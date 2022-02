Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, 26 de febrero 2022 

26 de febrero de 2022

Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, realizado por amigos de piensaChile

El Mostrador 25 de febrero 2022

Convención suma nuevos artículos a la Carta Magna tras votación en particular de informe de la Comisión de Sistemas de Conocimiento

Entre los artículos visados por el Pleno, está la que establece que «toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio en que hubiese sido emitida«.

https://www.elmostrador.cl/dia/2022/02/25/convencion-suma-nuevos-articulos-a-la-carta-magna-tras-votacion-en-particular-de-informe-de-la-comision-de-sistemas-de-conocimiento/

El Mostrador 26 de febrero 2022

Grietas en el sistema político en preparación

Arturo Fontaine

Leo que algunos desearían que evolucione solapadamente hasta ser un superministro ratificado por el parlamento. No es lo acordado. Pero podría suceder. Si así fuera, habría un primer ministro de confianza tanto del presidente como del parlamento. Con la mejor de las intenciones —coordinar al ejecutivo y al legislativo— esto fracasa una y otra vez. Los conflictos escalan. Es la fórmula de países africanos: Namibia, Ghana, Senegal, Tanzania, Gambia, entre otros. Y, claro, Perú. Lo sabemos. Ese tipo de semipresidencialismo es el peor de los regímenes políticos (Shugart & Carey 1992, Elgie 2012, Sedelius & Linde, 2018).

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2022/02/26/grietas-en-el-sistema-politico-en-preparacion/

Estado Regional: ni estúpido ni fatal, es distribución de poder político

Egon Montecinos

Se ha dicho que el modelo de Estado Regional es extremo, lo cual no es cierto. Lo que sí es real, es lo que actualmente tenemos como Estado unitario centralizado, eso es extremo. Hasta hace menos de 1 año éramos el penúltimo país de la OCDE en no elegir a sus autoridades regionales, eso es extremo. Somos uno de los países OCDE más centralizados en gasto y recaudación fiscal de gobiernos regionales y municipalidades, y eso sí que es muy extremo.

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2022/02/26/estado-regional-ni-estupido-ni-fatal-es-distribucion-de-poder-politico/

El Desconcierto 25 de febrero 2022

Rodrigo Rojas Vade reaparece y critica al Partido Socialista por sueldos de senadores

El controvertido convencional ausente Rodrigo Rojas Vade, quien se alejó del proceso tras reconocer que mintió con su diagnóstico de cáncer, reapareció tras meses de silencio, lanzándose contra el Partido Socialista.

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/25/rodrigo-rojas-vade-reaparece-y-critica-al-partido-socialista-por-sueldos-de-senadores.html

El Ciudadano 25 de febrero 2022

Expertos en Derechos de la Naturaleza llegarán a Chile la próxima semana para reunirse con convencionales constituyentes

El objetivo principal de esta visita -que se extenderá entre el 28 de febrero y el 8 de marzo- es realizar intervenciones públicas y reunirse con los convencionales constituyentes para proponer el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza dentro del proceso de elaboración de la nueva Constitución.

https://www.elciudadano.com/chile/expertos-en-derechos-de-la-naturaleza-llegaran-a-chile-la-proxima-semana-para-reunirse-con-convencionales-constituyentes/02/25/

Peligran garantías comunicacionales, culturales y la desconcentración de los medios en Chile: Se rechazaron la mayoría de las normas de la Comisión de Sistemas de Conocimientos

Hoy resta esperar la segunda jornada de deliberación, esta vez en particular. En tanto, la tarea de la Comisión será ajustar los textos que no lograron los 2/3. Ya que de no lograrse, la nueva Constitución podría quedar desprovista de derechos básicos en cuanto a comunicación, cultura y otros temas. El mercado de medios en Chile continuaría «autorregulándose», sin importar que tan concentrado y poco diverso pueda seguirse volviendo.

https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/peligran-garantias-comunicacionales-culturales-y-la-desconcentracion-de-los-medios-en-chile-se-rechazaron-la-mayoria-de-las-normas-de-la-comision-de-sistemas-de-conocimientos/02/25/

CC: Ocho nuevos artículos de la comisión de Sistemas de Conocimiento son incorporados al texto Constitucional

Tras cinco horas de deliberación en el Pleno, fueron aprobadas una cuarta parte de las normas presentadas inicialmente por la Comisión 7. Solo una propuesta sobre medios de comunicación logró el quórum.

https://www.elciudadano.com/actualidad/cc-ocho-nuevos-articulos-de-la-comision-de-sistemas-de-conocimiento-son-incorporados-al-texto-constitucional/02/25/

The Clinic 25 de febrero 2022

Hernán Larraín Matte: “El PC ha demostrado una articulación política y la capacidad de construir un tercio con el cual han obligado al FA, al PS y a otras fuerzas de centro izquierda a aceptar sus condiciones”

Felipe González

La derecha no la ha tenido fácil en las últimas semanas de la Convención Constitucional: constataron la dura realidad de ser una minoría en el pleno del órgano y no participaron del acuerdo de Sistema Político que emanó desde las izquierdas y que establece la existencia de un Congreso Plurinacional y un Consejo Territorial. “El acuerdo político alcanzado entre las distintas fuerzas de izquierda va a permitirle al Frente Amplio tener el control hegemónico de la izquierda, a costa del PS y la DC”, acusa en esta entrevista Hernán Larraín Matte, señalado como uno de los convencionales más dialogantes de su sector.

https://www.theclinic.cl/2022/02/25/hernan-larrain-matte-el-pc-ha-obligado-al-frente-amplio-al-ps-y-a-otras-fuerzas-de-centro-izquierda-a-aceptar-sus-condiciones-la-primera-excluir-a-la-derecha/

El Siglo 26 de febrero 2022

DOCUMENTOS. “SOCIALISTAS DEFENDEMOS A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL”

Más de 300 militantes socialistas firmaron declaración donde se cuestionó que “se hayan levantado voces desde algunos senadores socialistas para rechazar acuerdos adoptados por la Convención”, y se señaló que “las personas que ocupan cargos de poder, no tienen derecho a usar ese poder para interferir, presionar, o alterar el curso legítimo y democrático de las deliberaciones de la Convención”.

https://elsiglo.cl/2022/02/25/documentos-socialistas-defendemos-a-la-convencion-constitucional/

¿HACIA DÓNDE VA LA DERECHA?

Es casi seguro que al final del día va a tirar el mantel. El rechazo en el plebiscito de salida es precisamente eso. El fracaso de la Convención aun cuando sea por una exigua diferencia en él, es su única alternativa. Es la imposición de los puros hechos mediante un acto de fuerza que empezó a planificar desde el 15 de noviembre de 2019. En pocas palabras, el fascismo. No hay otra posibilidad para la derecha.

https://elsiglo.cl/2022/02/25/hacia-donde-va-la-derecha/