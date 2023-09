Chile / Jorge Peña Hen, músico, ejecutado político: «Creer para crear». Documental

17 de septiembre de 2023

Jorge Peña Hen «Creer para crear»

Un documental de Benoit Chanal y Claudio Jara que narra la vida y obra del compositor y pedagógo chileno Jorge Peña Hen quien desarrollo un proceso de descentralización musical en el norte de Chile, concretándolo con la creación de orquestas sinfónicas, coros, un conservatorio de música y escuelas artísticas experimentales. Su trabajo logró su objetivo principal en 1964 con la creación de la primera orquesta para niños en América del Sur, un ejemplo que se repetirá en todo el continente principalmente en Venezuela con «el Sistema» perpetuando su trabajo interrumpido por su trágica muerte el 16 de octubre de 1973 bajo la dictadura militar del general Augusto Pinochet.



Jorge Peña Hen « Creer para crear »

Un documentaire de Benoit Chanal et Claudio Jara sur la vie et œuvre du compositeur et pédagogue chilien, Jorge Peña Hen qui a développé un processus de décentralisation musicale au nord du Chili, avec la création d’orchestres symphoniques, de chœurs, d’un conservatoire de musique et d’écoles expérimentales artistiques. Son travail atteint son objectif principal en 1964 avec la création du premier orchestre pour enfants d’Amérique du Sud, exemple qui sera repris dans le continent entier principalement au Venezuela avec « el Système » perpétuant son œuvre interrompue par sa mort tragique le 16 octobre 1973 sous la dictature militaire du Général Augusto Pinochet.

CONTACTO: creerparacrearjph1973@gmail.com

