Elisa Loncón acerca de que tendría desconocidos y estrechos lazos con el PPD:  «Un ataque desafortunado, mal intencionado y cobarde» 

El periódico «El Ciudadano» publicó hace un par de días un artículo titulado «Elisa Loncón: Los desconocidos y estrechos vínculos que unen a la candidata para presidir la Convención Constitucional… con el PPD«. Sorprendidos por el contenido del artículo, decidimos tratar de llegar a Elisa Loncón, a través de amgos colaboradores de nuestro sitio. Nos interesaba saber la verdad de primera mano. Entre otros temas, le consultamos por su opinión acerca del artículo publicado por un medio que nos merece respeto, pero sorprendidos por las duras y descalificadoras afirmaciones que hace, sin dar a conocer sus fuentes, ni identificación del autor del texto.

A continuación entregamos a ustedes las palabras expresadas por Elisa Loncón a nuestro colaborador. Para ayudar a su audición, por si anda corto de tiempo, la respuesta acerca de lo que piensa sobre lo publicado por El Ciudadano, puede escuchar su respuesta a partir del minuto 13 con 30 segundos.

La Redacción de piensaChile

Entrevista de piensaChile a la Constituyente Elisa Loncón

Desafortunado, mal intencionado, la periodista o el periodista cobarde, porque tampoco dió el nombre, nunca han hablado conmigo. Ese periódico jamás me contactó a mí. Entonces, yo creo que he sido objeto de acoso político, racista, colonial y patriarcal. Como toda la gente me conoce, toda mi vida he estado en la lucha mapuche y yo he tenido un caminar ético, de no robarle un peso a nadie, ni el nombre a nadie. Es más, yo he trabajado para estudiar y he estudiado para ser lo que soy. He estudiado para defender las lenguas. Esa ha sido mi historia. Mi estudio ha ido en defensa de las lenguas, porque yo bilingüe de pequeña y aprendí la belleza de ser bilingüe en cuanto a pensamiento. Entonces que hoy día salga un periodista, haciendo ese montaje, porque ese es un montaje, invalidando todas mis aportaciones a la lucha mapuche y a la lucha indígena por la defensa de los derechos lingüísticos, me parece una cobardía absoluta. Seguramente ese periodista todavía no asume que las mujeres podemos pensar por nosotras mismas. Y todavía no asume que la independencia de la lucha de las mujeres es la que se ha ido posesionando. No en vano, nosotras, las mujeres mapuche fuimos las más votadas. Por corrección de paridad subieron dos hombres. Y ahí quedamos mal las mujeres mapuches, pues se tuvo que dar el paso a dos hombres por esa corrección de paridad. Entonces no está leyendo la verdad de la capacidad de la lucha que encabezamos las mujeres mapuches y que por fin estamos saliendo de la invisibilidad y más encima la está enlodando.

Para mi es importante decir a la gente, que ha visto esos comentarios, que nuevamente, como me conocen, que tienen que creer, confiar, en lo que yo soy. Si yo soy lo que ellos han visto de mí, una líder indígena mapuche, que tiene muy clara la historia de cómo defender al pueblo a partir de la cultura, la lengua y la filosofía. Y esa va a ser mi mayor contribución.

Cuando eso se logre yo me puedo retirar tranquila del escenario, pero no tengo pretensiones, ni de dinero; jamás he recibido becas para estudiar. Eso que lo sepan muy bien; que he trabajado hasta las últimas circunstancias para tener los grados que tengo. Y en mi lucha me ha acompañado mi familia, mi mamá, mis hermanas, que no son militantes. Mi hermano menor, Lautaro, es abogado y es militante. Una persona que busca incidir a través de la militancia como una persona mapuche inteligente. Todos los mapuches inteligentes buscamos incidir desde algún lugar por esta cuestión de discriminación que vivimos. Yo lo hago desde la academia. Y mi hermano tiene su historia con una militancia política, pero mi hermano no es esa militancia política. Mi hermano es mi hermano, es abogado, es una persona externa, una persona con quien yo confío, que junto con asesores, yo tengo asesores jurídicos en mi equipo, que me asesoran, pues yo no manejo todo. También está Marta Yañez, gente de la universidad incluso que hoy día me ofrecieron y me dijeron Elisa te podemos ofrecer dos abogados. Yo lo encuentro super valioso pues están viendo que hay una propuesta clara, contundente. Entonces saltan estos con enlodar todo ese esfuerzo de vida que yo he logrado, junto a los colectivos que han confiado en mi, pues para ser lo he sido, he tenido siempre un colectivo que me ampara y que va conmigo en la lucha. Cuando yo llegué aquí a Santiago el 2007, nadie hablaba de derechos lingüísticos, por ejemplo. Nadie. Y todos asumen que ya hablamos castellano y no hay nada que defender respecto a la lengua. Incluso gente mapuche, como decimos, colonizados por el sistema, apocan el valor que tienen las lenguas, pero este periódico busca eso, destruir, porque soy mujer mapuche, porque no creen en el liderazgo femenino mapuche y porque tienen, seguramente, algún interés personal detrás de eso, pero, ahí hay cobardía, hay una cobardía absoluta.