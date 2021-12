Lo que Putin le dijo realmente a Biden 

Los líderes ruso y estadounidense sostuvieron sus respectivos discursos, pero nadie espera realmente que Rusia invada Ucrania

Diciembre 8, 2021

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha detallado su acercamiento a Rusia y a su líder Vladimir Putin. Foto: AFP / Jim Watson y Grigory Dukor

Por fin el presidente ruso Vladimir Putin, solo, y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, rodeado de ayudantes, tuvieron finalmente su conferencia secreta por teleconferencia durante dos horas y dos minutos, con traductores ubicados en diferentes salas.

Ese fue su primer intercambio serio, desde que se reunieron en persona en Ginebra el pasado junio, la primera cumbre entre Rusia y Estados Unidos desde 2018. Para la opinión pública mundial, que ha sido llevada a creer que una «guerra» en Ucrania era casi inminente, lo que queda es esencialmente un torrente de propaganda.

Así que empecemos con un simple ejercicio centrado en el tema clave de la teleconferencia -Ucrania- comparando las versiones de la Casa Blanca y del Kremlin sobre lo que ocurrió.

La Casa Blanca: Biden dejó «claro» a Putin que Estados Unidos y sus aliados responderán con «medidas económicas contundentes y de otro tipo» a una escalada militar en Ucrania. Al mismo tiempo, Biden pidió a Putin que desescalara en todo el entorno de Ucrania y «volviera a la diplomacia».

Kremlin: Putin ofreció a Biden anular todas las restricciones al funcionamiento de las misiones diplomáticas. Señaló que la cooperación entre Rusia y EE.UU. sigue en un estado » no satisfactorio».

Instó a EE.UU. a no traspasar «la responsabilidad sobre a los hombros de Rusia» por la escalada de la situación en torno a Ucrania.

La Casa Blanca: Estados Unidos ampliará la ayuda militar a Ucrania si Rusia toma medidas contra ella.

Kremlin: Putin dijo a Biden que Rusia está interesada en obtener garantías legalmente fijas, que excluyan la expansión de la OTAN hacia el este y el despliegue de sistemas de ataque ofensivo en los países limítrofes con Rusia.

La Casa Blanca: Biden no se comprometió con Putin a que Ucrania permanezca fuera de la OTAN.

Minsk o el fracaso

Ahora lo que realmente importa: la línea roja.

Lo que Putin dijo diplomáticamente al equipo Biden, sentado a su mesa, es que la línea roja de Rusia -no a Ucrania en la OTAN- no es transable. Tampoco puede aceptarse a una Ucrania convertida en un centro del imperio de bases del Pentágono y que albergue armamento de la OTAN.

Washington puede negarlo hasta el infinito, pero Ucrania es parte de la esfera de influencia de Rusia. Si no se hace nada para obligar a Kiev a cumplir el Acuerdo de Minsk, Rusia «neutralizará» la amenaza en sus propios términos.

La causa fundamental de todo este drama, ausente en cualquier relato de la OTAN, es sencilla: Kiev simplemente se niega a respetar el Acuerdo de Minsk de febrero de 2015.

Según el acuerdo, Kiev debía conceder autonomía a Donbass, mediante una enmienda constitucional, denominada «estatus especial»; emitir una amnistía general; e iniciar un diálogo con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

A lo largo de los años, Kiev no cumplió ni un ápice de estos compromisos, mientras la maquinaria mediática de la OTAN seguía dando a entender que Rusia estaba violando Minsk. Rusia ni siquiera se menciona (la cursiva es mía) en el acuerdo.

Moscú siempre respetó el Acuerdo de Minsk, que establece que Donbass es una parte integral y autónoma de Ucrania. Rusia ha dejado muy claro, una y otra vez, que no tiene ningún interés en promover un cambio de régimen en Kiev.

Antes de la teleconferencia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había comentado: «Putin escuchará las propuestas de Biden sobre Ucrania ‘con gran interés'». Incluso la Casa Blanca no propuso que Kiev obedeciera el Acuerdo de Minsk. Así que, independientemente de lo que haya dicho Biden, queda claro que Putin, de forma pragmática, adoptará un enfoque de «esperar y ver», y luego actuará en consecuencia.

En el período previo a la teleconferencia, el centro de la discusión giró en torno a la intención de Washington de detener Nord Stream 2 si Rusia «invade» Ucrania.

Lo que nunca se desprende de la narrativa de la «invasión», repetida hasta la saciedad en toda la OTAN, es que los halcones que supervisan un Estados Unidos inmensamente polarizado y corroído desde dentro, necesitan desesperadamente una guerra en lo que el analista militar Andrei Martyanov llama «país 404», un juego de palabras con el mensaje de error cuando una página o un enlace en línea no existen.

El quid de la cuestión es que los vasallos europeos no deben tener acceso a la energía rusa: sólo al GNL estadounidense.

Y eso es lo que llevó a los rusófobos más extremos de Washington a empezar a amenazar con sanciones al círculo íntimo de Putin, a los productores de energía rusos e incluso a desconectar a Rusia del SWIFT. Todo ello para evitar que Rusia «invadiera» el país 404.

El secretario de Estado estadounidense Tony Blinken -presente en la teleconferencia- dijo hace unos días en Riga, Letonia, que «si Rusia invade Ucrania», la OTAN responderá «con una serie de medidas económicas de alto impacto». En cuanto a la OTAN, está lejos de ser agresiva: sólo es una organización «defensiva».

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a principios de diciembre, en la reunión del Consejo Ministerial de la OCSE en Estocolmo, ya advertía que la «estabilidad estratégica» en Europa se estaba «erosionando rápidamente».

Lavrov dijo:

«La OTAN se niega a considerar nuestras propuestas sobre la desescalada de las tensiones y la prevención de incidentes peligrosos … Por el contrario, la infraestructura militar de la alianza se está acercando a las fronteras de Rusia … El escenario de pesadilla de la confrontación militar está volviendo».

Así que no es de extrañar que el núcleo de la cuestión para Moscú sea la invasión de la OTAN. La narrativa de la «invasión» es una burda noticia falsa vendida como un hecho. Incluso William Burns, de la CIA, admitió que la inteligencia estadounidense no tenía información para «concluir» que Rusia responderá obedientemente a las oraciones de War Inc y finalmente «invadirá» Ucrania.

Sin embargo, eso no impidió que un periodicucho sensacionalista alemán presentara los contornos completos de la blitzkrieg rusa, cuando la historia real es que Estados Unidos y la OTAN intentan empujar al «país 404» a suicidarse atacando las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

Esa garantía jurídicamente vinculante

Es ocioso esperar que la teleconferencia produzca resultados prácticos. Mientras la OTAN sigue sumida en crisis concéntricas, el actual nivel de alta tensión entre la OTAN y Rusia es un regalo del cielo para mantener la conveniente narrativa de un peligro eslavo externo. También es una ventaja adicional para el complejo militar-industrial-inteligencia-medios de comunicación.

La tensión continuará cocinándose a fuego lento, sin llegar a ser incandescente, sólo si la OTAN no se expande de ninguna forma dentro de Ucrania. Los diplomáticos de Bruselas comentan habitualmente que Kiev nunca será aceptado como miembro de la OTAN. Pero si las cosas pueden empeorar, lo harán: Kiev se convertirá en uno de esos socios especiales de la OTAN, un actor desesperadamente pobre, hambriento de territorio y canalla.

La exigencia de Putin a Estados Unidos -que dirige la OTAN- que de una garantía escrita y legalmente vinculante de que la alianza no avanzará más hacia el este, hacia las fronteras rusas, es lo que cambia el juego.

El equipo de Biden no puede cumplir esa exigencia: se los comería vivos el establishment de War Inc. Putin estudió su historia y sabe que la «promesa» de papá Bush a Gorbachov sobre la expansión de la OTAN era sólo una mentira. Sabe que los que dirigen la OTAN nunca se comprometerán por escrito.

Así que eso le permite a Putin una gama completa de opciones para defender la seguridad nacional rusa. La «invasión» es una broma; Ucrania, pudriéndose desde dentro, consumida por el miedo, la aversión y la pobreza, permanecerá en el limbo, mientras que Donetsk y Lugansk se interconectarán progresivamente con la Federación Rusa.

La OTAN no duraría ni cinco minutos contra las armas hipersónicas rusas.

No habrá guerra de la OTAN contra Rusia – como el propio Martyanov ha demostrado ampliamente- la OTAN no duraría ni cinco minutos contra las armas hipersónicas rusas. Y Moscú se centrará en lo que realmente importa desde el punto de vista geoeconómico y geopolítico: consolidar la Unión Económica de Eurasia (UEE) y la Gran Asociación de Eurasia.

*Fuente: AsiaTime