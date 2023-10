29 de octubre de 2023

Carta de Albert Einstein, rechazando el sionismo y tratándolos de ‘gente criminal y engañadora’

El año 1948, el célebre científico Albert Einstein envió una carta a Shepard Rifkin, líder sionista de Estados Unidos.

Traducción:

10 de abril de 1948

Mr. Shepard Rifkin

Exec. Director

American Friends of the Fighters

for the Freedom of Israel

149 Second Ave.

New York 3.N.Y.

Cuando una catástrofe real y final nos sobrevenga en Palestina, los primeros responsables de ella serán los británicos y los segundos responsables serán las organizaciones terroristas creadas en nuestras filas.

No estoy dispuesto a ver a nadie asociado con esa gente criminal y engañada.

Atentamente

Firma

Albert Einstein

Esta carta fue en respuesta a las solicitudes de los sionistas para contar con el apoyo de Einstein. Ésta fue escrita el 10 de abril de 1948, un día después de que el mundo conociera los resultados de la horrorosa masacre de Deir Yassin, donde unos 254 aldeanos palestinos fueron asesinados y mutilados por bandas sionistas y fue aprovechada y publicitada por el sionismo para generar temor y el éxodo de los palestinos de sus hogares y tierras. De esta forma lograron vaciar Palestina de sus habitantes.

Einstein se refería como «organizaciones terroristas», a los grupos sionistas en Palestina, como Haganá, Palmaj, Irgún o Stern, armados y entrenados por Gran Bretaña, para generar terror en Palestina y obligar a los palestinos a dejar sus hogares, mediante masacres y asesinatos de todo tipo.

Al respecto, Einstein como la gran mayoría de intelectuales judíos y pacifistas a lo largo del mundo, han rechazado el sionismo y sobre todo la política militarista y de exterminio que Israel lleva a cabo. Y cuyas acciones y resultados se ven a diario.

Comité Democrático Palestino – Chile

*Fuente: Comité Democrático Palestino-Chile

