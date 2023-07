A 50 años del Golpe Civil-Militar: Los hechos históricos negados por la derecha y la antipatria chilena 

Imagen superior (screenshot): Richard Nixon, presidente de EE.UU., hablando de la necesidad de impedir que Allende llegara al gobierno en Chile

05 de julio de 2023

De la entrevista a Edward Korry, embajador norteamericano en Chile, entre los años 1967 y 1970, publicada en el diario La Tercera el 02 de febrero de 2003:

Embajador Edward Korry: «Frei quería que nosotros asumiéramos la responsabilidad, y yo le habría respondido: «No, gracias. No asumo la responsabilidad por su país«.»

Una vez que ganó Allende, entonces, usted pensaba que la persona responsable de tomar las decisiones debía ser Frei, y que EE.UU. debía hacerlo responsable a él….

Correcto.

Usted mencionó recién que también tenía contacto con los militares.

Contactos no precisamente. Como les dije, el agregado militar, el coronel Wimert, me vino a ver para decirme que algunos militares chilenos querían preguntarme cuál era el mensaje que EE.UU. les enviaba. Schlaudeman y yo redactamos un párrafo muy cuidadosamente, en el cual se decía que éramos decididos defensores de la democracia, y añadíamos que los militares profesionales debían seguir y obedecer a su lider constitucional. Hubo otra cosa interesante, el famoso «no les daremos nada» («nuts and bolts»). Un ministro chileno, actuando con plena autoridad del Presidente Freí, vino a discutir la situación conmigo. Me dijo que quería poder decirles a los militares que no obtendrían ni un tomillo si Allende era electo. Quería que yo le confirmara de que así seria, para poder decírselo a ellos. Le respondí: «Sí, porque pienso que no habrá ni un tornillo». Así fue como pasó.

¿Dijo usted en esa época [septiembre del ’70] que los militares eran incapaces de dar un golpe?

Dije que eran …

…soldaditos de juguete.

Correcto. Estaba tratando de persuadir a la Casa Blanca de Nixon de que no se dejara envolver en este asunto… Y uno se desespera por encontrar el tipo de argumento adecuado para disuadir a alguien de autoinfligirse una herida estúpida.

¿Escuchó el rumor, de que el Presidente Freí quería ser derrocado para, de ese modo, poder reelegirse más adelante?

Escuché ese rumor. Pero no existe ninguna base para afirmarlo. Por supuesto, él nunca me lo insinuó.

En esos días [septiembre de 1970] usted estaba de acuerdo con el jefe de la estación de la ClA en Santiago (Hecksher), porque el informaba a Washington que era imposible organizar un golpe.

Correcto… Me parece que en la época de las investigaciones de la Comisión Church, -en todo caso después de la caída de Allende, no recuerdo la fecha exacta-, fui a la CIA para obtener información sobre lo que realmente había pasado en Chile, porque yo podría haber jurado que había detenido los intentos de golpe. Fui entonces a la oficina de Colby, al que nunca había visto antes.(…) Cuando entré a la oficina, Colby estaba con el reemplazante de Hecksher, Ray Warren. Colby me dijo entonces lo que ya Kissinger me había dicho, «que si hubiéramos gastado el dinero en Alessandri, esto no habría sucedido«. Respondí que «eso era absurdo, porque Alessandri tenía mucho dinero disponible y que ése no había sido el problema«. Warren añadió: «El embajador tiene razón; no tuvo nada que ver con dinero». Así se formó ese mito, con Kissinger y Colby, de que todo esto se debía a que el Departamento de Estado había bloqueado el dinero para la campaña de Alessandri, un mito que tuvo mucha fuerza en niveles altos del gobierno norteamericano. Pero la verdad es que no tuvo nada que ver con dinero. La razón era, y en esto Hecksher concordaba completamente conmigo, que

no había posibilidad de que los militares chilenos intervinieran, a menos que sobreviniera un grave quiebre del orden en Chile, o una grave crisis nacional, o que Frei le dijera a Schneider, «¡Hágalo!»… Frei quería que nosotros asumiéramos la responsabilidad, y yo le habría respondido: «No, gracias. No asumo la responsabilidad por su país«.

¿Tiene usted todavía la Impresión de que Frei quería que la embajada tomara la iniciativa?

Bueno, si usted es el Presidente y manda llamar a Viña del Mar a un visitante como el Secretario de Estado Adjunto, y le dice: «Quiero enviarle un mensaje personal al Presidente de los Estados Unidos«, y el Presidente es Nixon, y el mensaje es que hay probabilidades de cincuenta a uno de que Chile va a ser otra Cuba·, ¿cuál piensa usted que es el propósito del mensaje? Por esto yo repliqué de inmediato: «¿Está usted pidiendo que Estados Unidos emprenda alguna acción específica?» Después de una larga pausa, respondió: «No, nada excepto propaganda«. Yo quería escribir en el cable que él decía «no«, ya que este cable iría al Pentágono, a la CIA, a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y a muchos más; porque

quería dejar testimonio en los archivos que él quería -como lo dije en otro cable- que hiciéramos el trabajo sucio. Esa fue la expresión que usé.

