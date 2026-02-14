Articulos recientes

15 Feb 2026

La Habana, Cuba: ¿qué tiene que ver el Bloqueo yanqui con los apagones?

por Ruben Campos (Cuba)

1 día atrás 1 min lectura

14 de febrero de 2026

Más claro ni el agua: la explicación sencilla, concreta y gráfica de la dura cotidianidad del director y los trabajadores de la termoeléctrica Antonio Guiteras. Si alguna vez te has preguntado ¿qué tiene que ver el Bloqueo con los apagones? aquí está la respuesta.

*Fuente: Facebook

Etiquetas #67 años de bloqueo #apagones #central antonio guiteras #cuba #ee.uu.
Clases sociales en una formación social y... ¿a nivel planetario?

En Irán se juega el destino de la humanidad

