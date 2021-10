«España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental aunque no guste al Gobierno» 

Martes 26 de octubre de 2021

VALÈNCIA. Este martes se celebra una nueva conferencia organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta a cargo de Ignacio Cembrero, periodista y escritor, y que versará sobre las relaciones entre España y Marruecos, una vecindad tirante.

Desencuentros que tuvieron su último punto álgido en el asalto a la frontera con Ceuta auspiciado por Rabat. Crisis que no ha avanzado un ápice a pesar de que se han realizado numerosas manifestaciones en ese sentido. «Pese a los esfuerzos diplomáticos, no se ha concretado nada, no se han alcanzado acuerdos meses después de la crisis, mucho ruido, muchas palabras pero cero, de hecho, tras la decisión de España de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, la embajadora marroquí en España aún no ha regresado y aún no se ha producido la reunión anunciada entre los ministros de Exteriores«, asegura Cembrero.

Y es que siguen exigiendo desde Marruecos un cambio de postura de España con respecto al Sáhara occidental. Desde el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática reclaman que España aún tiene responsabilidades en el Sáhara, y aseguran que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, última colonia de África pendiente de descolonización, pero lo es lo es ante la ley, pero no en la práctica.

«Al Gobierno de España esto le pone muy nervioso, no quieren saber nada pero efectivamente sigue siendo la administradora. Hay algo que la gente no sabe pero el espacio aéreo está bajo control español pero se lo cedió a Marruecos».

A pesar de eso y de los ‘encontronazos‘ las relaciones comerciales siguen. La balanza comercial marroquí depende en gran medida de España, «pero no hay muchas inversiones españolas allí, vamos, que no se coloca dinero aunque hay muchos intereses«, recuerda el periodista.

Esa crisis no resuelta se viene a solapar con una de gran calado como es la del gas. Argelia cerrará el grifo del gasoducto que pasa por Marruecos hasta llegar a costas españolas a partir del 31 de octubre. «Dicen que no tendremos un problema de abastecimiento pero si geopolítico y además Marruecos sí que va a tener un problema de abastecimiento«. Una disputa que ha tensionado, aún más, la relación entre los dos países africanos. «Han pasado muchas cosas, cierres del espacio aéreo, escaramuzas, ¿Guerra entre Marruecos y Argelia?, no es descartable que haya algún conflicto entre los países más poderosos del Magreb«, afirma Cembrero.

*Fuente: 999PlazaRadio