Insólito: ministra de salud, de este gobierno, no de la dictadura, amenaza con perseguir a quienes no se han vacunado 

24 de agosto de 2022

Aunque usted no lo crea, la ministra de salud, Begoña Yarza, ha amenazado a todos los que se niegan a dejarse inyectar un producto en experimentación (no hay tal vacuna, sino productos en experimentación, con permisos provisorios de emergencia). Dice que sabes cuantos son, sus nombres, su dirección, etc. etc. Con esa efectividad, la ministra habría sido una brillante funcionaria de la DINA, lástima para ella que nacio tarde.

Ministra de Salud de Chile, Begoña Yarza @begoyarza anuncia persecusión de rezagados no vacunados sin respetar la Ley N°20.584 que regula los derechos y de deberes de los pacientes.

Vacunas se encuentran en fase experimental, no tienen registro definitivohttps://t.co/JJZzI3gQAT pic.twitter.com/ObNg4TWWqo — alexrivasm ✪6834 (@alexrivasm) August 18, 2022

Nadie puede ser obligado a dejarse inyectar cuando vemos la cantidad de «problemas colaterales» que se están presentando a nivel internacional. Y que no nos digan que estamos siendo teóricos de la conspiración pues. nada más y nada menos, que el Diario Oficial de Chile, del 22 de marzo de este año reconoce el problema. Lea usted mismo lo publicado alló:

Lo que la publicación del Diario Oficial no dice es quién se hace responsable por los daños y perjuicios que provacan esos productos inyectados. El comprador de esos productos fue el gobierno chileno y nos imaginamos que al comprar esos productos pidió garantías de efectividad y el compromiso de sus productores de asumir daños y perjuicios que puedan provocar. ¿O no hay nada de eso? Si es así, con que derecho nos obligan a inyectarnos productos de los cuales nadie se hace responsable por efectos no deseados. Cualquier producto que usted compre, si presenta problemas, usted lo puede devolver y hasta exigir pago de daños y perjuicios, si los efectos lo ameritan. Lo menos que se puede pedir, es que el gobierno proteja a sus ciudadanos minimamente frente a riesgos en el uso de los productos que adquiere. ¿No le parece? o ¿su salud no tiene valor para usted?

En Uruguay, hay ciudadanos que han logrado que la justicia exija al gobierno mostrar los contratos de compra de las así llamadas «vacunas». Léalo usted mismo:

Que las llamadas vacunas presentan «efectos secundarios» lo demuestran miles de informes que andan dando vuelta, pero que, curiosamente, los grande medios ignoran, ocultan o tergiversan. Mire, lea este informe redactado con datos médicos recolectados desde las fichas de salud de decenas de miles de miembros del ejército de EE.UU, es decir, datos recolectados entre personas con un muy buen estado de salud:

Lo que la ministra de salud hace es insólito desde todo punto de vista, no por último por su condición de médico, tal como se lo enrostran médicos agrupados en APSIIN (Agrupación de Profesionales de la Salud e Investigadores Independientes):

La fuente de esta carta es este twitter de APSIIN.

Señora Yarza, usted se equivoco de estudio. Usted debería trabajar en un aparato de represión y no en un ministerio a cargo de la salud y el bienestar de la ciudadanía.