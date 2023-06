Iquique, habla el Soldado Felix Pinares: «las balas vinieron de nuestros oficiales» 

28 de junio de 2023

“Fueron nuestros superiores”: A 50 años del golpe ex conscripto del 73 ratifica que soldado Pedro Prado, no fue asesinado por presos políticos, ni otros soldados.

Tal como lo aseveró el ex conscripto (1973), Félix Pinares Romero, para la conmemoración de los 40 años del golpe, el soldado Pedro Prado Ortiz, un joven que, como él cumplía con su servicio militar en el Regimiento Telecomunicaciones, no fue ultimado por los presos políticos, hasta hoy desaparecidos, Jorge Marín y William Millar. Ambos, moribundos por efectos de la tortura, nunca tuvieron armas, por lo tanto, no dispararon contra el recluta; lo que hubo fue un montaje para justificar la muerte, a manos de los torturadores de ambos militantes. Así, en esa madrugada del 30 de septiembre de 1974, fueron tres las víctimas de la dictadura: Jorge Marín Rossel, William Millar Sanhueza, y el soldado Pedro Prado.

A 50 años del golpe, Félix Pinares, vino de visita a Iquique junto a su esposa Carmen, e hizo el recorrido que lo estremece y lo traslada a ese fatídico día. Caminó por las afueras de la Escuela de caballería Blindada, donde antes estaba el Regimiento Telecomunicaciones; fue a la estatua del soldado Pedro Prado, ubicada en la plaza del Cementerio N° 3 -pero no se dice la verdad-, señala; y también visitó el Memorial que se levanta en las afueras del regimiento, en honor de Jorge Marín Rossel (19) y Williams Millar Sanhueza (42).

Dice que el Sitio de Memoria, que levantaron las organizaciones de DD.HH, es un gran gesto, pero le gustaría que la leyenda precisara lo que realmente ocurrió. “No fueron sus propios compañeros los que mataron a Pedro… sus compañeros éramos nosotros, los soldados. Las balas vinieron de nuestros superiores”, sostiene.

También lamenta el dolor para las familias, por el asesinato de Marín y Millar y la verdad no está establecida. “Acá hay gente interesada en seguir diciendo que los dos detenidos estaban armados y que dispararon contra Pedro. Eso es mentira. En las condiciones que estaban ese día, eso es imposible, no podían ni caminar”, señala, indicando que espera que la verdad se imponga, especialmente en los cuarteles.

¿QUÉ OCURRIÓ?

En la madrugada del 29 al 30 de septiembre de 1973, Jorge Marín y William Millar, estaban ya moribundon por las torturas recibidas, falleciendo finalmente, porque a los torturadores, entre los que figuran el “Guatón Fuentes” y Miguel Aguirre, se les pasó la mano.

Entonces, el montaje fue la solución para ocultar el crimen. Para ello, las autoridades militares, emitieron en la misma madrugada del 30 de septiembre, el Bando N° 64, sin contar, obviamente que Marín y Miller fueron sacados en un jeep militar hacia el Cementerio N° 3, contiguo al Regimiento, desde donde, previstos de armamento dispararon contra un sodado que hacía guardia, provocándole la muerte. Era el soldado Pedro Prado Ortiz, en la calle que posteriormente fue bautizada con su nombre, levantándolo como un héroe, omitiendo que en realidad fue una víctima, tal como más tarde lo acreditó el informe Rettig y el ministro Carrozas, años después.

Dice el Informe Rettig:

“Resulta inverosímil para los miembros de esta comisión, que dos personas detenidas en un regimiento militar, se hayan podido fugar de ese lugar, con medidas de custodia tan severas como las existentes en el período. No se llevó a cabo tampoco, una investigación interna ante un hecho de esta naturaleza, que al menos, habría implicado la negligencia de algún efectivo”.

“Esta Comisión ha llegado a la convicción que ambas personas fueron detenidas por agentes del Estado y desaparecieron a manos de sus aprehensores, violando sus derechos humanos”.

¿QUIENES ERAN LAS VÍCTIMAS?

Jorge Marín Rossel, de 19 años, era militante del Partido Socialista y Secretario de la Juventud del PS. Se desempeñaba como funcionario de Emporchi. Era casado y padre de una pequeña hija que al momento de su detención, tenía apenas 3 meses de nacida.

Fue detenido el 28 de septiembre de 1973, por agentes del Estado, en su domicilio y llevado al regimiento de Telecomunicaciones. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.

William Millar Sanhueza, de 42 años, 5 hijos, era trabajador de la empresa de Ferrocarriles del Estado, dirigente gremial y militante del Partido Socialista.

Según consta en el Informe Rettig, fue detenido el 16 de septiembre de 1973, en su domicilio y dejado en libertad. Posteriormente, el día 24 del mismo mes, fue requerido mediante un Bando Militar, presentándose en su trabajo. De allí fue trasladado al Cuartel de Investigaciones y luego al Regimiento de Telecomunicaciones, desde donde despareció.

Pedro Prado Ortiz, de 19 años, era de Santiago y se encontraba en Iquique cumpliendo con su Servicio Militar en el Regimiento de Telecomunicaciones. No militaba ni simpatizaban con partido político alguno.

Según el Informe Rettig, Pedro Prado murió el 1 de octubre de 1973, a consecuencia de disparos efectuados por civiles, que actuaban bajo motivaciones políticas, mientras integraba una patrulla de vigilancia, apostada en el Cementerio N° 3 de la ciudad de Iquique, en violación de sus derechos humanos.

“PUDE HABER SIDO YO”

Según Félix Pinares, él estaba cerca de Pedro Prado Ortiz, esa madrugada, por lo que siempre se estremece, porque “fue Pedro el que cayó, pero pude haber sido yo”, señala, recordando que su compañero era tranquilo y tan joven como él y los otros soldados.