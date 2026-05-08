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08 May 2026

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El embajador de Israel en Dinamarca protesta por la difusión de éste video. ¡Hazlo viral!

por Solidaridad con Palestina

4 horas atrás 1 min lectura

El embajador de Israel en Dinamarca protesta por la difusión de éste video. ¡Hazlo viral!
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08 de mayo de 2026

La brutal violencia israelí contra los ciudadanos palestinos, es aplicado no sólo hoy, sino desde antes de que se creara el estado de Israel. Cada día hay nuevas víctimas. La muerte, los bombardeos, el hambre, la negación del agua, la negación de medicinas, la negación del ingreso de ayuda y solidaridad con el pueblo palestino es política permanente de Israel. Es absurdo que se discuta si este video fue grabado ayer o hacer 3 años. El genocidio comenzó con la decisión de la Naciones Unidad de permitir crear un estado llamado Israel, compuesto en su absoluta mayoría por gente que ha venido de todo el mundo, quitándole el territorio a quienes habitaban allí.

El embajador de Israel en Dinamarca protesta por la difusión de éste video. Hagámoslo viral mundialmente

 

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Etiquetas #gaza #genocidio #israel #palestina #violencia
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