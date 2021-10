Declaración de la Asamblea de Familiares de Prisioneros(a) politicos(a) de la Revuelta 

Fecha: 27 de octubre de 2021, 18:22:33 CLST

¡AHORA ES CUANDO !

2 DE NOVIEMBRE VOTACIÓN DEL INDULTO EN LA SALA DEL SENADO.

La Asamblea de Familiares de Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta comunicamos a la diversidad popular, al Pueblo Mapuche y a la comunidad internacional que:

1.- Luego de 10 meses de ingresado el proyecto de Indulto General este será debatido y votado en la Sala del Senado. Dicho proyecto ha sido aprobado por 3 comisiones del Senado (DD.HH, Seguridad Pública y Constitución) y se encuentra ad portas de ser votado en general, para cuya aprobación se requieren 22 votos.

2.- La Oposición cuenta con 24 votos, por lo que no se requieren –en esta instancia- de votos del oficialismo. La Oposición tendrá que evaluar si vota dando señales al gran empresariado o si lo hace basándose en principios éticos, de justicia y de Derechos Humanos. Si el proyecto es aprobado en general, continúa su tramitación en la Cámara de Diputados(a), en caso que sea rechazado, se acaba su tramitación, no obstante, no hay duda de que el rechazo acrecentaría el malestar de las grandes mayorías y la crisis de legitimidad del sistema político se profundizaría.

3.- A una semana de la votación del Indulto (que pasó del puesto 71 al número 1 de la noche a la mañana), decimos fuerte y claro que ¡¡AHORA ES CUANDO!!… ahora es cuando hay que movilizarse con más fuerza, ahora es cuando hay que jugársela con todo. Llamamos a la diversidad popular a ejercer presión desde los territorios; llamamos a los trabajadores, a sus centrales, federaciones y sindicatos a movilizarse por esta justa exigencia que recorre al Pueblo de Chile; llamamos a los estudiantes a usar su osadía e irreverencia exigiendo la liberación de los(a) prisioneros(a) políticos(a) de la Revuelta y llamamos a la Solidaridad Internacional a que protesten en las afueras de los recintos del Estado de Chile en el extranjero.

4.- Convocamos para este jueves 28 de octubre a concentrarnos en Cumming con Alameda a las 18.30 hrs. para luego marchar por las calles de Santiago y exigir la libertad inmediata de nuestros familiares y de todos los(a) prisioneros(a) políticos(a) de la Revuelta.

5.- Anunciamos también que desde el día miércoles 27 de octubre iniciaremos una huelga de hambre. A su vez, el 1 de noviembre viajaremos a Valparaíso para esperar en vigilia el 2 de noviembre, día en que marcharemos por las calles del puerto principal hacia el Congreso Nacional.

¡¡¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS(A) PRISIONEROS(A) POLÍTICOS(A) DE LA REVUELTA: INDULTO GENERAL AHORA YA!!

Asamblea de Familiares de Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta

25 de octubre, 2021