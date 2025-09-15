Desmontando las falacias del lobista Rodríguez Zapatero sobre Marruecos y Sáhara Occidental (II)
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
2 horas atrás 1 min lectura
Imagen superior: Mohamed VI y el Ex presidente José Luis Zapatero.
15 de septiembre de 2025
La primera parte de este artículo iniciaba el análisis crítico de la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (ZP) en la autodenominada conferencia internacional del autodenominado Movimiento Saharauis por la Paz (MSP), celebrada en la ciudad senegalesa de Dakar en octubre de 2023. En este segundo artículo concluyo el análisis de los restantes aspectos de la intervención de ZP en dicho foro, tales como: su decisión de viajar al Sáhara ocupado por Marruecos y su apreciación de la situación allí, su interpretación sobre el naufragio del barco francés ‘Louise’ en las costas saharianas, los límites territoriales del Imperio Jerifiano; los documentos de Lahure, Whettnall y Tacquin; la supervisión del territorio no autónomo (TNA) Sáhara Occidental en la Comisión de Descolonización de la ONU, la tradición de la ‘beia’ como vínculo de vasallaje, los informes desclasificados de la CIA, el referéndum de autodeterminación, o la propuesta marroquí de ‘autonomía’, vinculándolos por mi parte a cuestiones estrechamente relacionadas, como la carta del presidente Sánchez al rey de Marruecos o la Declaración de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) sobre el Sáhara Occidental.
El texto completo de este artículo lo encuentra aquí abajo, en formato PDF y lo puede bajar íntegramente, en forma gratuita:Desmontando_II_falacias ZP DAKAR_V1_V!
Desmontando las falacias del lobista Rodríguez Zapatero sobre Marruecos y Sáhara Occidental (II)
