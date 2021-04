Vergonzoso: Una empresa de Luksic tiene al borde del embargo a Fabiola Campillai, mutilada de ambos ojos por Carabineros 

Posted @withregram • @partidoigualdad Fabiola Campillai mantiene una deuda activa con el Banco de Chile por un préstamo que solicitó mucho antes de ser mutilada por agentes del Estado el 26 de noviembre de 2019 con las consecuencias que sabemos tendrá de por vida y sin justificación alguna.

Esta deuda ha sido pagada como corresponde mes a mes durante estos 2 años y medio, pero estos últimos meses ha sido imposible cubrir y la empresa de cobranzas Socofin (Quiñenco –> Luksic) se ha encargado de dar curso a los cobros por mora y a las acciones legales que le proceden como lo es la orden de embargo.

*Fuente: Instagram

La Empresa de Cobranzas Socofin tiene sus oficinas centrales en Santo Domingo 1088, en pleno Centro de Santiago.

SOCOFIN es una empresa Filial de Banco Chile y este es de propiedad de la Sociedad Quiñenco, es decir, una de las propiedades de Luksic, ¿Y, quiere saber cómo compró Luksic el Banco Chile? Con un crédito del BAnco del Estado!!!!

El polémico rol de BancoEstado

El 20 de diciembre del año 2000, BancoEstado otorgó créditos por UF 4,6 millones al Grupo Luksic. El destino de dichos fondos fue la compra de acciones al Grupo Penta –ligado a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– para tomar definitivamente el control del Banco de Chile.

El 27 de marzo de 2001, Quiñenco, a través de LQ Inversiones, adquirió un paquete de acciones adicional a los que venía comprando desde 1999. En esta última operación alcanzó sobre el 52% del banco, pagando $ 304.128 millones de la época (unos US$ 515,7 millones) a partir del acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2000 entre Penta y Luksic.

El grupo financió parte de la compra con créditos de dos bancos: Estado y Santiago. Dicho crédito se aprobó sólo 13 días después que el grupo firmara el acuerdo con Penta y totalizó UF 4,6 millones, unos $ 73.520 millones o US$ 125 millones de la época (más de $ 114.000 millones actuales, casi US$ 200 millones).

Este crédito fue cuestionado públicamente debido a que el presidente del BancoEstado en ese momento era Jaime Estévez, militante socialista que, en enero de 2005, dejó la entidad fiscal para asumir como ministro de Obras Públicas hasta marzo de 2006. En mayo de 2007 ingresa al directorio del Banco de Chile, junto a Hernán Büchi y Pablo Granifo, en reemplazo de Segismundo Schulin-Zeuthen, Fernando Cañas y el actual ministro de Energía, Máximo Pacheco.

Para leer el artículo completo haga clic aquí: ElMostrador

Sencillamente vomitivo, vergonzoso!!! Y una empresa de Luksic tiene a una v´citima del estado de Chile al borde del embargo, por una suma menor que lo que vale una de las corbatas del magnate.