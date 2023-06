Sáhara: el 17.07 los barcos europeos de pesca tendrán que abandonar sus aguas territoriales. ¿Por fin justicia? 

18 de junio de 2017

«Son las autoridades españolas las que penalizan a los pescadores»

Manuel Devers, abogado del Polisario afirma que con el fin del acuerdo con Rabat «acaba un ciclo»

El próximo 17 de julio, los barcos que pescan en el banco del Sáhara Occidental tendrán que volver a casa, entre ellos, decenas de pesqueros españoles. La Unión Europea ha confirmado que no hay negociaciones para renovar el actual acuerdo de Pesca con Marruecos, a la espera de que se conozca la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Esta corte tiene que dictaminar en otoño sobre la legalidad de estos acuerdos comerciales con Marruecos, al incluir los territorios ocupados de la ex colonia española. Para Manuel Devers, miembro del equipo jurídico del Frente Polisario ante la Justicia europea, es el «fin de un ciclo». Así Jo afirma en una entrevista exclusiva en EL MUNDO, mostrándose esperanzado porque el Tribunal reconozca en su sentencia que son aguas saharauis y, por lo tanto, la soberanía es del pueblo saharaui.

El actual acuerdo, en vigor desde 2019, fue tumbado en septiembre de 2021 por el Tribunal General de la UE, que estimó que no procedía englobar productos del Sáhara Occidental, un territorio que Naciones Unidas tiene listado como pendiente de descolonización. La sentencia daba así la razón a la organización independentista saharaui, que reclamó su ilegalidad. Sin embargo, permitió su aplicación «durante un cierto periodo de tiempo» para «preservar la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales» y mientras se resolvía el recurso del Consejo y la Comisión Europea ante la máxima instancia jurídica europea, el TJUE, que finalmente dictará sentencia a partir de septiembre.

«Estamos en la batalla final», reconoce Devers cuando se Je pregunta por I-0s-plazos para la sentencia. Sin embargo, se muestra cauto en sus declaraciones para que nada «interfiera» en el proceso. «Las entrevistas que hacemos a la prensa siempre son utilizadas por los servicios de la Comisión Europea en el tribunal de Luxemburgo»; denuncia. Dicho esto, Devers explica que la fase escrita se cerró «en diciembre del año pasado» y que falta convocar la audiencia. Sin embargo, dado que las vacaciones judiciales empiezan el 14 de julio, es probable que hasta finales de año no haya sentencia.

Este descanso judicial podría ir en contra d􀃖 los intereses de los saharauis, sin embargo, como. la semana pasada la Comisión Europea acordó no negociar el acuerdo pesquero hasta la resolución del conflicto, es una ventaja para ellos. «A partir del 17 de julio las navieras europeas deberán abandonar aguas del Sáhara Occidental, así que el tribunal se puede tomar el tiempo que quiera porque mientras transcurra ese período no habrá actividad de pesca en el Sáhara Occidental».

En el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Marruecos, el reino alauí recibe 52 millones de euros al año a cambio de que 132 embarcaciones tengan licencia para faenar en aguas del Sáhara. De todas ellas, 92 son embarcaciones españolas, sin embargo, las trabas que pone Marruecos a la hora de desarrollar la actividad provocó que el año pasado apenas 20 barcos utilizaran los permisos.

Pero el beneficio para Marruecos está claro: «Si cogemos los datos de las instituciones europeas, estamos hablando de 500 millones de euros de exportaciones de recursos del territorio del Sáhara Occidental, que hacen un total de 2.000 millones de euros de perjuicio al Sáhara Occidental», expone Devers. Sin embargo, de momento no se plantean pedir una responsabilidad civil, sólo que llegue la sentencia administrativa Porque si el TJUE les da la razón en el ámbito de la pesca, hay otros reconocimientos implícitos. «Implicaría la constatación de que el Frente Polisario es el único representante del pueblo saharaui, que el Frente Polis ario tiene personalidad jurídica propia y que puede acceder a las instancias europeas para defender los derechos del pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación».

Mientras Europa renuncia a pescar en aguas saharauis antes de que se pronuncie el Tribunal, España cerró un acuerdo el año pasado ton Rabat en el que, entre otras medidas, se comenzaban las negociaciones sobre la fachada atlántica.

«El Gobierno español tiene que tener en cuenta que el Sáhara Occidental tiene un estatuto distinto del de Marruecos, Marruecos no tiene ningún tipo de soberanía sobre el Sáhara Occidental ni por tanto legitimidad para administrar el territorio y sin el consentimiento del pueblo saharaui no se pueden llevar a cabo actividades. No se puede negociar sobre los recursos sin tener en la mesa al pueblo saharaui»,

expone. «Si no hay valentía de decirle a Marruecos ‘se ha acabado, no hay acuerdo’, probablemente será el Tribunal el que lo diga en defecto de los políticos», concluye.

Según señala Devers, además estas sentencias «van a tener implica- dones globales porque ubican la cuestión del Sáhara Occidental en torno a dos ejes importantes: el estatuto distinto y separado respecto de Marruecos y la necesidad del consentimiento del pueblo saharaui».

Fuentes conocedoras del proceso consultadas entonces por este diario no desvelaban si las aguas del Sáhara entraban en el acuerdo, pero esta sentencia lo cambiará todo. «Es el fin de un ciclo, el fin del statu qua, del business as usual. Se ha acabado una etapa y hay otras soluciones», resume Devers. <<Es el fin de 4o·años de robo de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de los europeos», declara.

Según explica, «el Frente Polisario no se muestra hostil a la posibi­lidad de negociar», sin embargo, asegura que «es la parte europea quien no ha querido hacerlo, no es la intención del frente Polisario arruinar a los pescadores españoles». «La responsabilidad es de las autoridades españolas y europeas. Son ellas las que penalizan a los pescadores españoles».

*Fuente: ElMundo