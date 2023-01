Conversación con Horacio Salinas (Inti-Illimani) 

queridos horacio salidas quería un maestro quería luego y

antes que nada muchas gracias por estar conmigo en esta conversación para

mí una no lo voy a esconder es una gran emoción porque tú eres el principal culpable de

que si una persona cosas muy simpáticas con

bueno con el que para mí fue un también un gran catalizador de mí y de mi

estudio de guitarra the knife folklórica eduardo falú

entonces en los años 80 me encontré con eduardo falú o en una gira andábamos en alemania

entonces coincidimos en la fiesta en una fiesta en la casa de un del manager que

que hacía que organizaba la gira el tour y bueno yo estaba muy impactado porque

tenía el hombre alto con una voz muy ronca

y lo mira y lo mira y le mira las manos filma y en un momento no me aguante y le

dije donde eduardo bueno usted sabe quiero hacer una confesión yo

aprendí a tocar la guitarra con sus piezas con la fronteriza

preludiando en fin

y quiero decirle que es muy importante para mí y me dice que

tiene su anduviste perdiendo tiempo [Risas]

era un tipo era un tipo muy chistoso de vista es fantástico

eduardo salud mi revelación con la guitarra clásica y especialmente con la guitarra clásica

latinoamericana fue cuando ustedes vinieron a francia

para dar el nuevo disco no sé si era relativo pero del teatro si era después

de canción para materno pero creo que era el pan era al incesto también exacto

y entonces bueno en llegaron varios día antes porque había que ensayar y

entonces siempre se aprovechó para visitar parís no y mientras que los demás integrantes del grupo

salían a visitar la ciudad a visitar parís tú te quedabas en nuestra casa va

a estudiar la guitarra enclaustrado

la guitarra pero por la mañana y por la tarde y yo me quedaba ahí cuando te fascinado yo nunca he escuchado cosas

semejante es justamente bueno en ese momento que estaba sacando estudiando

una partitura nueva que había comprado en italia que era el seis por derecho de

antonio lauro

con el pulgar

una pieza bellísima y difícil porque invita a la

memoria tiene efectivamente llevemos todo esta partitura estaba nueva

sí sí creo creo creo que creo que se lo había escuchado a john

williams eso sí es la tocaba

bien roma y entonces después de empezar te con cuando tuviste que yo escuchaba

en silencio pero con mucha atención de hoy además se siente a gusto y empezamos a conversar yo en esa época yo tocaba el

charango y claro después de empezar a

tocar varias cosas respecto a latinoamérica no tocas que algunas piezas de barrios tocaste una parte de

la catedral yo quedé impresionado

tocaste algunas piezas de salud y que quede claro tienes windows claro después

yo empecé a indagar por por mi cuenta y al año siguiente me fui a vivir a chile

en casa de mis abuelos y yo fui a estudiar allá no hice la prueba para

entrar en la facultad de arte de la universidad izquierdo para estudiar con tu maestra

y ya estamos libres pero que se acordaba de regalar si me regañaba tú sabes que

me decía no no aquí en la guitarra toque si usted quiere ser conceptista tiene que tocar la guitarra pulsar en fin

apoyar el el anular pero no se ponga a rasgar así como la guitarra folclórica

eso no es tal y no le gustaba que yo tocara salud porque en el fondo yo tocaba en esa

época tocada la fronteriza para pam pam

los maestros ellas siempre aprobar es un tema de salud que les gusta mucho a pesar de todo decía ella que es de la

prima la bordona iloílo no recomendaba para salud o porque era un buen estudio

para la independencia del pulgar en la segunda parte

de esos días después sucede mucho es el

pulgar digamos acompañando como bajó como bajo en el fondo me digo casi que

sí la danza paraguay ahora me acuerdo

también una esperanza paraguay era agustín barrio y

me dice un recital de guitarra clásica latinoamericana yo quedé fascinado con el logo

así que mira y yo te voy a hacer varias preguntas así desde orden cronológico

pero me parece que vamos a pensar el rey vamos vamos directo que era hacia tus piezas para guitarra tus composiciones

para guitarra bueno ya sabemos bueno acá en este lado del atlántico no se sabe

tanto pero desde algunos desde hace algunas décadas hay un fenómeno sin precedente en chile en torno a la

guitarra clásica y la primera clásica chilena se habla de la guitarra clásica española existe la guitarra clásica

chilena con toda su seña de identidad y

entonces bueno tú eres parte de ese movimiento también y compuse y bueno

si yo en realidad me he debatido digamos

veamos alternando distintos intereses en relación a la música por un lado el

trabajo con el conjunto y timan y que que está circunscrito a un formato

instrumental en fin bien bien definido también le he hecho algunas incursiones

en lo que es la música para cine con alguna película

últimamente los últimos 20 años también he compuesto algunas cosas para pequeñas

formaciones de artista de cámara y también relacionados con con el cine

ahora estoy terminando una obra también para orquesta y algunos instrumentos

de viento populares relacionados con el mundo de la

patagonia y terminando de escribir y la guitarra

siempre ha estado digamos como un instrumento muy central yo aprendí como tuve bien sabes

en un mundo digamos en un mundo camino me gusta tampoco

separar siempre me ha parecido muy extraña la separación quizás de sobre todo en chile

que el mundo de la música de raíz folklórica y el mundo de la música académica así poner por llamarlo acá se

hace una distinción un poco diosa de eso bastantes no sé uno la mira en el

contexto de la historia de parte de la academia respecto a la música popular todo eso que nosotros en europa los que

hemos vivido en europa como tú nunca hemos detectado digamos que exista

un menosprecio a una mirar en menos lo que es la tradición

musical de los pueblos entonces bueno yo he compuesto algunas

cosas para guitarra le tengo mucho respeto a la guitarra porque un instrumento que tú también lo debe saber muy bien

extremadamente delicado tema mente complejo donde todo lo que es la polifonía también requiere de una cierta

destreza técnica en fin pulsar las cuerdas es

distinto a tocar violín o tocar de introducir momentos de viento digamos

las sonoridades son siempre muy acotadas y eso hace que la polifonía sea bastante

completa digamos puede sacarla adelante bien

y el compuesto algunas piezas confusión algunas suites antes de volver a chile que se llamaba la suite del tiempo

ausente una versión días me pidió cuando empezamos a trabajar con él en los años

80 79 80 para la gran sorpresa mía se me pidió me

dice bueno ya que vamos a hacer un disco en conjunto porque estábamos por hacer un disco que luego se llamó fragmentos

de un sueño me dice voluntad escribe escribe un solo

y un solo para ti hecho desde que yo lo miraba cobra entonces meses y escribe

escribe uno sino ver los días escribía inmediatamente un solo

de guitarra que se llamó cristalino y de acuerdo al precio sólo grabó su vídeo lo

grabó de grado ahí entonces bueno luego he compuesto otras cosas ahora

estoy estoy haciendo unas versiones para dos guitarras que me pidió romilio

orellana acá en santiago y un gran guitarrista y con él vamos a tocar

la danza la danza la luna un arreglo para alturas que hice también de des para dos guitarras y

algunas otras piezas vamos a grabar discos pero entonces yo estoy muy feliz

por eso porque de alguna manera también me obliga a ponerme en el bar

digamos en él en la concentración que requiere la guitarra con un instrumento como un

instrumento digamos de como te decía de mucha de mucho mucha delicadeza o en lo

que a música se refiere y luego tocar a dos tocar a dúo es realmente una

maravilla yo una vez me estaba o estábamos con john williams acá en santiago

acá en chile esto fue el año 2009 entonces escribí

antes que llegar a santiago le dije que trajera las partituras de la danza de la vida breve’ que tocaba con julian bream

y 12 bueno llegó con la partitura y yo me aprendí yo algo que había aprendido

ya la de la de la guitarra la primera guitarra lanza la vida breve entonces

bueno estábamos en una casa en el campo con él

descansando unos días y le digo ya tocamos la danza a la vida a grace jones este donde se dice ya libro se hace el

despliegue de las partituras

y la tocaba y un día me dice bueno ya está feliz no podía no cabía digamos en

mí esta alegría de tocar con john williams la danza la vida

y un día me diste un concierto

para que estamos hallando toque bola y la tocamos en un en valparaíso al aire

libre ante 4.000 personas fue una para ella perdió

súper tenso toque us pero al final resultó eso es lo que quiero decirte que

bueno la guitarra es mi instrumento

y siempre digamos un desafío en fin y una alegría también

porque era el instrumento maravilloso sobre todo porque tiene es tan popular

la guitarra es esencialmente popular entonces las cosas que mejor salen en

guitarra son aquellas que tienen ritmo que tienen bueno para que hablar del flamenco pero pero en fin toda la toda

la obra de albert es por ejemplo que todos los cantos de la de españa en fin

tocado traducido a la guitarra son una maravilla todo sería mayor en fin

lo mismo con la guitarra de agustín barrios cuando es donde entra donde

entra la tradición popular en la guitarra suena todo muy bien yo soy más

escéptico respecto del uso de la guitarra en lo que es la música contemporánea lo

que se llama entre comillas contemporáneas aunque un amigo mío me dice esa música la música contemporánea

es la del siglo pasado la verdad pero ya y carl como lenguaje así más

más misterioso como que no lo logra la guitarra a trotar con propiedad cuando

cuando le falta es por eso que yo creo que hay una escuela me parece muy importante que

se ha ido formando nuestra versión en américa latina y es un poco en chile tal como tú

dijiste en la guitarra de manera casi inexplicable yo cuando estudiaba guitarra cuando

éramos cinco alumnos seis alumnos

y los guitarristas eran euros yo dávalos luís lópez

arturo gonzález y nadie más eran cuatro los guitarristas

importantes digamos hoy día hay veinte y terroristas y uno mejor que el otro

digamos escobar castro pene en fin

orlandini orellana y además son el terror de los concursos

internacionales porque se los ganan todos quieren

competir con los chilenos y eso es muy bueno eso habla de que este

un partido de músicos también chile un país de este músico que tal vez el

propio estado no se ha dado cuenta que en fin la cultura no es una prioridad

en general en estas tierras digamos y claro no

yo siempre hablo esto del fenómeno de la guitarra clásica en chile y muchos se

sorprenden pero es una cosa que ya tiene sus 20 30 años dentro de los grandes

gracias entonces eso es la historia también he

compuesto ahora unos unos estudios chilenos que le puso las cosas simples digamos donde trató de

traducir en el melodía simple algunas creíbles rítmicas de

que uno aprecia en la música de raíz folklórica no solo chileno entonces son

como antes

eso respecto a la guitarra y bueno desde tu amor a la guitarra esta es constante

bueno dentro del conjunto del conjunto inti illimani pero también por el hecho como como lo hace bocado de haber

integrado a dos de los grandes guitarristas de nivel mundial que es por

un lado el clásico john williams y el flamenco paco peña y han hecho una una

fusión increíble en 35 y le cuesta un poquito cómo surgió

esa historia me parece realmente es el inglés eso eso surgió

un poco por la casualidad y por otra cosa que tiene mucho mucho

valor digamos que es la sensibilidad social la sensibilidad

ante los problemas políticos porque nosotros no fuimos invitado el año 79

del siglo pasado a londres a un concierto

que organizaba la fundación víctor jara de londres de solidaridad con chile por supuesto

para recordar a víctor jara y yo de repente bueno estaba daniel

viglieti isabel para nosotros y luego habían actores actrices

importante dramática entiende inglesa y estaba john williams que yo lo podía

escribir de que concluyan muerto y mirándola y entre bambalinas que tocaba el barça número tres de barrios y estas

partidas debajo de todos de manera espléndida también tocaba una

tocaba una sonata scarlatti que estaba preparando para su disco barroco este

disco tan lindo que tiene poco entonces bueno

entonces conversando con él me dice que

que conocía al grupo lo conocía de antes que había escuchado entonces a

este hombre del mundo clásico que conozca un grupo a

un grupo folclórico pero no conocía entonces tocamos en ese momento ahí

estas piezas que nosotros veníamos recién montando que el mercado de testaccio y la danza

y entonces ex entusiasmo dijo que el próximo año

organizado un nuevo festival víctor jara tocaremos junto al final quería empezar

iba a invitar un amigo a invitar a un amigo que tocaba flamenco que sea también para que tocara vos

a iniciativa del mismo john williams sí sí sí el de él dijo que quería tocar

y en fin y de hecho al poco tiempo creo que el mismo año al año siguiente

para comer ya está organizando el festival de córdoba que se iniciaba el festival de córdoba de la guitarra ya

está ahí y john williams se le ocurrió que yo escribiera unas partes para

para la guitarra de él y para la guitarra de paco del mercado despacho y la danza y la danza de cala luna para

mirar y la herida con tirar y es y y entonces yo le escribí y tocamos en

córdoba esas piezas juntos con él y de ahí nos entusiasmamos empezamos a hacer

conciertos como alemán ya tocamos en holanda y empezamos a ir a londres a

tocar fuimos como dos mese a tocar el barbican con jon entonces buscar tocábamos pocas cosas juntos y él tocaba

unas cuatro piezas en el paco otras cuatro y nosotros unos ocho piensa y

empezamos hasta que nació la idea de hacer un disco en conjunto entonces eso no fue para mí y como muy un incendio

enorme porque bueno tenía disponía a ir esto guitarrista entonces puedes

escribir con mucha libertad y sabiendo que todo lo que se me ocurriera iba a

sonar muy bien con la con la técnica de ella en fe esa es la historia con jon

pero te decía que muy importante por quién porque detrás estaba también solidarizar

con con la represión se colocó con la solidaridad con un pueblo de chile con

y bajo la memoria de víctor jara entonces john y paco los dos fueron muy

solidarios fueron parte de nuestra mitad tenía que ver con valorar y tener una

postura frente a estos problemas sociales estos problemas políticos y negativos jon es una persona

y pacto también digamos muy y solidaria de una gran unidad y son

hombres progresistas no sólo grandes artistas sino que personas que tienen un punto de vista crítico

y que están estar junto a los pobres junto a los los atropellados en fin

contra los abusos personas gran grande

de una gran humanidad tengo anteriores de que grabaron dos

chicos con ellos dos discos pero vamos en tratamiento de un sueño que eso de

haber sido del año 87 por ejemplo nivel año 88 o el año 89 grabamos un concierto

crecimos en vivo que está grabado en vivo en alemania en la en colonia tengo entendido en la gran

teatro y en colombia se graba un disco en vivo y se llamó leyenda sí sí sí sí qué bonito

la vida

nada los primeros en él y eso es muy

importante este es el primero vivencias del año 72 es el

máximo que olvida dice el otro no sé quién es ese niño

claro de música chilena guía atrás de todos

los discos de mi padre los tengo yo con esa música y

yo tengo el recuerdo de ti tocando guitarra ayacuchana

si es verdad la verdad verdad porque al doctor garcía

él tenía mucha amistad con el maestro raúl garcía zárate y me recibe en su

casa en lima y yo tengo mucha amistad con su familia que viven en europa

y aquí hay un una de sus nietas vive aquí en sevilla y yo soy el padre de sus

hijos yo soy el padrino de uno de los nietos del macho de la dieta

y bueno yo ya conocía la música peruana a través de ustedes y entonces

con lo que yo aprendí con ustedes con los kilos pero sobre todo como ustedes en la parte andina

yo fui capaz de meterme en la música peruana y profundizar

fácil en el lenguaje y enseñarle las ficciones texto barro párroco bien

complete comunidad vamos a tocar para guitarristas se ríen de la música muy sentida la

música peruana ya que hablamos de eso vamos a dar un salto para trabajar en la historia y

y para hablar justamente desde de la música andina que ustedes hicieron dos discos maravillosos que yo sigo

escuchando hasta ahora con gran cariño con cantos de pueblos andinos y yo creo

tengo entendido de que ustedes fueron los primeros en dar a conocer la música andina que era

una música totalmente desconocida el chile porque si bueno era a nosotros en

estos años en los años 60 cuando nos formamos el año 67 se escuchaba muy

poquitas cosas de la música andina había llegado violeta parra de parís ángel

para su hijo que tocaba un poco el charango que la quena también sin mucha

destreza pero pero aparecían esas sonoridades por primera vez había otro

grupo que en el grupo una familia de músicos los de ramón y chiles que te

grabaron y que tocaban música latinoamericana aparte de eso no había nada no se escuchaban

adiós nada víctor jara que tocaba una canción que se hizo muy famosa dieta del norte de

argentina que se llamaba la cocinerita y claro nosotros nos formamos y nos

cautivaron los cautivos del mundo andino y de las primeras cosas que hicimos fue salir como estudiante universitario en

el año 68 y el año se mueven la época de verano a conocer bolivia a conocer perú

a conocer a argentina y nos fuimos en fin debemos a bolivia y compramos

nuestro primero nuestros primeros tampones los hijos

ahora ciudad comprado charangos fin en bolivia con el comprador

y después en perú también ahí conocimos la guitarra ayacuchana conocimos a jaime torres jaime guardias

raúl garcía zárate la música de una tarde muy bonita

maravilloso de ahí nosotros sacamos tirar y harina de maíz rabanne pan

paritaria a la indicada andanada y flor de sal cayó mucha bueno eso eso era él

era un patrimonio maravilloso de música absolutamente desconocida de pueblos

además como los pueblos andinos que que que un poco sorprenden por esta

realidad paralela que viven a la que se vive en la tierra porque en

el fondo y como diría octavio paz ando entre el cielo y la tierra muy golpeados

por lo que fue la conquista y como sufriendo también el despojo de todos su

a su arquitectura espiritual que fue arrasada por los conquistadores lo mismo que dice vive en méxico eso ese dolor

que tiene la música andina a mí me impactó muchísimo y después cuando tuvo

un dolor más personal yo volviendo es de esos años compuse alturas

eso fue el año 70 ya claro

wifi [Música] y además me fascinaba mucho

este asunto rítmico que tiene la música andina de la de los acentos y las 5 pase

las melodías para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ta ta ta ta ta ta ta ta

ta ta ta pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa

pa pa eso con la música andina nosotros en

realidad íbamos a con el sello de hoy inauguramos esa

serie que se llamaba música de los pueblos andinos pero que íbamos a seguir haciendo música después de los pueblos

de ecuador de colombia de venezuela la idea nuestra era poder hacer al igual

que esos discos que tú conocen los dos primeros una serie de discos de música latinoamericana con este punto de vista

nuestro digamos del maní

y que le gustaba mucho al director artístico de lado donde todo sea rubén dulce y con una personalidad muy

importante en la historia de la música chilena él fue que era voz a violeta parra los últimos dos discos

del disco entonces era un argentino radicado en chile que tenía

mucha sensibilidad hacia la buena música y a la música de raíz entonces canto del pueblo andino se

grabó en chile y en gabón chile se grabó chile pero después cuando volvimos a

italia volvimos a grabar esos discos lo grabamos ya claro grabamos

en chilena vamos con lado de hombro un disco

y luego el segundo disco se llamó canto de pueblos andinos porque hay dos vídeos

cantabria eso espero esa fuera la edición que

hicimos en italia a ese es redituable italia y editamos con otro o claro ya y

el segundo volumen jacques y se hizo completamente en totalmente vitalidad si decirle esta maravilla porque además

ustedes dieron a conocer la música ecuatoriana que es otra cosa que no tiene una melodía muy curiosa que que

acaban en la dominante pero menor claro claro y genera en ellos una cosa

armónica muy bonita un juego y está dentro del estilo de la música

y luego después está la serra de la sierra de colombia que otra cosa

sí sí sí oye yo siempre tenido la curiosidad porque bueno exceptuando tú tú eres el único en haber realizado

estudios musicales pero los demás como aprendieron al político también como aprendieron a tocar todos ustedes

instrumentos que nadie

aprendió un poquito con ernesto cavour con cable con y con jaime

torres también a su maestro digamos ya el señor seguía

eso eso con el mismo usted tiene varias piezas desde kabul el convenio busca de

audio viniese el examen mir extra exacto y entonces cómo tocar la quena zampoña

el tiple como llegan todo ese instrumento que teníamos yo creo que un

poco ese era el entusiasmo un poco desbordado

tocar decir cosas con esos instrumentos en el chile cuando nosotros nos formamos

alcanzamos a escuchar en la peña de los parra a gilbert favre al que era el ss

ss el novio del novio de violeta parra que luego que se fue a bolivia primer

fable iii ya raíz de eso escribió

los jairas junto a en nuestro caso la mente aloja el trío maravilloso que era

un trío como experimental bueno yo creo que la forma de tocar de inversores fue muy muy importante digamos porque y era

un poco nosotros no nos guiamos más por ese modo de interpretar la quien a qué

por qué por el de otros músicos que eran un poco exagerar los agudos

y tocar no era otra corriente

pero la más poética era la de entonces también era realista claro tenía tenía

un control de un vibrato muy lindo gracias real me hacía llorar

con una muy fuerte pasión que es lo correcto digamos por qué

la esquina no no no es para tocar el pájaro campana

es para hablar de para hablar de un poco de la historia de esos pueblos y de

música pero pero de repente estás en unos malabares un poco absurdo si aún no

tiene el sentido con congreso de tuenti entonces se puede decir que tiene favor

revolucionó la técnica de la quena porque sería en algún sentido sí porque

ese trabajo que hizo con el trío con domingo y con kabul

es muy bonito esas experimentaciones de melodía pero experimentaciones con el

corazón puesto en la tradición digamos muy importante sí sí sí bueno entonces

se puede decir que ustedes aprendieron sólo

advertimos solo claro yo había estudiado guitarra clásica y seguía estudiando digamos que sigo estudiando

técnica digamos cosas del repertorio y luego entré a estudiar al

conservatorio el año 70 hasta el año 73 y ahí tuve a

en cursos de contrapunto de polifonía instrumentación

y el profesor tutor celso garrido-lecca el

pleno peruano chileno pero ahora chileno claro

que ahora está está maluco como se dice

el imd con alzheimer en fin está seca tiene ya sus 94 años diría yo

mi maestro youtube alojando en casa de él

no llegué a tocarlo pero yo me quedé en su casa en una en un transbordo que tenía de de vuelo de vuelta a chile y yo

fui recibe por mediación tuya algunas cosas y hay noticias de ustedes

y el razón el kart hombres que le escribí una carta se la llevé y él me

llevó yo a eso

en su casa me llevo al ensayo de un grupo que

dirigía que era un grupo de peruanos pero de la nueva canción chilena que se llamaba vientos del pueblo

así es un disco una cantata que sea el donde

nacen los cóndores con los claros

entonces que los los primeros en dar a conocer lo los instrumentos del

latinoamericano en chile fueron los de ramón pero para ellos pero pero fue una cosa fugaz

que hicieron un disco pero ahí por ejemplo yo escuché por primera vez música ecuatoriana ya me escuche y que

el timple escuche el tipo por primera vez lo escuché y un día están en la casa de ángel parra

porque lo acompañe con la guitarra garcía del año

69 quizá sí lo acompañe en un dijo que se

llamaba la pobre loca que eran canciones del sur de chile y ensayando en su casa de repente le veo

que hay un instrumento colgado y que faltaban unas cuerdas pero que tenía más de seis cuerdas entonces lo tomé en fin

y le pregunto al ángel y lo afine un poco y me dice es un instrumento

colombiano qué bonito suena la vecina dice

y lo volvió a dejar ahí fuimos a colombia con compramos dos posibles y

llegamos a chile con los tiples los días se fabrican los chiles y chiles de madrid

ustedes fueron los primeros entonces yo lo que espero es llegar también informado los primeros también en traer

el cajón el cajón peruano claro si hay una anécdota porque una vez

hicimos la gira por alemania no sea no recuerdo el año pero versión final en

los años 70 y coincidió que estaba en una gira topándonos con paco de lucia

que andaba también en un tour y estábamos los sobres y al día siguiente el día si íbamos por las ciudades y

nosotros andamos tocando el lunes habíamos comprado un cajón peruano estábamos tocamos samba landó

y el día fueron los músicos de devolución conociera el concierto

nuestro y después al año siguiente aparece el cajón en la música flamenca ya tú sabes

cuál es la anécdota que se cuenta de que en un que fue el castro soto sabe el

recuerdo de carlos foto de la colina al que no

conozco bueno él era un músico investigador y

bailarín de la música afroperuana era un negro del perú y que participó en varios

discos con chabuca granda él es el que aparece con su voz

era la vacía el vozarrón de del castro soto y bueno todo fue periodista fue

boxeador un gran embajador desde la de la cultura

afroperuana era hincha del alianza lima en el equipo

de fútbol y devoto del señor de los milagros del cristo moreno

entrañable yo lo he visto varias veces en lima no llegué a conocerlo en personas pero bueno lo he visto varias

veces y entonces lo que se comenta es que él estuvo en un recibimiento a paco

de lucía en la embajada de españa en lima y entonces en honor a a

apagó la luz y así si es una demostración de música peruana y el paco quedó integrado con el instrumento y el

cairo bueno le presenté el cairo le presentó el cajón a paco y le vaya

porque tenía sonidos que recuerdan al baile al andar taconeo de flamenco

en efecto el flamenco ya existe el flamenco realidad el cajón

peruano es como es como la marímbula cubana pero sin las lengüetas del

día de origen y afro de alguna manera volviendo a españa vuelve a su ajuste

territorios más naturales así el punto lo visto es el caitro soto el que le presenta y le regala el cajón

a un poco de ese cargo incidió con él no

nos llamó mucho la atención porque todavía no aparecía cuando nosotros lo

tocábamos todavía no aparecía el cajón en perú es decir m

en chile no se conocía tampoco que

ustedes estudian estudiaron tengo entendido que sergio ortega organizó un

curso un taller especial para los músicos populares no si es claro pero

eso fue claro esa fue una iniciativa de

de una iniciativa de gustavo de serra ya gustavo becerra que estoy hablando de

los años 68 [Música] y 69

fundo se fundó la escuela musical vespertina del conservatorio estaba elisa gayán de

director al conservatorio y entonces crearon en la escuela musical vespertina

para la gente que quería estudiar música y que trabajaba durante el diario o estudiante que estudiaba en otra cosa y

ahí un taller de sergio ortega donde impartía clases de armonía

y contrapunto y polifonía en el fondo era poner a

los cursos del conservatorio al servicio de de alumno que no necesariamente iban

a ser músicos pero que si querían perfeccionarse entonces los profesores eran luchó advis también

cirilo vila siglo vi el a sergio

y eventualmente también gustado de serra pero claro eso fue lo creo tanto sergio

cuánto gustavo que era como música y

mucha y muchos méritos digamos si se puede

considerar ha gustado de ser como el patriarca de los músicos chilenos

era un hombre que hacía alarde de ser muy prolífico porque le

gustaba hacer la era de los que componían una sonata a la semana sólo podía ser digamos le daría mucha mucha

destreza para eso yo creo que yo creo que todo esto estos

músicos ha sido tremendamente y avilés para la escritura musical claro

de repente uno echa de menos que nos hayan heredado y también

y algo para recordarlos como como melodías como fin

yo creo que hay un cierto déficit de en la creatividad de los músicos

académicos que que no nos han sorprendido a la audiencia digamos a mí me llama mucho la

atención que que pasan un poco como sonámbulos camente voluntad por la por

las estaciones de conciertos por un repertorio uno nunca escucha música ni degustado

hace realidad hay algo de hay una cierta carencia y que yo no sé a

qué se debe yo creo que en parte se debe también a esta lejanía con el mundo de las

tradiciones populares que es lo que es lo que uno no ve en la música europea llamada clásica siempre están la danza

húngara de brahms en fin si siempre es tal está la comunidad está el baile en

el fondo está el baile lo que [Música] como decía de vice decía que alegaba

mucho contra wagner de visita y decía escuchar a wagner decía es como

internarse en el mar a nadar en circunstancia que la música es para bailar

pero bueno volviendo al tema de la música andina una curiosidad decir ustedes fueron también los primeros en

cantar en que hecho alguien animar a unos idiomas que desconocían y muy mal

seguramente claro una vez un amigo aymara me dijo pero yo no entiendo lo que es cantar porque no existe cualquier

de las palabras de la directora vamos a grabar como digamos pero yo creo que por

sobre ésta esa anomalía diría yo que tiene sin duda

el no cantar correctamente en el idioma estaba por otro lado en el enamoramiento

de asia esa cultura lo que nos hacía cantar

con mucha propiedad el tinku cantar a la manigua

sanjur casma

es muy normal la gente canta la canción

curiosamente de cola con las canciones está

esta primacía de la música por sobre el texto que hace que la melodía la tienes que

cantar entrenar bien ahora lo que cante en el idioma que lo cante que no lo

cante correctamente no tiene mucha importancia

me impacta eso de que de américa latina millones de personas cantan la canción de los vídeos sin tener la menor idea de

qué diablos están cantando entonces ustedes aprendieron la palabra

que he hecho llama a la fonética claro y alguien nos escribió

por ahí alguna vez mira no esto se canta así estas son las palabras entonces hay que cantarla allá pero pero en realidad

lo que no importaba era cantar esas canciones bonitas y

mostrársela a la gente y bolivia entonces nadie había escuchado chile yo

creo que incluso en el perú en lima tampoco se conocía tanto ese mundo o sea

que en esa época en esos años era un mundo totalmente remoto claro que una vez actuamos en el

año 70 actuamos un poco antes del gobierno de antes de que alguien de la universidad

de san andrés san marcos san marcos

américa una de las universidades más antiguo de américa

y actuamos en para los estudiantes once de la mañana y

se abrió un debate claro cantamos canciones de la revolución

mexicana ya teníamos muchos repertorios y estaciones de biblioteca para el sol

y tocábamos de estas cosas peruanas y de repente nos interrumpió alguien lo

dijo que porque nosotros tocábamos canciones de los indios vida

louis por ti está vamos canciones de los indígenas y nos llamó mucho la atención porque era

no era valorando el hecho sino que más bien preguntándose que teníamos que ver

nosotros con el mundo indígena diago

pero además con una sorpresa digamos en el sentido una mala sorpresa para el

tipo que escuchaba porque porque vamos a tocar eso aquí y nos dimos cuenta

en el discurso nuestro fue por supuesto valorando el hecho de que hay una

cultura que uno no escucha que no se difunde y que está en la base de la

poesía de millones de personas que viven ahí en la sierra fis y con una historia

de tremenda pero pero ya esto es bueno hoy es volviendo al tema instrumental

entonces el tiple fueron ustedes los primeros en tocarlo si tú compusiste y si una composición que prácticamente

entera en la cual el tiple es el instrumento protagonista que sienta a ti

el porqué del título pero por favor

bueno ese instrumento el tiple que suena como clara simula muy bien el momento bastante cómodo de tocar a diferencia

del guitarrón chileno que tiene muchas cuerdas y es muy complicado todo éste

incluye todo claro le daba un brillo especial a la música es como es como una síntesis de una

sonoridad que muy preponderante el del mundo andino que se da a través de las

bandurrias de la mandolina fin de todos los instrumentos con los que se toca la música de la sierra peruana de la sierra

colombiana y de la sierra ecuatoriana entonces bueno no sólo digamos un día

estaba yo tocando con la noche tocando el timbre improvisando en fin

estaba con irene con mi mujer que estudiaba arquitectura entonces le tocaba hacer estas maquetas a altas

horas de la noche estaban y de repente estaba tocando usando y me dice ah qué

bonito eso que estás tocando yo digo que estoy tocando qué cosa no esa melodía que me lo diga esa que dice como

estática y alguna vez en alemania me preparo un

señor que estudiaba la música latinoamericana y estudiaba particularmente el conjunto entonces me

dice señor salina usted me podría decir que significa en aymara

sino que la onomatopeya de la melodía

esa victoria pero claro nosotros nosotros llevamos rondador también de

algo contra ellos fueron los únicos en tocar el rodeados por los ya pues un poquito pero solamente en un tema usted

los colocaron en varios temas porque víctor jara no no un día me mostró una

casa me dice mira dice podrían ustedes cantar este par de

canciones que son muy bonitas están pintadas para el refectorio usted y una era dolencias

y después y la otra era longhi está print piri piri piri piri

titiritero y trata tan tan y eso tenía rondadores o sea que trajimos varios

rondadores de ecuador y los incorporamos mexicanos

ahí ahí estuvimos con un maestro que no me acuerdo cómo se llamaba maestro ecuatoriano

que no tenía ningún diente que le facilitaba mucho todo este

contador que porque hay que soplar 22 caña los la firma y tiran hilaridad

vida dirá entonces se toca porque era cuarta

quinta y largo que cada vez que este caballero mejora

como se llama a ver un viejito hermoso qué bueno fantástico hoy justamente hay

otro tema que usted que también es emblemático desde ustedes en los primeros años aunque no es composición

tuya pero que empieza con él con el tiple que

es echar agua hablan al agua sí bueno llegamos nosotros con el tiple de

colombia y rápidamente le empezamos a dar uso y día conversando con él

ahora me dice víctor que le habían encomendado hacer una música para una

como característica para el canal 7 y canal nacional y bueno yo estaba el tiple y con víctor

siempre estábamos andando guitarra hermanos filme mostrar

sus cosas yo les grabamos las cosas del vent y mal y estábamos haciendo

y un viento se me dice tengo esta melodía tan caro garantizarán carta con

un galope tira de la nariz

y hay algo interesante pero yo agarré simple y se pongan dan para bombín paran

para para bam bam bam días igual todas las cosas

digamos inventadas y en el momento

y carga y se lució mucho hace el el tigre y brandy tata tran

sí sí sí que bonito que venía entonces surgió casi como una con auto de disco

aquí en claro ocurra algo que ver con vean como con víctor

él solía invitarme a su casa fin le gustaba mucho cómo tocaba la guitarra yo

de hecho yo lo acompañé en un disco claro que no aparece eso en el disco pero esta canción de ginastera de mí a

mi patio hay un árbol que se llama psique del olvido se llama un poema de

rafael alberti no sé para qué como una milonga sesión o compañera

baje la galas esta tarde y la compañía [Música]

y de esa pareja tal víctor realidad soy yo el

que toca la guitarra la decisión que hubiera despegado porque no hay ninguna parte del disco está escrito que soy yo

el que tocará y nada usted acompañaron ha visto muchos discos 86 un par de

discos el canto libre y otro más

teníamos teníamos esa esa buena por ejemplo el derecho de vivir en paz

era una canción que a mí me la mostró y era una especie como de canto a lo

humano así en cuanto a lo humano de que hablaba de la

guerra de vietnam entonces estábamos justamente en este disco

trabajando con él y él también iba a participar en el disco los blogs y grupos

y entonces yo le propuse que mejor cambiáramos el ritmo

cambiar el ritmo de esa canción y lo hice más como balada yo sólo tenía una

relación de confianza como para que me dejaras tiene esa cosa también introduce que esa cosa armónica que tienen

cultural en la introducción

es tan bonita

ese juego armónico y esas modulaciones todo el trayecto armónicos o se lo puse

yo digamos el cambio a víctor le fascinó alguien quien quiera

porque como te decía al principio esa canción era como un canto hacia el humano

[Música]

sí tengo entendido de que de qué se hacía mucho trabajo participativo

colectivo o sea que en los discos de víctor jara bueno hay muchas cosas con el 4 castillo y muchas esquila con parte

de los jaivas y lo curioso es que no no aparecen en los créditos del grupo común

pocas veces aparece en los créditos desde los discos e incluso las canciones en coautoría el pato castillo me explico

el porqué yo dispuso porque no sabes qué quieres tú el coautor de esa canción

bueno porque lo que me decía que porque en esa época éramos todos comunistas y entonces a eso de reclamar derechos de

autor era una actitud capitalista era una actitud mezquina burguesa

y esa estupidez es también las pensábamos

con mucha con mucha fuerza con mucha convicción verde era una estupidez ya

demás un poco un abuso digamos porque no se trata de

de nada capitalista se trata de saber quién y qué hace quién en digamos de branco sabe un mínimo de información y

además son si tú mira un poco son derechos morales que corresponden que

estén ahí presentes es decir nosotros un poco de repente a

veces nos enojamos con víctor que nunca decía que la cocinerita era de argentina

la gente cree que la cocinerita la de víctor carga sólo cambiaron un poco nunca decía el de elena walsh

el de maría elena leda valladares 10 y maría wolff que hacía canciones de la

quebrada de humahuaca y de razones y dice que bueno y entonces claro en

aquel caso un lazo hombre de baile además de esta canción es del agrado como kaká

no lo sabía la lana nada nada

calidad y gasta nada para tantas caras nuevos concretas

[Música] lo escuchaba claro no nos gustaba tener un apoyo de

fondo en una un cierto abuso digamos

algunos se aprovechaban de ustedes no era un aprovechamiento pero era una

distracción que no se puede permitir porque enferma

la gente puede imaginar si alguien escucha a víctor jara

escuchan en mi parte hay un árbol que del olvido y escuchar la guitarra

creyente pero no dará la talla

hoy día no es posible protestar y adriano como si

nuestro derecho muerte para volver a echar agua que significa

echar agua paraguay es a las escobas es la rama de sal con la que se hacen

las escobas para barrer un tipo de vegetal así como una es claro tengo

entendido y eso es alguna vez le preguntamos nosotros adicto dijo char agua de sala charada william and cher agua que no se parece tengo entendido

que está y cuando pasa la más red pero en el campo no en el campo le estampó claro ya no según se hallan ahora es

cosa de plástico s es a los filamentos

curioso una observación así la musicología

en el canto a bueno la música folklórica que se conocía en

chile era principalmente la fuera de la zona de las cuecas de la zona central y

todos estaban en el modo de mayor o menor no se conocía otro modo ustedes hacer cubrir los modos andinos los

distintos modos andinos que eso era completamente novedoso pero víctor japón o la violeta antes y víctor jara hacen

descubrir el modo mix olidio que está en la mano y el individuo al canto a lo poeta

el agua está en el modo mixto lidió es muy curioso eso y entonces el modo mixto

en el que aparecen muchos temas de la nueva canción chilena

acción que responde hoy ángel parra soy demócrata punto todo tití todo el oro no

no no sí

hechas sin ninguna conciencia de que se trataba el mix sólido o sea en el fondo

es muy común es muy común en la música medieval

son modos antiguos que que se reproducen con mucha facilidad en él

en la música de raíz folklórica la creatividad de violeta parra

de la roja [Música]

claro la unidad tenía una violeta con esa con esas composiciones

la verdadera música contemporánea que tenemos en chile audaz

muy bien claro y después con la nueva canción chilena en ese sentido muy interesante

porque porque también experimenta por ejemplo yo cuando compuse

alturas me llamó mucho la atención que

le gustaba mucho a luis al bies yo le mostré la primera parte y me dijo

que era muy bonito y que tenía que hacer una parte me guío un poco para

estructurar bien esa pieza pero me decía lo curioso del asunto cromáticos me

decía el cromatismo que tú usas porque eso no es como un acá no el cromatismo

una fenómeno dentro del desarrollo la música va europeo digamos

barry [Música]

la cultura existe esa finalidad de la

vida mirad

era un extraño era no aparecía en la composición de la

música de raíz folklórica de bueno pero pero también ahí

y claro hay una cierta osadía que mezcla la mezcla un cierto conocimiento de la

música pero también una cierta exploración hacia hacia cosas nuevas y

que parten en el caso por ejemplo partición más que casi de no tanto de

saber música sino que experimentar términos geométricos con la mano puesta

en la tierra digamos seguía más por una vez me dijo que

seguíamos la geometría no por las notas musicales porque va poniendo tanto me acuerdo

es una cosa curiosa porque una de las componentes de campos de la nueva

canción chilena de cierta audacia por incursionar con cantada estás con cinco

cosas medio atonales abs de disonancia arbitrariedad de armónica

también que se la va a cantar ya sea una decisión al está completamente

insólita digamos el con el violento las quintas paralelas al tacto todo el

sistema increíble oye para para volver de hablar de de víctor jara ustedes participaron

con él en muchas músicas de teatro y tengo entendido de que la

partida con ustedes en el disco dedicado claro los que tocan ahí

y cómo se llaman y eso fue para una obra de teatro no que creo tengo entendido que estoy

haciendo memoria 79 me cuesta un poco pero pero yo creo que la partida

así como hay virus eran eran músicas que estaban

y víctor estaba preparando para una para un programa de televisión relacionado con la mitología chilota de

chiloé es el recuerdo que tengo digamos kaibil la partida y otras melodías que se

perdieron digamos pero donde el tiple era bastante protagonista

y ustedes participaron también junto a justamente a

hacer sobre ruido le acá en la nuca era como para hacer una obra que quiero

nunca se equivocó tres años está avanzada con con el ritmo de

tortuga un poco nunca sé por qué era era músico sinfónico músico folclórico y

víctor consenso que bueno y tenemos

hubo unas grabaciones que se hicieron todavía los recuerdos

tiran un estirón del vaso celso pero no se

avanzó bueno se hacía en horarios que no eran los horarios de oficina entonces

además víctor paralelamente a esto estaba trabajando con un pianista

con mariano casanova y pianista de jazz que

estaban y están entonces le pedí a maría casanova el peor motivo melódico en fin

a victoria los transformaba en cosas que era curioso víctor era una

persona muy bonita muy linda en el sentido de que era un artista inquieto en fin siempre buscando que hacer un

artista integral

yo sé que tienes poco tiempo ahora entonces para concluir quería hablar si acaso lo dejamos para

una próxima cita porque yo sé que tienes que terminar ahora y ver si el tema da

para mucho para hablar delante de tu música para cine y en particular

su participación en una película que yo descubrió hace poco

internet que era en la tierra prometida de miguel littín donde están un género y

ésta yo conocía al galal cómo se llama la canción del canto a los

caídos en ese disco hacia la libertad es un

tema que yo escuchaba montón de veces y me emocionaba escuchando y

creyendo y de forma [Música]

y entonces de esta era

era una canción era una linda canción programas que habla habla mucho de lucha

gris habla mucho de de un aspecto doloroso de su vida de una

de algo sobrecogedor que tiene

que siempre aparece en la música de lucha pero particularmente interesa el tiene esta inflexión estas cosas

armónicas que un poco uno de repente la encuentra en

strauss muy bueno pero en males también

cierta siempre digo yo qué

qué el movimiento muy bien con de la quinta

sinfonía de mahler de este la dieta de la general

lo podría no sé si lo podría haber escrito pero entra dentro de lo que es

el espíritu de dolor rostros de la música lucharles que

es como desazón que de repente produce la música también nos de un sentimiento

triste nos tienen algo de melancolía una profunda melancolía

arroceros grabamos eso al poco antes de el golpe no se grabó la la música de la

tierra prometida por eso no nos salió el chileno alcanzó a salir

no de hecho nosotros cuando montamos el montamos el canto para los caídos

no teníamos muy clara cómo eran la armonía en fin

pidieron la película en roma y fuimos al teatro con una grabadora para poder grabar la música y poder escuchar la que

habíamos hecho pero cómo fue todo dentro del dentro del torbellino de cosas que

se hicieron durante el gobierno de allende y en el último año entonces teníamos de

hecho cuando volvimos a chile yo le dije a le contestó a mucho análisis y luchó hasta y me dijo sí pero él bajo en las

acciones del bajo era mi no otro de riesgo los de y exterior y hombres que

escuchábamos muy mal ya no me acordaba dientes como lo he logrado es bueno para

papá para los que no están escuchando para explicar un poco en esa película

habla de una toma de terreno no en en chile 9 campesina que

acaba en matanza y el canto a los caídos es para esos caídos campesinos pero

ustedes la volvieron a grabar y modificaron la letra era para logar el

7x y sin permiso hay que decir que sin permiso del autor que se cree

pero era muy complicado pedirle permiso también al autor porque la torta

complicado chile también vivía en chile lucha dice entonces había ahí

no era fácil carlos iii pero fue un acto un poco de

cierta soberbia nuestra de cómo eran las cosas antes decir bueno

aquí le cambiamos el texto y no pasa nada y en el texto el rigor como dice un amigo el tuit de rigor que esas cosas se

consultan el si son pueden ser atropellos digamos

o violencia los creadores tienen un respecto sobre algo algo parecido pasó con la versión

francesa de la cantata que fue hecha por

por cortázar sin consultar y si se enojó

compro visto pero claro cualquiera pero claro si esas cosas no se pueden hacer

no lo puedes ponerle color al guernica de picasso

los encuentras todo muy oscuro le va a poner el vehículo de color no va solo

bueno para terminar esta conversación pues seguramente no nos vamos a conectar

porque seguro que cuando acabe me van a surgir mil preguntas más no sé si no

pero sin ningún problema no podemos hacer la próxima semana todos los puntos

del nuevo acuerdo de igualdad también hay un agrado para mí hacer memoria y veo que tú tienes muy la memoria es casi

perfecto me gustaría hacerte llegar el disco que

yo grabé en el en homenaje a gustavo becerra perfecto

yo tenía por ahí te quiero te cuento que allí estará la

cuarta sonata para guitarra que el médico hacía y se ponía a ese bonito es

tremendamente difícil tremendamente y me hizo sufrir más de un año

me retaba no había sacado la cresta estudiar

no estaba conforme hasta que al final salió el funk salió como común

y difícil en una obra que duraba casi 20 minutos y es un es común en un trabajo

rítmico sobre la cueca pero la cueca del derecho y al revés yo la llamo una cueca cubistas y todo de su estructura pero y

reestructurada de otra manera muy fuerte y es muy difícil y tiene una fuerza tremenda y al final cuando la entiendes

ya te lo entienden la lógica y en realidad una gran carcajada porque no tenía mucho sentido del humor también

así no conocido se decía que tenía esa muletilla y a

propósito efe ya había sido operado

hay que poner mucha atención para escucharlo el vino a sevilla para presenciar el estreno de el concierto

para guitarra de percusión que hicimos acá con los percusionistas la sinfónica

de sevilla fue grabado por radio nacional de españa y el vino para los

ensayos y fueron estrenos y me encantó quedó muy contento y en esa grabación en

banda ese es el disco mira

visita

bueno ahí me pedí un funda para poder grabarlo y y además son obras para

quitar y con guitarras porque también queremos mostrar una cosa así completa entonces está su

mucha fantasía para guitarra y piano una necesidad tres canciones una soprano y una de

ellas es una canción de cuna una nana dedicada a mi hijo mayor

que está a punto de nacer y fue su última obra fue la última obra

que incluso y la estrenamos el día del bautizo de mi hijo una semana

exactamente después de su muerte y muy emotivas con el texto de un amigo poeta

de aquí de españa muy querido y el de isola porque él tenía la costumbre de

dedicarle canciones de cuna a los hijos de los amigos y entonces bueno siguió

esa costumbre conmigo y entonces él sabía que le queda poco tiempo queda poco tiempo de vida

y cómo se llama pero él sabía que yo estaba a punto de ser padre entonces él

llamaba con esa voz y bueno viene o no viene luchito porque sabía que lo íbamos

a llamar luís guillermo y entonces es un cruce de generaciones un viejo que se va

y que le da la bienvenida a un pequeño que está a punto de nacer y la pieza es muy emotiva y hermosa así

que bueno ya podrás escucharla cuando la reciba y el cuadro ese porque yo he

querido resituar ha gustado becerra dentro de la música de la historia musical chilena desde esos años este

cuadro que está línea

y claro paisaje chileno este soy yo

y una marcha y los paisajes de chile y todo eso es un cuadro hecho por una

antigua un muralista de las brigadas elmo

catalán de valparaíso la otra de la miríada entonces el general omar la menor marc ahora una amiga muy querida

que vive acá en sevilla y que de hecho se dedica a ser muralismo les le enseñan

a los jóvenes de cerillas hacer pintura mural entonces en tiene varios murales por toda sevilla

y no entonces entonces a través de eso desde esa simbología he querido

resituar justamente al maestro de cerra dentro de la nueva canción chilena dentro de la historia musical chilena

dentro la historia de una una obra con los que la tienen una cantaría del

lenguaje de varias cosas con los que tiene la cantata américas tiene en el momento para sobre un texto de nuevo de

estos y una obra polifónica una especie de fuga completamente loca son la

palabra revolución y la revolución y utilizar como materia de compositiva

distintos signos revolucionarios de todo el mundo la manera es a la internacional

el pueblo unido en seremos y así entonces te mandaré eso y me gustaría

ser que escuchar también la la obra que me dedico leo brawer sobre una cansada

donde está leo está siempre en córdoba acá en españa había en córdoba el no no no no está en

medio del campo en las afueras de valladolid no lo vi porque está viajando todo el

tiempo y cuando sea que yo tengo mucha amistad con él en la casa y yo estrena muchas

obras con el invitado varias veces a la habana de tocado ajuste dirección y

entonces lo que yo el comité

entonces claro no ha podido viajar un por precauciones porque ya tiene está súper bien de salud pero tiene a los

le dio le dio cobijo por las restricciones que había para

viajar también las protestas que hay en cuba

también entonces y ha hecho una declaración bien buena él sí sí sí en una declaración muy

equilibrada porque es otro tema pero

justamente a él quiero entrevistarlo porque también había una relación entre la el ha tenido él

ha hecho un trabajo junto al pato mans y era bueno él es el maestro de la nueva

trova cubana que empezaron a un grupo de experimentación sonora del icaic entonces

entre la nueva trova y la gran canción chilena también lo que quiero es que en rafal también esas historias

y que se escriba porque no se conoce mucho eso si se mira para para que lo

sepas gracias al maestro leo brouwer el maestro gustavo becerra pudo vivir diez

años más gracias a un a un medicamento que se da para el cáncer que sea

solamente en cuba que es a base de veneno del escorpión azul

y una cosa increíble usted sabe la medicina cubana encuentra con unas cosas

y medicamentos tienen vacuna ellos mismos hicieron su propia vacuna para el kobe y

entonces él viajaba a cuba a través de una garrafa una chica de veneno de

escorpión azul y cierto y si tomaban un fondo de dl de vasos chiquitos y común

dado y en todos los días cada mañana y yo a través de

toledo le ayude a tener facilidad para porque era complicada por para pasar eso en la aduana

hoy en día con el tema de seguridad que hay no

la pequeña historia y la liga entre compositores y toda nuestra

historia música americana

nos organizamos para la próxima semana muchísimas gracias a tu familia ya tu

padre y también si tu familia y bueno y muchas gracias por