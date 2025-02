Mahfúd Massis: el poeta iquiqueño olvidado

OTRO TRAJE

ESTE traje de perro que llevo,

traje de malhechor

muerto hace siglos en esta tierrra,

y en que los huevos del tiempo dejan su magra trompa,

quiere erguirse como soldado, ir a la sierra

donde mataron al Comandante.

Pero

!qué piernas cansadas! ! Si llevo

tres mil años metido en esta pirámide, podrido, glacial,

y América, qué América, exigiendo, siempre exigiendo

machos terribles, y no

un animal cansado como yo, angélico, lúbrico, ensimismado,

haciendo versos huevones que nadie lee,

que ni yo mismo leo,

por que aprendí a escribir sin haber leído el libro del mundo.

Madre,

vuélveme

a parir

de nuevo,

Tírame al barro,

quiero ser un soldado saliendo de una casa vacía,

lejos de los poetas,

o de las putas con alas de mariposa,

o

por último

déjame en Bolivia, aunque me corten los dedos

con los que intento escribir

esta canción

de loco

derrotado.

PERRONUESTRO

PERRONUESTRO que estás en los cielos,

petrificado sea tu nombre,

caiga sobre nos el tu reino,

hágase tu voluntad sobre la tierra, debajo del cielo.

El pan negro de cada día arrójanoslo hoy

y perdónanos nuestras deudas,

así como nosotros asesinamos a nuestros deudores;

húndenos en la tentación, más líbranos del animal.

Amén.

INSURRECCION

El Hombre

!qué solo!

y Dios no tiene cojones. !Dios

ya no rompe nada!

Tiene

una papa en la boca: está mudo. Y te puedes

morir llorando. !Pero

estás solo!

Si no te rascas

con la propia

mano

entumecida,

si no hechas el corazón y dices: «Carajo,

soy un hombre», y entregas

a tu hermano un fémur,

un fusil,

un cuchillo para asaltar juntos el cuartel mas cercano;

si te dejas

llevar de la jeta por los bulevares

como un ángel con los huevos cortados,

no pretendas

ser distinto

a este mono caliente

colgado de su jaula en el invierno de la vida,

y que observa

con el cráneo aplastado,

cómo desciende la lluvia, cómo

cae el maní sobre su rostro de pordiosero,

esperando

que nazca

de él un día

el HOMBRE que tú

miserablemente traicionas.

CARTA A LUKÓ DESDE EL ASERRADERO

AMOR mío, mientras duermes sola, solitaria en puerto Aysén,

fumo este oscuro tabaco a tu memoria,

mordiendo mi pipa, como si fuera el dedo de Dios,

aterido, colgado del charqui de la lengua.

El mundo tiene una joroba lejos de ti,

y todo me miran

como locos estorninos,

como el endemoniado en medio de la tormenta.

Lejos de ti !qué cielo de ratones!

!Que año sin enero, qué ángel sin leña en la edad fría!

Y si pregunto a los transeúntes por tus ojos claros,

escucho solo el trueno de la soledad, el toro negro.

Soy entonces un estropajo que mira la luna,

un ave

que desciende sobre tu rostro

o simplemente

un cuervo arrugado, como este firmamento con cara de viejo,

detenido en el ocaso como una flor podrida

y que mueve su paleta en el garbanzo quemado.

