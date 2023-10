Palestina: Entrevista con Dominique de Villepin, ex Primer Ministro de Francia

29 de octubre de 2023

Hamás nos ha tendido una trampa, y esta trampa es del mayor horror, de la mayor crueldad. Y así se corre el riesgo de una escalada de militarismo, de más intervenciones militares, como si pudiéramos resolver con ejércitos un problema tan grave como la cuestión palestina.

Hay también una segunda gran trampa, que es la del occidentalismo. Nos encontramos atrapados, junto con Israel, en este bloque occidental que ahora está siendo cuestionado por la mayor parte de la comunidad internacional.

¿Qué es el occidentalismo?

El occidentalismo es la idea de que Occidente, que ha gestionado los asuntos mundiales durante cinco siglos, podrá seguir haciéndolo tranquilamente. Y podemos ver claramente, incluso en los debates de la clase política francesa, que existe la idea de que, frente a lo que está sucediendo actualmente en Oriente Próximo, deberíamos continuar la lucha aún más, hacia lo que podría parecerse a una guerra religiosa o civilizacional. En otras palabras, aislarnos aún más en la escena internacional.

Este no es el camino, sobre todo porque existe una tercera trampa, la del moralismo. Y aquí tenemos en cierto modo la prueba, a través de lo que ocurre en Ucrania y lo que ocurre en Oriente Próximo, de este doble rasero denunciado en todo el mundo, incluso en las últimas semanas cuando he viajado a África, Oriente Próximo o América Latina. Las críticas son siempre las mismas: miren cómo se trata a la población civil en Gaza, [ustedes] denuncian lo ocurrido en Ucrania y son muy tímidos ante la tragedia que se desarrolla en Gaza.

Consideremos el derecho internacional, la segunda crítica del Sur Global. Sancionamos a Rusia cuando ataca a Ucrania, sancionamos a Rusia cuando no respeta las resoluciones de las Naciones Unidas, y hace 70 años que las resoluciones de las Naciones Unidas se votaron en vano e Israel no las respeta.

¿Cree que los occidentales son realmente culpables de arrogancia?

Los occidentales deben abrir los ojos a la magnitud del drama histórico que se desarrolla ante nosotros para encontrar las respuestas adecuadas.

Presentador: ¿Cuál es el drama histórico? Es decir, estamos hablando principalmente de la tragedia del 7 de octubre, ¿verdad?.

Por supuesto que estos horrores están ocurriendo, pero la forma en que respondamos a ellos es crucial. Vamos a matar el futuro encontrando las respuestas equivocadas…

¿Matar el futuro?

Matar el futuro, ¡sí! ¿Por qué?

¿Pero quién está matando a quién?

Estás en un juego de causa y efecto. [Cuando te enfrentas a una tragedia en la historia, no puedes utilizar esta matriz analítica de una «cadena de causalidad», simplemente porque si lo haces, no serás capaz de escapar de ella. Cuando nos damos cuenta de que hay una trampa, cuando comprendemos que detrás de esta trampa también ha habido un cambio en Oriente Próximo con respecto a la cuestión palestina… La situación actual es profundamente diferente [de lo que era en el pasado]. La causa palestina era una causa política y laica. Hoy nos enfrentamos a una causa islámica, liderada por Hamás. Obviamente, este tipo de causa es absoluta y no permite ninguna forma de negociación. En el lado israelí, también se ha producido una evolución. El sionismo solía ser laico y político, defendido por Theodor Herzl a finales del siglo XIX. Hoy se ha convertido en gran medida en mesiánico y bíblico. Esto significa que tampoco quieren hacer concesiones, y todo lo que hace el gobierno israelí de extrema derecha, al seguir fomentando la colonización, evidentemente empeora las cosas, incluso desde el 7 de octubre. Así que, en este contexto, entiendan que ya nos enfrentamos a un problema en esta región que parece profundamente insoluble.

A esto se añade el endurecimiento de los Estados. Diplomáticamente, miren las declaraciones del rey de Jordania, no son las mismas que hace seis meses. Miren las declaraciones de Erdogan en Turquía.

Precisamente, son declaraciones extremadamente duras…

Extremadamente preocupantes. ¿Por qué? Porque si la causa palestina, la cuestión palestina, no se hubiera puesto en primer plano, no se hubiera puesto en escena [desde hace tiempo], y si la mayoría de los jóvenes europeos de hoy a menudo ni siquiera han oído hablar de ella, sigue siendo para los pueblos árabes la madre de todas las batallas. Todos los progresos realizados para intentar estabilizar Oriente Próximo, donde se pudiera creer…

Sí, pero ¿de quién es la culpa? Me cuesta seguirte, ¿es culpa de Hamás?

Pero Sra. Malherbe, tengo formación diplomática. La cuestión de la culpa la abordarán los historiadores y los filósofos.

Presentador: Pero usted no puede permanecer neutral, es difícil, es complicado, ¿no?

No soy neutral, estoy en la acción. Simplemente les digo que cada día que pasa podemos garantizar que este horrible ciclo se detenga… por eso hablo de trampa y por eso es tan importante saber qué respuesta vamos a dar. Hoy estamos solos ante la historia. Y no tratamos este nuevo mundo de la manera que realmente deberíamos, sabiendo que hoy ya no estamos en una posición de fuerza, no somos capaces de manejarnos solos, como los policías del mundo.

¿Y qué debemos hacer?

Exactamente, ¿qué debemos hacer? Aquí es donde es esencial no aislar a nadie en la escena internacional.

¿Incluyendo a los rusos?

A todos.

¿Todos? ¿Deberíamos pedir ayuda a los rusos?

No digo que debamos pedir ayuda a los rusos. Lo que digo es lo siguiente: si los rusos pueden contribuir calmando a algunas facciones de esta región, entonces será un paso en la dirección correcta.

¿Cómo podemos responder proporcionalmente a la barbarie? Ya no es ejército contra ejército.

Pero escuche, Appolline de Malherbe, ¿no hay población civil muriendo en Gaza? ¿Así que porque el horror se cometió en un lado, el horror debe cometerse en el otro?

¿Realmente necesitamos igualar a los dos?

No, eso lo estás haciendo tú. No estoy diciendo que iguale las culpas. Intento tener en cuenta lo que piensa una gran parte de la humanidad. Sin duda hay un objetivo realista que perseguir, que es erradicar a los dirigentes de Hamás que cometieron este horror. Y no confundir a los palestinos con Hamás, es un objetivo realista.

Lo segundo es una respuesta selectiva. Fijemos objetivos políticos realistas. Y lo tercero es una respuesta combinada. Porque no hay un uso eficaz de la fuerza sin una estrategia política. Esto no es 1973 ni 1967. Hay cosas que ningún ejército del mundo sabe hacer, que es ganar una batalla asimétrica contra los terroristas. La guerra contra el terrorismo no se ha ganado nunca en ninguna parte. Al contrario, desencadena crímenes, ciclos y escaladas extremadamente dramáticos. Si Estados Unidos ha perdido en Afganistán, si Estados Unidos ha perdido en Irak, si hemos perdido en el Sahel, es porque se trata de una batalla que no se puede ganar sin más, no es como si tuviéramos un martillo que golpea un clavo y el problema está resuelto. Así que tenemos que movilizar a la comunidad internacional, salir de esta trampa occidental en la que nos encontramos.

Pero cuando Emmanuel Macron habla de una coalición internacional…

Sí, ¿y cuál fue la respuesta?

Ninguna.

Exactamente. Necesitamos una perspectiva política, y esto es un reto porque la solución de los dos Estados ha sido eliminada del programa político y diplomático israelí. Israel tiene que entender que para un país con un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados, una población de 9 millones de habitantes, frente a 1.500 millones de personas… La gente nunca ha olvidado que la causa palestina y la injusticia cometida contra los palestinos es una importante fuente de movilización. Debemos considerar esta situación, y creo que es esencial ayudar a Israel, orientarlo… algunos dicen imponerle, pero creo que es mejor convencer, avanzar en esta dirección. El reto es que hoy no hay interlocutor, ni por parte israelí ni por parte palestina. Tenemos que traer interlocutores.

No nos corresponde a nosotros elegir quiénes serán los líderes de Palestina.

La política israelí de los últimos años no ha querido necesariamente cultivar un liderazgo palestino… Muchos están en la cárcel, y el interés de Israel -porque repito: no estaba en su programa ni en el interés de Israel en ese momento, o eso pensaban- [el interés] era en cambio dividir a los palestinos y asegurarse de que la cuestión palestina desapareciera. La cuestión palestina no desaparecerá. Así que debemos abordarla y encontrar una respuesta. Aquí es donde necesitamos valor. El uso de la fuerza es un callejón sin salida. La condena moral de lo que ha hecho Hamás -y no hay ningún «pero» en mis palabras respecto a la condena moral de este horror- no debe impedirnos avanzar política y diplomáticamente de forma ilustrada. La ley del talión es un ciclo sin fin.

«Ojo por ojo, diente por diente».

Por eso debemos defender la respuesta política. Israel tiene derecho a la autodefensa, pero ese derecho no puede ser la venganza indiscriminada. Y no puede haber una culpabilización colectiva del pueblo palestino por las acciones de una minoría terrorista de Hamás.

Cuando se entra en este ciclo de búsqueda de culpables, los recuerdos de una parte entran en conflicto con los de la otra. Algunos yuxtapondrán los recuerdos de Israel con los recuerdos de la Nakba, la catástrofe de 1948, que es un desastre que los palestinos siguen experimentando cada día. Así que no se pueden romper estos ciclos. Debemos tener la fuerza, por supuesto, para comprender y denunciar lo ocurrido y, desde ese punto de vista, no hay duda de nuestra posición. Pero también debemos tener valor, y eso es la diplomacia… la diplomacia es ser capaz de creer que hay luz al final del túnel. Y esa es la astucia de la historia: cuando estás tocando fondo, puede ocurrir algo que te dé esperanza. Después de la guerra de 1973, ¿quién iba a pensar que antes del final de la década Egipto firmaría un tratado de paz con Israel?

El debate no debería ser sobre retórica o elección de palabras. El debate hoy es sobre la acción; debemos actuar. Y cuando se piensa en actuar, hay dos opciones. O es guerra, guerra, guerra. O se trata de intentar avanzar hacia la paz, y repito: es en interés de Israel. Va en interés de Israel».

