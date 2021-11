Chile encarcelado: familiares de los presos de la revuelta continúan huelga de hambre 

3 noviembre, 2021

Con velatón en el Congreso y San Antonio, y mantención de huelga, entidades esperan definición sobre votación de indulto en el Senado.

A la espera de una definición por parte del Senado para la votación en sala del indulto para los detenidos tras el estallido social, anoche el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso fue escenario de una velatón en donde distintas entidades solicitaron la aprobación de la iniciativa, que permanece en la Cámara Alta, a la espera de ser sometida a debate, aprobación o rechazo.

En este contexto, la Asamblea de Familiares de Prisioneros (a) Políticos (a) de la Revuelta indicó «tras haber iniciado nuestra huelga de hambre liquida, con la baja promedio de tres kilogramos de peso y ante el cambio grotesco de la fecha de votación del indulto en sala, reafirmamos nuestra convicción de seguir movilizadas para exigir la inmediata puesta en tabla del proyecto de indulto general y de su aprobación en su idea general de legislar».

Agregaron que «el Senado de la República de Chile, en un acto de contradicción máxima y carente de cualquier sentido ético de la política, ha decidido prolongar y dilatar la solución Política para la libertad de los (a) Prisioneros (a) Políticos (a) de la Revuelta… esgrimiendo razones de baja estofa y de índole administrativo, decidieron aplazar la votación de la iniciativa legal, pasando a ser el 2 de noviembre un nuevo instante para analizar su nueva fecha para que ingrese a sala. Por dicha razón, como forma de presión y exigiendo que se vote durante la próxima semana, es que nuestra huelga de hambre continúa».

«El compromiso asumido por la oposición de agilizar la tramitación legal que ya lleva más de 10 meses y la ofensiva comunicacional del oficialismo de la última semana dispuesta a que se votara en sala a la brevedad, se ha diluido, dejando en claro que la abundante verborrea de los últimos dias solo responde a intereses mezquinos en el marco de sus elecciones del próximo 21 de noviembre, alejándose cada vez más de las exigencias del Pueblo de Chile y profundizándose la élite responsable de las grandes y vergonzantes desigualdades existentes en nuestro país», mencionaron.

Y emplazan a dos postulantes a la presidencia: «Exigimos que la candidata Provoste, el candidato Boric, el Frente Amplio y la Concertación (quienes tienen representatividad en la cámara alta) le expliquen al Pueblo de Chile y a la opinión pública nacional e internacional las razones de la burda ofensiva de postergación llevada a cabo por parte de la oposición durante esta semana, que den cuenta de las razones para desdecirse de lo que vienen diciendo hace 10 meses, tanto públicamente como en privado y también con el patrocinio de la iniciativa legal».

La jornada también fue acompañada por una manifestación en el exterior de la cárcel de San Antonio, donde se mantiene detenido Jordano Santander.

Hoy se cumplen 7 días desde el inicio de la huelga de hambre de los familiares de los presos del estallido social. Las agrupaciones se encuentran a la espera de que durante esta jornada se determine la puesta en tabla del proyecto de indulto.

Según lo señalado por Verónica Verdugo, vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta “nos enteramos que hoy Ximena Rincón va a recibir a dos madres en Valparaíso, dependiendo de los resultados de esta reunión y lo que se determine en el Congreso para tomar una decisión en relación a la huelga de hambre y definir los pasos a seguir”.

Desde la agrupación no descartan continuar con esta huelga de hambre si es que no hay avances en el proyecto de indulto, esto, aunque sus familias han demostrado su inquietud al respecto. “nosotros estamos en contacto con nuestros familiares y están muy preocupados por nuestra situación de salud. Es nuestro séptimo día de huelga de hambre, no descartamos seguir si no se llega a un acuerdo”.

Hasta el momento, no se ha definido todavía una hora de discusión de los comités, sin embargo, desde el interior del Congreso, asesores de los parlamentarios han señalado que deberían reunirse alrededor de las 15.00 horas.

Indulto a “presos de la revuelta” se discutirá en particular antes de votarse en Sala.

El proyecto de indulto volverá a la Comisión de Constitución y se abrirá plazo para indicaciones.

La reunión de los jefes de comités del Senado tampoco llegó a acuerdo en relación a cuándo se votará el proyecto de indulto general para los detenidos en las manifestaciones desarrolladas en el contexto del “estallido social”.

Pero dado que dicha instancia inicialmente había definido que antes de votarse en general en Sala, se discutiría en particular en la Comisión de Constitución, se repuso la idea.

Tras la petición de Jaime Quintana (PPD), y luego de duros reproches del oficialismo, los senadores acordaron, por 19 votos favor y 16 en contra, reenviar el proyecto a la Comisión que encabeza Pedro Araya (IND) y abrir plazo para indicaciones.

En la sesión que tienen programada para mañana miércoles, entonces, deberán definir qué plazo fijarán para ingresar las enmiendas y la nueva fecha de votación.

Ante la determinación, Jaime Fuentes, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, llamó nuevamente a los senadores a no seguir dilatando la discusión a perfeccionar realmente el proyecto.

“Nosotros estamos vigilantes y abiertos al perfeccionamiento del proyecto. Tenemos nuestras indicaciones listas para hacer a través de nuestros senadores y hacemos un llamado a discutirlo y que de una vez por todas tengamos la libertad de los presos de la revuelta. Esto versa sobre las vidas de los jóvenes y de las madres que están arriesgando sus vidas a través de la huelga de hambre”, sostuvo, junto con confirmar que la medida de presión se mantendrá.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) celebró la decisión de la Sala, por cuanto se reduce el riesgo de que se deseche de inmediato. “Lo menos malo es que se abra la posibilidad de introducir modificaciones”, manifestó.

