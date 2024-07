Chile: La jurisprudencia del dictador

Boric no ha faltado a ninguno de los cónclaves empresariales a los que ha sido invitado, en que ha pronunciado discursos para no molestar a nadie y ha sacado excelente nota en los exámenes rendidos. Obviamente no se ha acordado del impuesto a los súper ricos, los que manejan al país a su amaño. En contraposición, ha estado ausente de cualquier asamblea sindical y no asistió a la conmemoración del Día de los Trabajadores, en que la CUT hizo una propuesta concreta por un salario vital de 630 mil pesos antes de finalizar el actual periodo presidencial.