicho en otros momentos que Chile necesita más que nunca una renovación de su de su elite empresarial. Lo dices por esto, ¿no?

JGP

Mira, no, hay dos cosas que hay que separar. Una es lo siguiente. Uno: La gran pregunta en Chile, que por supuesto no se hacen la mayoría de los economistas ortodoxos tradicionales por, su aunque por supuesto hay excepciones, o sea, hay y grandes excepciones, es que por qué cuando el modelo extractivo tocó fondo, cuando el modelo extractivo ya dio lo que podía dar,

¿por qué no se dio el paso siguiente? ¿Por qué las mineras no empezaron a fundir y después refinar el cobre y después hacer alambrón? ¿Por qué se quedaron en lo extractivo? Y cuando lo extractivo topó techo, empezó la fuga capitales a hacer los mismos extractivos, pero en otras partes del mundo. La de la madera, como los Mattes y Angelinis se fueron a producir en Brasil. Usted sabe que la papelera de los Mattes tiene hoy día el 80% de su producción en Brasil aprovechando la deforestación del Amazonas, donde la tierra es barata, o sea, todas se fueron a hacer extractivos fuera.

Lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno hace lo extractivo tiene dos ganancias. Una es por, en el caso de una minera, por digamos, imagínese una roca de una tonelada es extraer esa roca del monte. y subirla a un camión, llevarla a una chancadora, molerla, de ahí llevarla a una piscina, flotarla, sacar el barro y ese barro concentrado. ¿Qué hicieron? Eh, de tierra que tenía un 1% concentrado, 1% de cantidad de1 cobre y sus productos, el concentrado pasó a tener 30% de eso. O sea, le sacaron impureza e hicieron un concentrado que lo exportan. Ahora, en esa roca de una tonelada, si es que la ley del mineral es 1% para dar números redondos, habían 10 kg cobre fino. Entonces, la única razón porque esa roca tiene valor es porque tiene esos 10 kg cobre finos más subproducto. La única razón de que el equivalente en concentrado tiene valor es porque ahí están los mismos 10 kg de cobre más los subproductos. No es que la minera fueran alquimistas, no es que ellos inventaron ese cobre, no es que ellos lo crearon, ellos simplemente se apropiaron de un cobre que nos pertenece a todos, a todos los chilenos. Acuérdense que

hasta en la Constitución de Pinochet, esos 10 kilos cobre nos pertenecen a todos los chilenos, pero ellos se apropian privadamente por la legislación que existe en Chile y por lo tanto eso tiene valor.

Entonces el concentrado tiene una alta rentabilidad porque ellos ganan doble. Ganan por hacer la extracción de la roca y transformarla en concentrado y ganan porque hay 10 kg cobre que es un regalo de la naturaleza a todos los chilenos. No lo hicieron ellos. Ellos se apropiaron de esos 10 kg cobre fino que estaban en la roca de una tonelada. Entonces ellos venden dos cosas. Venden el hecho de que ellos hicieron, pasaron de un mineral de un 1% a uno del 30% contenido metálico y por otro que ahí hay 10 kg de cobre fino que tiene un valor comercial. Entonces, la actividad extractiva es muy rentable, es mucho más rentable con actividad industrial.

Entonces, cuando uno gana 50%, por dar números redondos, 50% en lo extractivo, pero solo 15 en fundir y solo 15 en refinar, que son tasas altísimas de rentabilidad, no es que hagan, no es que pierdan, no es que, sino que las tasas de rentabilidad son tasas de rentabilidad industriales comunes y silvestres, como existen en muchas otras actividades industriales y además son productos homogéneo. En fin, hay otros temas que no alcanzan. Entonces, ¿qué hacen?

Ellos prefieren irse a otra parte del mundo a hacer más extractivos cuando en Chile ya lo extractivo no da para más. O sea, cuando en Chile tocamos techo, en lugar de dar el paso siguiente, de empezar a procesar la materia prima, empezar a crear todos los encadenamientos hacia delante y hacia atrás de la industrialización, de seguir en la cadena de valor, de pasar del concentrado al fundido, el fundido al refinado, refinado al alambrón, etcétera, se van a hacer concentrados de cobre a cualquier parte del mundo.

Los Luksic partieron hasta a Pakistán a hacer concentrado de cobre, da lo mismo.

Las papeleras se fueron a Brasil a hacer su pulpa porque ahí hay tierra muy barata por la deforestación y así todas las partes extractivas cuando tocan techo, en lugar de dar el paso siguiente, los capitales emigraron al ser más atractivos en los países del lado y a otros que no son tan del lado. Entonces, en Chile nos quedamos con una gran fuga capital, un modelo extractivo estancado y por otro lado servicio de la construcción que siguieron hasta ahora con los problemas de ahora generando empleo. Eh, la tasa de generación de empleo en Chile es altísima eh cuando uno lo toma en cuenta especialmente con la caída del crecimiento de la producción. Pero el crecimiento de la productividad en Chile en los últimos 25 años ha sido cero a precios constantes.

Entonces, ¿de qué ha vivido Chile? Del alza de los precios de la materia prima. Producir lo mismo, pero venderlo más caro. El cobre era 1 libra la tonelada el 2001, 2002, ahora 5 libras a la tonelada, o sea, el mismo producto, la misma producción, la misma productividad, pero cada vez más caro. Y mientras esos precios altos sirvan, hay todavía un poquitito de oxígeno para seguir adelante.

MS

Como se nos va acabando el tiempo y te agradezco muchísimo la explicación, este es un tema que se ha discutido, no ha estado presente en esta campaña en particular presidencial y como, nos quedan pocos minutos, José Gabriel, pero me interesa mucho preguntarte cómo ves las dos propuestas económicas, ¿no?, de los candidatos en una mirada más global, ¿no?, respecto de lo que puede pasar de aquí al 14 de diciembre y quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile.

JGP

Mira, lo más interesante para mí es que la propuesta de la candidata Jara,

el equipo económico, cayó enteramente en la forma neoclásica, en la forma ortodoxa de entender los problemas. Entonces, lo que usted ve en el programa de ella es básicamente toda la receta convencional: Hay problemas de restricciones de oferta, como falta de capital humano y finanzas o hay problemas de distorsiones de mercado, como mucha sobreregulación o corrupción. Entonces, hay que hacer algo para arreglar eso.

O sea, claramente es increíble como en Chile, a diferencia incluso de otros países de América Latina, pero para qué decir del Asia, del Asia oriental, donde son los únicos países que crecen.

La ideología hegemónica ha absorbido todo el cuento neoliberal, todo el cuento neoclásico, todo el cuento de la teoría en la cual cree que los problemas de una economía, por definición son problemas por el lado, digamos, de restricciones de la oferta o fallas de mercado, pero no entiende este tema de que hay que hacer la reingeniería de la estrategia productiva. El extractivismo no da para más. El más de lo mismo no da para más.

Mientras nos demos el paso siguiente a empezar a procesar la materia prima, a generar todas las cadenas de valor asociadas a ella, no vamos a salir del estancamiento. Pero para hacer eso alguien tiene que dar un empujoncito, hay que hacer un poco política industrial, hay que organizar el asunto y eso en que nadie se atreve a dar el paso y entonces se siguen tratando de entender la cosa de una forma convencional que por ahí están bien perdidos.

MS

Ya. Y el caso de Kast para cerrar, porque ahora sí que se nos acaba el tiempo.

JGP

Bueno, Kast y Kaiser, los dos, la irresponsabilidad de sus políticas económicas son, pero realmente…

MS

¿en qué sentido? ¿En qué punto?

JGP

O sea, el esos cortes de los gastos primero su forma de los problemas, ¿no? Eh, cortando 6,000 millones de dólares del sector público, echando a no sé cuántos miles de trabajadores del sector público, entonces, ahí se soluciona el problema del déficit fiscal. Eh eh acabando todas las regulaciones. Olvidémonos el medio ambiente, la salud de las personas, olvidémonos de todas esas cosas. Entonces, eh todas las regulaciones tiramos a la chuña y otorguemos todos los permisos de inversión que da lo mismo, se hagan las cosas como se hagan y el país se va a transformar, ¿no? Es una vergüenza. Y lo que a mí me da rabia y eso, perdón, y esa es la palabra, es que muchos de estos economistas tradicionales ortodoxos convencionales, fueron muy crítico el programa de Jara, particularmente el primero de ella y tenían razón en lo que decían, pero se quedaron calladitos cuando salió el programa de Kast y el programa de Kaiser. Es decir, tenían tanto, tanto, que decir como lo que dijeron contra el programa Jara, pero se quedaron todos calladitos porque, bueno, después de todo a lo mejor les llega algún puesto, a lo mejor les llega algún beneficio. O sea, ¿cómo se quedó callada, digamos, la oligarquía económica convencional de Chile, respecto de los programas de Kast y Kaiser? fue, yo creo, lamentable, salvo los dos o tres economistas que trabajaban en la campaña Matthei, por lo tanto tenían que hablar porque como Briones, o sea, y lo hizo muy bien, pero el, digamos, el núcleo de los economistas que criticaron tanto el programa original de Jara mucho, con muchas razones, muchas cosas, se quedaron calladitos con el programa de Kast. Desgraciadamente los dos programas, ninguno de los dos va al problema, al fondo del asunto. Son absolutamente cosas marginales, superficiales y en ese y si se llegan a aplicar eh eh vamos a seguir vamos a seguir donde estamos, con estancamiento de la productividad, porque mientras no se cambie la estrategia productiva, del estancamiento de la productividad no se va a salir.

Nota:

La Redacción de piensaChile ha copiado la «Transcripción» del texto que ofrece Youtube, lo ha corregido revisando el audio y lo ha editado de forma arbitraria, destacando los párrafos que consideramos son de mayor y máxima urgencia para los intereses del país.