Netanyahu está acabado

Foto superior: Benjamín Netanyahu se dirige a los líderes mundiales durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado en Nueva York. / Foto de Spencer Platt/Getty Images.

20 de octubre de 2023

Artículo publicado por Hersh el 12 de octubre de 2023

La doctrina Bibi [NdR.: Benjamin Netanyahu] -su creencia de que podía controlar a Hamás- puso en peligro la seguridad israelí y ahora ha provocado una guerra sangrienta.

Hace décadas pasé tres años escribiendo La opción Sansón (1991), una exposición de la política no declarada de los presidentes estadounidenses, desde Dwight Eisenhower, de mirar hacia otro lado mientras Israel iniciaba el proceso de construcción de una bomba atómica. Lo correcto o incorrecto para Israel, tras el Holocausto, no era el objetivo del libro. Mi punto era que lo que Estados Unidos estaba haciendo era conocido en todo el Tercer Mundo, como se le llamaba entonces, y nuestra duplicidad hacía que nuestra preocupación por la propagación de las armas nucleares fuera otro ejemplo de la hipocresía estadounidense. Desde entonces, otros han emprendido estudios mucho más exhaustivos, ya que algunos de los documentos israelíes y estadounidenses más altamente clasificados se han hecho públicos.

Decidí no ir a Israel a investigar por miedo a infringir la ley israelí de seguridad nacional. Pero encontré israelíes residentes en el extranjero que habían trabajado en el proyecto secreto y estaban dispuestos a hablar conmigo una vez que les indiqué que tenía información de los archivos de los servicios de inteligencia estadounidenses. Los que trabajaron en ese material altamente clasificado han permanecido leales a Israel, y algunos de ellos se convirtieron en amigos míos de toda la vida. También han permanecido en estrecho contacto con antiguos colegas que se quedaron en Israel.

Este es un relato de los horribles acontecimientos de la semana pasada en Israel, según la opinión de un veterano del aparato de seguridad nacional israelí con conocimiento interno de los últimos sucesos.

«Bibi optó por apoyar a Hamás» como alternativa a la Autoridad Palestina, «les dio dinero y los estableció en Gaza».

Lo más importante que tenía que entender, me dijo el informante israelí, es que el primer ministro Benjamin Netanyahu

«está acabado. Es un muerto viviente. Permanecerá en el cargo sólo hasta que cesen los disparos… quizá uno o dos meses más».

Fue primer ministro desde 1996 hasta 1999 y de nuevo, como líder del partido derechista Likud, desde 2009 hasta 2021, volviendo para un tercer mandato a finales de 2022.

«Bibi siempre se opuso a los Acuerdos de Oslo de 1993, que inicialmente otorgaron a la Autoridad Palestina el control nominal de Cisjordania y la Franja de Gaza. Cuando volvió al poder en 2009, Bibi optó por apoyar a Hamás» como alternativa a la Autoridad Palestina, «les dio dinero y los estableció en Gaza».

Se llegó a un acuerdo con Qatar, que comenzó a enviar cientos de millones de dólares a los dirigentes de Hamás con la aprobación israelí. El informante me dijo que

«Bibi estaba convencido de que tendría más control sobre Hamás con el dinero qatarí -dejar que de vez en cuando dispararan cohetes contra el sur de Israel y tuvieran acceso a puestos de trabajo dentro de Israel- que con la Autoridad Palestina. Corrió ese riesgo.”

«Lo que ha ocurrido esta semana, fue el resultado de la doctrina Bibi de que se podía crear un Frankenstein y tener control sobre él».

El ataque de Hamás fue consecuencia directa de una decisión que Bibi tomó, por encima de la protesta de los mandos militares locales,

«para permitir que un grupo de colonos ortodoxos celebraran Sucot en Cisjordania.»

Sucot es una fiesta anual de otoño que conmemora el viaje ancestral de los judíos a las profundidades del desierto. Es una fiesta de una semana de duración que se celebra construyendo una estructura temporal al aire libre conocida como sucá, en la que todos pueden compartir la comida que comían sus predecesores y conectar visceralmente con la época de la cosecha.

La petición se produjo en un momento de extrema tensión por otro incidente en Cisjordania en el que colonos judíos, según Associated Press, «arrasaron un pueblo conflictivo» el 6 de octubre [NdR.: La operación de Hamas comenzó el sábado 7 de octubre] y mataron a un joven árabe de 19 años. La muerte del joven, añadía el informe de AP, «fue la última de una oleada de enfrentamientos entre israelíes y palestinos que, hasta la fecha, ha causado la muerte de casi 200 palestinos este año, el mayor número anual de víctimas mortales en casi dos décadas«.

La celebración de Sucot, que tenía lugar cerca de una aldea palestina conocida en hebreo como Haware, iba a necesitar una protección extraordinaria, dada la tensión por los últimos episodios de violencia, y las autoridades militares israelíes locales, con la aprobación de Netanyahu, ordenaron a dos de los tres batallones del Ejército, cada uno con unos 800 soldados, que protegían la frontera con Gaza que se centraran en la fiesta de Sucot.

«Eso dejó sólo ochocientos soldados»,

me dijo el informante,

«para encargarse de vigilar los 51 kilómetros de frontera entre la Franja de Gaza y el sur de Israel. Eso significaba que los ciudadanos israelíes del sur se quedaban sin presencia militar israelí durante diez o doce horas. Fueron abandonados a su suerte. Y por eso Bibi está acabado. Puede que tarde unos meses, pero está acabado».

El informante calificó el ataque en el sur de Israel como «el gran fracaso militar de la historia israelí» y señaló que «sólo murieron soldados en la guerra del 73«, el ataque sorpresa de Yom Kippur en el que Israel fue brevemente invadido por tropas egipcias y sirias. «El sábado pasado veintidós asentamientos del sur estuvieron bajo control de Hamás durante horas, y fueron casa por casa masacrando a mujeres y niños«.

Habrá una respuesta militar, dijo la persona con información privilegiada, señalando que 360.000 reservistas han sido llamados a filas.

«Hay un gran debate sobre la estrategia. Las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea y la Marina israelíes están preparadas, pero Bibi y la cúpula militar siempre han favorecido a los servicios de alta tecnología. El ejército regular se ha utilizado principalmente como guardias de seguridad en Cisjordania. . . . La realidad es que las fuerzas terrestres no están entrenadas para el combate. No me malinterpreten: hay confianza en el espíritu de las tropas, pero no en su capacidad para tener éxito en la ‘situación especial’ a la que se enfrentarían los soldados en un asalto terrestre» en las ruinas de la ciudad de Gaza, fuertemente bombardeada.

Los reservistas están recibiendo un entrenamiento intensivo y es posible que a finales de esta semana se decida qué hacer, según la fuente. Mientras tanto, el bombardeo actual de objetivos civiles -edificios de apartamentos, hospitales y mezquitas- ya no incluye una protección simbólica de los civiles. En ataques anteriores en la ciudad de Gaza, dijo, la Fuerza Aérea israelí a menudo dejaba caer una pequeña bomba sobre el tejado de una instalación civil que iba a ser atacada -lo que se llamaba «un golpe en el tejado«- que teóricamente alertaría a los no combatientes para que huyeran del edificio. Esto no ocurre en los bombardeos actuales, que se llevan a cabo las 24 horas del día.

En cuanto a un ataque terrestre, la persona con información privilegiada me dijo que se está considerando una alternativa brutal que podría describirse como el enfoque de Leningrado, en referencia al famoso esfuerzo alemán por matar de hambre a la ciudad ahora conocida como San Petersburgo durante la Segunda Guerra Mundial. El asedio nazi duró casi 900 días y el número de muertos fue de al menos 800.000 y posiblemente muchos más. Se sabe que los dirigentes de Hamás y gran parte de su mano de obra «viven en la clandestinidad«, y el objetivo de Israel es destruir la mayor parte posible de esa mano de obra «sin intentar un ataque tradicional casa por casa«.

El informante añadió que a algunos israelíes les «inquietaron» las declaraciones iniciales de los líderes mundiales de Alemania, Francia e Inglaterra, que manifestaron, en un caso a través de un asesor, su total apoyo a una respuesta inmediata, pero añadieron que debía guiarse por el Estado de Derecho. El presidente Biden reforzó ese punto en una comparecencia no programada en una conferencia de líderes judíos en la Casa Blanca el miércoles, al afirmar que recientemente le había dicho a Netanyahu: «es realmente importante que Israel, con toda la rabia y frustración y simplemente -no sé cómo explicarlo- que existe, actúe según las reglas de la guerra, las reglas de la guerra. Y hay reglas de guerra«.

La opción que se está barajando ahora, según me dijo el informante israelí, es continuar con el aislamiento de la ciudad de Gaza en cuanto al suministro eléctrico y la entrega de alimentos y otros bienes vitales. «Hamás sólo tiene ahora suministro de agua purificada para dos o tres días y eso, junto con la falta de alimentos«, me dijeron, «puede ser suficiente para expulsar a todo Hamás«. En algún momento, dijo, Israel podría negociar la liberación de algunos prisioneros -mujeres y niños- a cambio de alimentos y agua.

“El gran debate actual«, dijo, «es si expulsar a Hamás por hambre o matar hasta 100.000 personas en Gaza«. Una hipótesis israelí es que Hamás, que ha recibido hasta 1.600 millones de dólares de Qatar desde 2014, quiere ser visto como un soberano que cuida de su pueblo. Prosiguió: «Ahora que el presidente Biden dice que son un Estado terrorista, Hamás puede tener razones para querer ser visto como menos hostil y podría haber una oportunidad para una discusión tranquila y racional sobre los prisioneros -y una liberación de algunos de sus rehenes israelíes, empezando por las mujeres y los niños.» Los demás prisioneros serán tratados como prisioneros de guerra, dijo, y su liberación podría negociarse, como ha ocurrido en el pasado.

Pero, añadió la persona con información privilegiada, «mientras más se muestra» la brutalidad de Hamás en la televisión y «mientras más se ve a Hamás como otro ISIS, menos tiempo queda«.

La realidad, dijo, es que Hamás no es racional y es incapaz de cualquier negociación, y Qatar no intervendrá. Y, salvo que se produzca alguna intervención internacional o de terceros, puede producirse una invasión terrestre general con muertes incalculables para todas las partes y para todos los prisioneros.

La decisión de invadir con toda su fuerza es de Israel, y aún no se ha tomado.

-Traducido al castellano para piensaChile desde el inglés: Martin Fischer

*Fuente: Substack