Putin sobre el reconocimiento de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk: «¿Qué es lo siguiente que íbamos a esperar, un genocidio?» 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expuso este martes la postura del Kremlin acerca de la crisis ucraniana y el reconocimiento de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, que tuvo lugar este lunes.

En particular, el mandatario señaló que para Kiev la mejor opción sería abstenerse de unirse a la OTAN y elegir la neutralidad.

El mandatario resaltó ante los periodistas que las autoridades de Rusia «estaban interesadas en la implementación» de los acuerdos de Minsk «porque son resultado de un compromiso», pero deploró que Kiev «lo mató mucho antes del reconocimiento de ayer de las repúblicas populares de Donbass».

Ahora, con el reconocimiento de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk por Rusia, «los acuerdos de Minsk ya no existen», afirmó Putin y preguntó: «¿Para qué implementarlos si hemos reconocido esas entidades?»



Moscú reconoce las repúblicas populares de Donbass dentro de las fronteras reclamadas por sus constituciones respectivas, es decir, en los límites de las regiones de Donetsk y Lugansk ucranianas.

«Las hemos reconocido, lo que significa que hemos reconocido todos sus documentos fundamentales, incluida la Constitución. […] Pero esperamos, quiero enfatizar esto, que todos los temas controvertidos se resuelvan en el curso de las negociaciones entre las actuales autoridades de Kiev y los líderes de estas repúblicas. Desafortunadamente, esto no es posible en este momento»,

aseveró Putin.

Respondiendo a la pregunta de un periodista de hasta dónde pueden llegar las tropas rusas, el mandatario dijo:

«En primer lugar, no he dicho que las tropas vayan a ir allí ahora. En segundo lugar, no es posible predecir ningún esquema específico para las acciones militares. Depende de la situación concreta, una vez en el terreno».