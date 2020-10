Carabinero infiltrado en Lo Hermida fue descubierto porque protagonizó programa de Canal 13 con su identidad real

POLICÍA DE “PRIMERA LÍNEA”

Antes de confirmar su identidad real por el programa de televisión, dos episodios alimentaron con más fuerzas las sospechas de los dirigentes de Lo Hermida. El primero fue una supuesta detención que “Giovany” sufrió después de una cicletada de conmemoración de los 50 años de la población. Al evento, el agente llegó con una enorme bandera mapuche. Luego de que la cicletada fue dispersada por Carabineros, se perdió su rastro. Comenzaron a llamarlo a su celular para saber cómo estaba, pero no respondía. Cuando finalmente entró la llamada, al otro lado de la línea no se escuchó su voz: “Se escuchaban puros pacos hablar y después cortaron. Nosotros pensamos que a este loco le estaban revisando el celular”, dice una de las personas que escuchó ese llamado.

El agente explicó después que había sido detenido y que lo estaban acusando de portar un cuchillo. Incluso, apareció con un moretón en un brazo y un rasguño en el cuello, heridas que, según su versión, le había provocado la policía. Cuando le ofrecieron presentar una denuncia, se negó.

Un día después, el 6 de septiembre, temprano en la mañana, un integrante de la organización fue a dejarlo al aeropuerto. Les había contado que tenía que viajar al norte a ver a su familia. Pero apenas “Giovany” se bajó del auto, un radiopatrullas interceptó el vehículo. Al conductor le pidieron los documentos y luego revisaron los asientos, la maleta y hasta sacaron la rueda de repuesto, pero no encontraron nada. El joven que fue sometido a ese control cuenta: “Al final el paco va y me dice ‘¿sabís por qué te estamos controlando? A mí me mandaron a fiscalizarte. Si tú sabís en lo que andai metido… vo andai metido en protestas. Ten cuidado no más’».

La participación del agente “Giovany” en protestas violentas estaría acreditada en fotografías que él compartió con jóvenes de Lo Hermida para ganarse su confianza. En uno de esos registros aparece encapuchado al lado de una barricada en el norte del país. En otras figura, también encapuchado, durante manifestaciones en Plaza Italia. El particular color de sus ojos lo delata.

Algunos de estos registros los compartió en la cuenta de Facebook que utilizó bajo su identidad falsa desde fines de 2019, llamada “Charlie Charlie”. Allí había agregado a numerosas cuentas relacionadas con el estallido social, compartía memes y propaganda de la campaña “Yo no voto, me organizo”, que llama a la abstención en el plebiscito constitucional. En su cuenta también abundaban las bombas molotov y fotos de enfrentamientos de manifestantes con Carabineros.

En esa cuenta de Facebook el agente también cometió errores, como incluir en la inscripción de la página parte de su nombre real y darle “me gusta” a la cuenta del programa de Canal 13 que lo había entrevistado.

Fue a través de esa cuenta de Facebook que se acercó a las organizaciones de Lo Hermida. A mediados de mayo había comenzado a responder las publicaciones de una organización de ese sector: “Bkn cabros, arriba los que luchan”; “Excelente, los mejores”. Luego pasó a comunicarse por chat, pidiendo reunirse con los dirigentes de esa organización para ayudarlos. En paralelo, llegó a tatuarse con un vecino de la población, al que contactó por Instagram. Esa vez también contó que era de la “primera línea” de Antofagasta, que quería enfrentarse “con los pacos” y que andaba “detonao”.

Los participantes de la organización social de Lo Hermida que fue infiltrada por “Giovany” dijeron a CIPER que están preocupados: “Nos sentimos súper vulnerados, muchos lo invitamos a nuestras casas. Nos sentimos amenazados también, por el constante hostigamiento de la policía (…) Es como que quisieron inducirnos a participar en actividades provocativas, para inculparnos. Creo que uno de sus objetivos era que engancháramos con alguna de sus propuestas, como cuando nos propuso hacer una emboscada contra Carabineros. Y después nos podían hacer un montaje y presentarnos como los violentistas de Lo Hermida», señaló uno de los dirigentes.

Los pobladores denuncian que hace meses sufren hostigamientos y seguimientos por parte de policías. «Para Carabineros las organizaciones sociales somos sus enemigos al interior del territorio», dijo una joven, quien contó que cuando repartían canastas de mercadería durante el invierno pasado, constantemente eran seguidos por un retén móvil de Carabineros. Y que para ellos ya es habitual tener uniformados afuera de sus casas, o drones policiales sobrevolando los lugares en los que se reúnen.

Ángela, quien se presentó como coordinadora metropolitana de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, contó que ya presentaron un recurso de amparo a favor de una integrante de la organización social de Lo Hermida por este caso: “Ella tiene presencia policial permanente afuera de su casa y la han estado buscando efectivos de la PDI, han ido a su casa citándola a ciertos lugares sin portar ningún certificado. Tampoco le han dicho por qué causa es. Ella declara que ha ido al cuartel de la PDI de Peñalolén y al de Providencia, y que allí le dijeron que no formaba parte de ninguna investigación y que no estaba citada a declarar”.

El año pasado, durante las protestas del estallido social, las organizaciones de Lo Hermida denunciaron a Carabineros por maltratos y vejámenes. Organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visitaron la población para constatar in situ las denuncias, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció, en noviembre de 2019, la presentación de 20 querellas por violaciones a los derechos humanos en ese sector.

*Fuente; CiperChile