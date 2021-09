Marta Lagos y la marcha de la Convención Constitucional: “Está absolutamente bien encaminada y las cosas extremas no llegarán a puerto” 

31 de agosto de 2021

En el panel político de los martes de El Mostrador en La Clave, la directora de Latinobarómetro, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Escuela de Gobierno de la UDD, debatieron sobre la Convención Constitucional, y algunas controversias como la propuesta aprobada en la Comisión de Derechos Humanos de sustituir la institución de Carabineros. Lagos destacó que, pese a las polémicas, «los convencionales se han ido formando en el centro” y “es más difícil” ver el clima democrático porque “es fome y no tiene titulares”. Mientras, Arellano dijo que los convencionales se “han autoinferido atribuciones” que han “sobrepasado el límite” de sus funciones. Además, abordaron los polémicos dichos de Sebastián Sichel sobre los derechos humanos. A juicio de Lagos, el abanderado de Chile Podemos + “da pie para esa ambigüedad” que tiene la derecha en esta materia, mientras Arellano sostuvo que el exministro fue claro y hay gente “que busca la quinta pata al gato”.

La Convención Constitucional está “absolutamente bien encaminada” porque “las mayorías y el consenso no es extremo, y los convencionales se han ido formando en el centro”. Ese es el análisis de Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, respecto a la marcha del órgano constituyente, pese a algunas controversias que han marcado el funcionamiento de la entidad estas últimas semanas.

En el panel político de los martes de El Mostrador en La Clave, la fundadora de MORI estableció que “es más difícil” ver el clima democrático imperante en la Convención porque “es fome y no tiene titulares”, pero advirtió que “las declaraciones extremas e individuales de algunos constituyentes llaman la atención”, pero “no llegan a puerto”.

Al respecto, Marta Lagos destacó que la Convención Constitucional “va a dispersar el poder, y no cabe la menor duda que quienes tienen el poder institucional, empezando por el Parlamento y el Poder Judicial, se van a defender con uñas y garras”.

“Va a ser una Constitución revolucionaria. La gente no se ha dado cuenta de la implicancia y la magnitud del cambio que viene. El símbolo de Elisa Loncon como presidenta de la Convención, todavía no les cae la teja a los chilenos, pero eso es lo que está pasando. El que haya resistencia (de la opinión pública) me parece absolutamente natural”, señaló Lagos.