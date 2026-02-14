La Habana, Cuba: ¿qué tiene que ver el Bloqueo yanqui con los apagones?
por Ruben Campos (Cuba)
1 día atrás 1 min lectura
14 de febrero de 2026
Más claro ni el agua: la explicación sencilla, concreta y gráfica de la dura cotidianidad del director y los trabajadores de la termoeléctrica Antonio Guiteras. Si alguna vez te has preguntado ¿qué tiene que ver el Bloqueo con los apagones? aquí está la respuesta.
*Fuente: Facebook
Israel Rojas: «Yo luché, lucho y lucharé hasta el último aliento por Cuba soberana»
por piensaChile
9 horas atrás
15 de febrero de 2026
Yo luché, lucho y lucharé hasta el último aliento por Cuba soberana. Lucharé contra el fascismo y el imperialismo. Para evitar que desaparezca el sueño de Martí y de Fidel: el de una nación donde la ley primera sea el culto a la dignidad plena del hombre, y para que el futuro del país esté en manos de hombres y mujeres de ciencia. Para seguir echando mi suerte con los pobres de la tierra, hasta que desaparezca toda inequidad.
Clases sociales en una formación social y… ¿a nivel planetario?
por Manuel Acuña Asenjo (Chile)
11 horas atrás
15 de febrero de 2026
Las clases sociales no aparecen porque sí: representan los particulares intereses de grupos humanos; existen, en consecuencia, en oposición, no solamente con su contraparte sino, además, entre ellas mismas, es decir, entre sus propias fracciones.
Gaza – Miles de palestinos evaporados por Israel con bombas térmicas y termobáricas estadounidenses
por Baptiste Maisonnave
3 días atrás
12 de febrero de 2026
En el momento del impacto, la explosión alcanza una temperatura y una presión tales que el cuerpo humano se evapora, desaparece.
Sáhara Occidental. EE UU impone la ley del silencio en la reunión entre Marruecos y el Polisario en Madrid
por Juan Carlos Sanz
3 días atrás
12 de febrero de 2026
El diálogo sobre el futuro del Sáhara entre Marruecos y el Frente Polisario impulsado por Estados Unidos se ha iniciado aparentemente este domingo en Madrid sin más confirmación oficial que la mención del Ministerio de Asuntos Exteriores Español a una “reunión multilateral” y la presencia expresa de los jefes de la diplomacia de la Argelia y Mauritania.
