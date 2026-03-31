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31 Mar 2026

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Derechos Humanos, Fascismo, Politica

«Nuestro más profundo rechazo a la reciente desvinculación de profesionales del Programa de Derechos y Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda»

por Red Nacional de Archivos de Memoria y Derechos Humanos (Chile)

3 horas atrás 1 min lectura

«Nuestro más profundo rechazo a la reciente desvinculación de profesionales del Programa de Derechos y Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda»
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31 de marzo de 2026

Declaración pública de la Red Nacional de Archivos de Memoria y Derechos Humanos (RAMDH) en rechazo a la desvinculación de profesionales del Programa de Derechos y Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda.

Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos_RAMDH
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Etiquetas #gobierno kast #plan nacional de busqueda #programa de derechos humanos #ramdh
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