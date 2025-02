Las mentiras de Trump sobre el Canal de Panamá

02 de febrero de 2025

Estimado Mr. Trump.

Deseo hacer de su conocimiento que el “Estimado” de la dedicatoria, no tiene que ver con sentimientos, sino con protocolo. Hay formas de dirigirse a un presidente. Sea quien sea.

El objetivo de esta nota, no es hablar sobre los treinta y cuatro delitos en que ha sido declarado culpable, ni del intento de robarse las elecciones de 2020, ni de las múltiples mujeres que lo han acusado de acoso sexual y violación, ni de sus múltiples estafas y bancarrotas fraudulentas.. Esos temas, debieron ser del interés de los votantes en Estados Unidos, donde evidentemente muchos no los consideran relevantes ni determinantes del carácter y los valores que debe tener un gobernante. Es su decisión, y toca respetarla basados en la reglas de la democracia. Esa misma democracia que en 2020 trató usted de ignorar cuando mandó a una banda de salvajes a evitar que se certificara la victoria de Joe Biden.

Aprovechando que ya tomó posesión, bajo techo y con muy poca gente, le escribo para aclarar conceptos que no parece usted tener claros cuando se refiere a Panamá, como parte de sus planes expansionistas al mejor estilo colonial. Aún así, es justo aceptar que lo que se ha dicho sobre nuestro país y nuestro Canal, puede ser producto de ignorancia o de mitomanía. Cada quien decidirá por qué es. Así que relájese y trate de analizar estos puntos que pueden ser relevantes sobre el asunto:

1_El Canal de Panamá se llama así porque está en Panamá. En el siglo XIX los franceses comenzaron la construcción y no pudieron completarla por causas ambientales y de salud pública. Un francés llamado Phillipe Buneau-Varilla adquirió las acciones de la empresa francesa e hizo todo el lobby necesario para que Estados Unidos se hiciese cargo de la construcción, al mismo tiempo que se facilitaba a Panamá la separación de Colombia, pues el gobierno colombiano no aceptaba las condiciones que Estados Unidos buscaba para tomar el proyecto. Buneau-Varilla firmó un tratado que daba a Estados Unidos derechos a perpetuidad sobre el Canal. Dicho infame tratado fue reemplazado, por mutuo acuerdo de las dos naciones, por los tratados Torrijos-Carter en 1977.

2_Entre 1904 y 1914, cuando su país se hizo cargo de la construcción, el costo para Estados Unidos fue de aproximadamente 375 millones de dólares, que correspondería a diez billones (10,000,000,000) de dólares de 2025, y no a “un trillón” como mintió usted recientemente.

3_En la construcción del Canal no murieron 38,000 estadounidenses. Entre 1904 y 1914, cuando Estados Unidos construyó el Canal, murieron menos de 380 ciudadanos de su país. Aunque los ceros no valen, cuando se ponen a la derecha del 380, son relevantes. En total, en la construcción murieron unas 20,000 personas, en su mayoría durante la etapa francesa. En la etapa americana murieron alrededor de 5,600 personas, en su mayoría caribeños de Jamaica y Barbados, además de españoles, griegos, panameños e italianos, que eran jornaleros que hacían los trabajos peligrosos de excavación y explosivos. Los 350 americanos, eran ingenieros y supervisores, y la mayoría murió de enfermedades antes de que sanearan la región. Su número de muertos es otra mentira.

4_La transferencia del Canal a Panamá, en el año 2000, no se produjo por una “venta simbólica por un dólar” como usted mintió hace poco. Fue consecuencia de muchos años de negociaciones diplomáticas, basadas en el respeto y no en amenazas. La aprobación por el Senado se dio gracias al compromiso del presidente Jimmy Carter, quien firmó el tratado en 1977 guiado por su compromiso moral y su sentido de justicia hacia las aspiraciones panameñas de recuperación de una parte de su territorio. Entienda que no pretendo que usted, ni las comparta, ni las entienda. Entendemos las limitaciones.

5_La política de peajes del Canal es un proceso abierto y transparente en el que participan Panamá, los usuarios de todos los países y las navieras. De acuerdo con lo firmado en el tratado, lo que se cobra es lo mismo a todos los barcos comerciales o militares, sin importar el país a que pertenezcan. Que a Estados Unidos se le cobra mucho, es otra mentira. Se le cobra lo mismo que a los demás.

6_China, no tiene nada que ver con la administración del Canal. Una empresa de Hong Kong, Hutchington Wampoa, que es la principal operadora de puertos de contenedores del mundo y que también controla puertos en Estados Unidos, administra puertos adyacentes al Canal, pero no controla el tránsito. Otro de los puertos, Manzanillo International Terminal, lo controla una empresa de Estados Unidos. La adjudicación de todos esos puertos provino de licitaciones públicas. En la responsabilidad del tránsito de barcos no participa China de ninguna manera. Esa, es otra mentira.

7_Cuando usted dice que quiere recuperar el Canal para su beneficio, supongo se refiere al “canal original”. En 2016 Panamá amplió el Canal para aumentar su capacidad, y en eso Estados Unidos no tuvo nada que ver. La Autoridad del Canal hizo la licitación, consiguió financiamiento y se hizo responsable de la ampliación, sin pedir ayuda a nadie. Sobre esa parte del canal ampliado, y sus beneficios, ustedes no tienen nada que ver.

8_Cuando usted dice, veinticinco años después, que quiere de vuelta el control del canal, es exactamente lo mismo que si México dijera que quiere de vuelta California y Texas, o Rusia que quiere recuperar Alaska, porque el petroleo les vendría muy bien para su economía. Panamá es un país pequeño, que luchó mucho para recuperar su Canal, después que Estados Unidos obtuviese con creces su inversión. Eso de “recuperar el Canal” porque a usted le da la gana, no tiene cabida entre gente civilizada. Bueno, entre gente civilizada…

Esto ha quedado un poco largo, y entiendo la lectura no es una de sus virtudes. De ser necesario dígale a alguien que piense en su entorno (si lo encuentra), que lo lea y se lo explique con muñequitos. Le repito que Panamá es un país como cualquiera, que ha cumplido sus deberes de administración del Canal para el beneficio de todos los países del mundo, y que aspira se respeten sus derechos sobre su territorio. El matonismo no es la forma como se deben resolver las diferencias entre países. Para eso hay canales diplomáticos. Especialmente cuando ya existe un tratado acordado entre las partes. Atentamente (esto es también protocolo)…

Un panameño…

Dr. Daniel R. Piche

panameño y médico

