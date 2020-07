La Asamblea Constituyente no es el mejor camino, es el único camino

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

PARA CREAR LA NUEVA CONSTITUCIÓN QUE DARÁ A LUZ

EL NUEVO CHILE

Como lo demuestran los acontecimientos de las últimos tiempos en Chile, la enorme mayoría de las y los chilenos, reclamamos, exigimos que Chile sea, por primera vez en su historia, verdaderamente propiedad, patrimonio y derecho del pueblo chileno. Hasta ahora, nunca lo ha sido. Desde su nacimiento como República, Chile ha sido propiedad y hacienda de un grupo de familias privilegiadas. Pero el pueblo, la ciudadanía de a pie, sin raíces encomenderas ni de abolengo, jamás ha sido dueña de nada más que de su esfuerzo, su sudor, sus sufrimientos, su hambre, su esperanza y en los casos afortunados, de las migajas que la codicia en el poder deja caer por descuido. Hoy, el mayor bien del pueblo chileno es la indignación que ha propiciado este despertar que ya tardaba tanto.

Despertar de la pesadilla neoliberal permitirá que el pueblo chileno pueda por fin conquistar la soberanía y dominio sobre el patrimonio del país y disfrutar de sus riquezas. Por esto resulta indispensable e inaplazable que en Chile se convoque una Asamblea Constituyente para diseñar un nuevo país justo, solidario, fraterno, incluyente, el nuevo Chile que todos queremos y merecemos, un país nuestro de verdad, humano, respetuoso de sus hijos y de sus hermanos, un país dueño de sus riquezas naturales, de sus territorios y recursos, de su agua, de su aire, de su suelo y subsuelo, de su diversidad genética, de su mar y de su cielo, dueño de su futuro y el de sus ciudadanos, un país, digno y de verdad soberano, entendida la soberanía como la capacidad de auto determinarse y autogobernarse.

En la Asamblea Constituyente podremos redactar por fin, una nueva Constitución en la que se redefina básicamente quien tiene el poder, como se ejerce, y para qué; qué modelo de Estado necesitamos, de qué tamaño, con qué funciones y atribuciones, con qué principios y valores.

Pero esta nueva Constitución la debemos hacer TODAS Y TODOS los chilenos sin exclusión de ningún tipo, mediante la Asamblea Constituyente, donde estarán representados todos los sectores sociales chilenos, sin excluir a ninguno. En la Asamblea Constituyente es donde todos los chilenos y chilenas analizaremos, reflexionaremos, diseñaremos y crearemos nuestro nuevo Chile, NUESTRO DE VERDAD, no de las transnacionales, de multimillonarios o de imperios financieros.

PARTICIPANDO TODOS Y TODAS ES COMO CREAREMOS

UN PAÍS NUESTRO Y JUSTO

PARA TODOS Y TODAS.

Algo a lo que debemos estar muy atentos es a no permitir que la construcción de la Nueva Constitución se le delegue al Poder Legislativo, mediante un Congreso Constituyente, conformado sólo por los Senadores y Diputados, quienes -salvo honrosas y contadas excepciones- sabemos a quienes sirven. No podemos volver a confiar semejante poder en manos de legisladores corruptos o serviles a los intereses de los poderosos. Eso nunca más.

HAY QUE CAMBIAR AL PAÍS Y SU DESTINO.

ES DERECHO Y DEBER DE TODOS LOS CHILENOS HACERLO.

También se debe tener claridad absoluta respecto a que para cambiar al país no se debe permitir que se haga sólo tramposas “modificaciones” o “enmiendas” o “adendas” a la actual Constitución. No sirve realizar modificaciones de ningún tipo a la actual constitución, elaborada por la dictadura de Pinochet, porque es el instrumento con el que se implantó el modelo económico neoliberal, que es el causante de la monstruosa profundización de las desigualdades y exclusiones económicas, sociales, políticas y culturales que sufre la mayor parte de la población chilena, así como de la depredación y privatización de los recursos naturales del país, que deberían ser propiedad imprescriptible, indivisible e inalienable del pueblo chileno.

PARTICIPANDO TODOS Y TODAS

ES COMO CREAREMOS UN PAÍS JUSTO PARA TODOS Y TODAS.

POR ESTA RAZÓN

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE NO ES EL MEJOR CAMINO,

ES EL ÚNICO CAMINO.

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO:

FASE 1:

Hay que diseñar un PROGRAMA MACRO DE EDUCACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y DIFUSIÓN de la importancia medular de construir entre todos los y las chilenas la Nueva Constitución Política a través de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE, donde se expresen y representen todos los sectores de la población chilena, sin excluir a ninguna. Para diseñar este programa se debe convocar a educadores, comunicadores, sociólogos, historiadores, politólogos, antropólogos, juristas, abogados, y otros profesionales de diferentes áreas que puedan aportar a diseñar este programa macro.

La importancia de una Nueva Constitución, es diseñar un nuevo país, que sea de los chilenos y chilenas, no de las transnacionales, de multimillonarios o de imperios financieros. La importancia de una Nueva Constitución es definir quien ejerce el poder, cómo lo ejerce y para qué lo ejerce. Como verán, no es broma. Por eso es urgente redefinir estos asuntos en Chile.

Se debe buscar financiamiento en organismos nacionales, regionales e internacionales para difundir este programa (por ejemplo UNESCO, OEA, PARLAMENTO LATINOAMERICANO… hay muchas organizaciones que financian temas de fortalecimiento a la democracia, Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, medio ambiente, etc.). Pero como la convocatoria a una Asamblea Constituyente se ha convertido en un clamor de la mayoría de la población chilena, el propio Estado deberá asumir y financiar su realización completa. Luego se debe convocar e involucrar a universidades, estudiantes, sindicatos, gremios, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, medios de comunicación, sin descuidar los medios alternativos (internet: correos, periódicos digitales, blogs, foros, comunidades virtuales y toda posibilidad que ofrezca la red, radios y tv comunitarias, funciones de teatro, títeres, teatro callejero, ferias, etc.) para ponerlo en marcha y difundirlo. Se debe crear una fuerte corriente de opinión pública favorable a esta iniciativa.

ESQUEMA BASE PARA EL ANÁLISIS DE LOS GRANDES TEMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN:

MODELO DE ESTADO (unitario, federal, centralista, descentralizado, autonómico, laico o religioso, libre, soberano, democrático, ( qué tipo de democracia y cómo se ejerce), intercultural, pacifista, con pluralismo (político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, etc.). No deben olvidar que el Estado no es más que la sociedad organizada para servirse a sí misma. Por tanto la sociedad, la ciudadanía es la que debe definir su modelo, tamaño, funciones, competencias o atribuciones, principios y valores. El Estado debe servir al pueblo, no al revés.

Aquí, al definir el modelo de Estado, es donde se define quienes, cómo y para qué se ejerce el poder.

Si las y los chilenos decidimos que necesitamos descentralizar el país y que Santiago deje de administrar los recursos del Estado para todas las regiones, una posibilidad podría ser un sistema de autonomías territoriales, de regiones o de macro regiones mediante un Régimen autonómico, con diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) y sus particulares competencias. Estos tres niveles de gobierno igual deben ser elegidos por voto directo de los habitantes de cada territorio (nacional, departamental y municipal, y territorios indígenas), para administrar sus recursos, ejercer sus facultades legislativas, reglamentarias, y fiscalizadoras; tienen sus propias competencias, estatutos, cartas orgánicas, sus propios poderes u órganos ejecutivos (Presidente, Gobernador y Alcalde) y sus asambleas legislativas. Sus competencias tendrían que definirse como:

Privativas: aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega y corresponden al nivel central de gobierno.

aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega y corresponden al nivel central de gobierno. Exclusivas : aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir o delegar estas dos últimas.

: aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir o delegar estas dos últimas. Concurrentes : aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central de gobierno y los otros niveles (departamental y municipal) ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.

: aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central de gobierno y los otros niveles (departamental y municipal) ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. Compartidas: aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa (poder legislativo) cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas (gobernaciones, municipios y autonomías indígenas originarias). Les menciono este tema de las autonomías porque a mi parecer es indispensable que Chile deje el centralismo capitalino que asfixia y condena al subdesarrollo y a la miseria a las regiones o provincias.

PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO

La soberanía: por ejemplo, debería residir en el pueblo, ejercerse en forma directa y delegada, ser inalienable e imprescriptible. De ella deben emanar, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público o estatal.

Principios: por ejemplo, el Estado se sustenta en valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género, respeto , protección y preservación de la Naturaleza, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución equitativa de los productos y bienes sociales, etc.

Fines del Estado: por ejemplo, 1. constituir una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación, racismo, exclusión ni explotación, con plena justicia social. 2. Garantizar el bienestar, desarrollo, seguridad, protección e igualdad de todas las personas, naciones, pueblos y comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intra e intercultural. 3. Consolidar la unidad del país. 4. Garantizar el acceso a la educación, a la salud y al trabajo “digno” (con seguro médico, jubilación y demás beneficios) de todas las personas. 5. Garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, así como el respeto, protección y preservación o conservación de la naturaleza y del medio ambiente, para sostener la vida de las generaciones presente y futuras. 6. Se declara Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, la cooperación entre los pueblos, rechaza toda guerra de agresión, pero se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión. Prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en su territorio.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO: poder ejecutivo, legislativo, judicial, órgano electoral, tribunal constitucional, participación y control social, FF.AA. y policía; tal vez deberíamos incluir la figura del Defensor/a del Pueblo.

Defensor del Pueblo: es una entidad autónoma, totalmente independiente que defiende al ciudadano ante los abusos o atropellos que pueda sufrir por parte del Estado. El Defensor o Defensora del Pueblo es apartidario y es elegido entre una terna propuesta por las organizaciones sociales y la sociedad civil, en la Asamblea Legislativa o Congreso.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO . Hasta ahora el país se estructura Regiones, Provincias, secciones de provincia, cantones y Municipios, y se debería incluir los Territorios Indígenas Originarios.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO:

Función del estado en la economía, políticas económicas, política fiscal, política financiera, política monetaria, políticas sectoriales.

MODELO ECONÓMICO : qué tipo de economía van a desarrollar e impulsar para promover el desarrollo del país y de su población.

En cuanto al modelo económico, deberíamos buscar la soberanía económica para superar el modelo de dependencia. Una propuesta podría ser por ejemplo, la economía plural, constituida por la economía comunitaria, la estatal, la privada, la mixta y la social cooperativa. No permitir el monopolio ni el oligopolio, ni la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en riesgo la soberanía económica del país.

SISTEMA DE GOBIERNO:

Como sistema de gobierno deberíamos ampliar las formas de practicar la democracia, por ejemplo: “LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, REPRESENTATIVA Y COMUNITARIA” que se ejerce de las siguientes formas:

Directa y participativa (por el voto ciudadano), por medio del referendo , la iniciativa legislativa ciudadana (todo ciudadano tiene el derecho de presentar o proponer un proyecto de ley o de reforma de ley al legislativo), la revocatoria de mandato (si las autoridades electas no cumplen, se los puede revocar y sacar para elegir a otras), la asamblea, el cabildo y la consulta previa (antes de tomar decisiones trascendentales, se debe consultar a la ciudadanía afectada, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal o de autonomías indígenas). Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley.

(por el voto ciudadano), por medio del , la (todo ciudadano tiene el derecho de presentar o proponer un proyecto de ley o de reforma de ley al legislativo), la (si las autoridades electas no cumplen, se los puede revocar y sacar para elegir a otras), (antes de tomar decisiones trascendentales, se debe consultar a la ciudadanía afectada, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal o de autonomías indígenas). Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley. Representativa , por medio de la elección de representantes (diputados y senadores) por voto universal, directo y secreto, conforme a ley.

, por medio de la elección de representantes (diputados y senadores) por voto universal, directo y secreto, conforme a ley. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios, entre otros, conforme a ley”.

Esto es porque la Constitución debe reconocer a los pueblos indígenas originarios, sus territorios, sus culturas, su organización social, sus autoridades originarias, sus sistemas de gobierno y administración, sus usos y costumbres, sus cosmovisiones y espiritualidades, siempre que no contravengan las leyes o vulneren los derechos de terceros.

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS : derechos fundamentales, civiles y políticos, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derechos sociales y económicos, culturales, ambientales, educación, salud, seguridad social, propiedad, vivienda, trabajo, familias, niñez, adolescencia y juventud, tercera edad, personas con discapacidad, privados de libertad, consumidores y usuarios, comunicación, culturas, deportes, ciencia, tecnología e investigación, comunicación, etc.

Garantías jurisdiccionales y acciones de defensa: amparo constitucional, protección de privacidad, acción de inconstitucionalidad, estados de excepción, etc.

Otros temas muy importantes que se debe tratar en la nueva Constitución son:

NACIONALIDAD

CIUDADANÍA

PUEBLOS INDÍGENAS

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

FUERZAS ARMADAS

POLICÍA

RELACIONES INTERNACIONALES

DERECHOS DE LA NATURALEZA O MADRE TIERRA . Es fundamental que reconozcamos los derechos de la naturaleza como entidad viva que requiere protección, conservación y aprovechamiento respetuoso, sustentable y racional de sus recursos.

. Es fundamental que reconozcamos los derechos de la naturaleza como entidad viva que requiere protección, conservación y aprovechamiento respetuoso, sustentable y racional de sus recursos. BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO Y SU DISTRIBUCIÓN

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO.

ENERGÍA: SUSTENTABLE, ALTERNATIVAS, MATRIZ ENERGÉTICA

BIODIVERSIDAD, ÁREAS PROTEGIDAS, RECURSOS FORESTALES, ÁREAS PROTEGIDAS, ETC.

MAR: ESPACIO MARÍTIMO, RECURSOS Y RIQUEZAS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES,

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Todos los recursos estratégicos naturales renovables (biodiversidad, flora y fauna) y no renovables (“los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento”), deben ser propiedad del “pueblo chileno”, es decir de todos los ciudadanos. Deben ser de “ carácter estratégico y de interés público, propiedad y dominio indivisible, inalienable e imprescriptible del pueblo chileno ” . El agua debe ser considerada como un derecho humano, igual la energía. Chile debe sumar a todo esto el mar y sus recursos.

Esos son algunos de los grandes temas a tratar y definir en la construcción de una nueva Constitución para cimentar las bases de un nuevo país.

Cuando se instale este debate de ideas y se empiece a definir las propuestas de los sectores sociales, entonces estarían listas las bases para…

FASE 2:

CONVOCAR A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, donde deben estar representados todos los sectores sociales integrantes del país. Estos representantes “legítimos”, vale decir, que han sido elegidos democráticamente por sus bases, llevarán a la Asamblea Constituyente las propuestas de sus bases y allí las plantearán, defenderán y consensuarán con los otros sectores, obedeciendo siempre el mandato de sus bases. Así se construye una nueva Constitución, base para fundar un nuevo país de todos y para todos.

FASE 3:

INSTALAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

REDACTAR LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

FASE 4:

Finalmente se debe CONVOCAR A UN REFERÉNDUM NACIONAL para aprobarla, promulgarla y ponerla en vigencia.

Finalmente…

¡¡Démosle la bienvenida al nuevo Chile!!, el Chile de todos los chilenos/as, el Chile bueno, justo, soberano, digno, igualitario, solidario, fraterno, progresista, que logra superar la miseria y deja atrás la pobreza, que genera riquezas y excedentes que se quedan en el país y que reparte entre todos los ciudadanos y ciudadanas, que genera un futuro real y digno para sus niños y jóvenes provenientes especialmente de sectores marginados económica y socialmente, un Chile que lucha contra la marginación, la exclusión, la discriminación y el racismo, que protege a sus ancianos, que respeta y cuida su medio ambiente, que practica la justicia… En fin, será el Chile que todos soñamos y merecemos. CELEBREMOS SU NACIMIENTO!!!

Definiciones:

CABILDO: reunión de vecinos para tratar temas de interés común y proponer acciones para atenderlos y resolverlos. Es de carácter deliberante.

ASAMBLEA: reunión general de miembros de un colectivo para decidir sobre asuntos comunes. Sus resoluciones son de carácter vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: es el documento de IDENTIDAD DE UN PAÍS: señala qué tipo de país es, su estructura, sus principios, valores y fines, sus riquezas y recursos, su organización territorial, política, social, económica, etc. Es la Ley Suprema, Carta Magna o Ley madre de todas las demás leyes que gobiernan a ese país y a sus ciudadanos. Es la ley marco que define las relaciones de ese país con el mundo entero.

UNAS PALABRAS MÁS.

¿No les gustaría que los minerales (cobre, carbón, hierro etc.), los hidrocarburos, las diferentes fuentes de energía, el agua, la electricidad, el espectro electromagnético y las comunicaciones, los recursos de la biodiversidad, el mar, las carreteras, las hidroeléctricas, los campos, los bosques, el suelo y el subsuelo fueran propiedad, dominio y patrimonio indivisible, intransferible, inalienable e imprescriptible de Chile, de los chilenos? ¿Que toda la riqueza que generan estos recursos se quedara en Chile al servicio y en beneficio de los chilenos? ¿No les gustaría elegir democráticamente a sus autoridades no sólo nacionales y municipales, sino también a las regionales (gobernaciones) y que si no cumplen el programa de trabajo se los pueda revocar y elegir a otros que sí sean capaces? ¿No les gustaría que Santiago dejara de ser la sanguijuela que se chupa el 70% o más del presupuesto general de la nación, y reparte limosnas o sobras a las regiones? ¿No les gustaría que se potenciara a las regiones de manera equitativa, justa y democrática? ¿No les gustaría decidir ustedes, los y las ciudadanas, cómo se reparte el presupuesto del país entre todas las regiones, y que cada región y municipio decidiera cómo y en qué se invierte esos recursos? ¿No les gustaría redefinir al Estado, sus principios y valores, su tamaño y funciones? ¿No les gustaría redistribuir el poder de una manera más justa y eficiente y democrática?¿No les gustaría ampliar las capacidades y poderes de la ciudadanía para ejercer la democracia de más y mejores formas? ¿No les gustaría cuidar, proteger y preservar su biodiversidad, sus reservas ecológicas, sus parques nacionales? ¿No les gustaría mejorar la justicia, terminar con el racismo, la discriminación, la marginación y la exclusión social? ¿No les gustaría mejorar la educación y el acceso a la educación para sus niños y jóvenes?

Cada año, un notable porcentaje de niños y jóvenes chilenos no llegará a los 30 años: morirá devorado por la violencia delincuencial, las drogas, el alcohol, la prostitución, la violencia intrafamiliar, la ignorancia, el analfabetismo funcional, el desempleo, la marginalidad y la exclusión … y un largo etcétera. Son los niños y jóvenes sin futuro que produce Chile y su bestial modelo económico y político, en el que unos pocos ejercen el poder para beneficio de los mismos pocos de siempre.

Es necesario, urgente e imperioso cambiar el país, su modelo político y su modelo económico, cambiar las relaciones entre Estado y ciudadanos, entre ciudadanos y modelo económico, entre los que se adueñaron del país y sus recursos, y los verdaderos y legítimos dueños del país: el pueblo chileno. La nueva Constitución regirá el rumbo del país por encima de los gobiernos de turno, y sean los que sean deberán acatarla y cumplirla.

Está en sus manos lograrlo.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE NO ES EL MEJOR CAMINO,

ES EL ÚNICO CAMINO.

Conversen todo esto con sus hijos, con sus familias y amistades, compañeros de trabajo, vecinos, con todos quienes puedan, invítenlos a sumarse a esta tarea, se puede organizar foros, conversatorios, talleres, encuentros, conciertos, exposiciones y muestras artísticas, etc. Fija que los artistas estarán en primera fila trabajando por este proyecto.

Porque Chile es de los chilenos y chilenas, no de las transnacionales ni de algunos multimillonarios!!

Debemos recuperar la propiedad del país, su patrimonio, sus riquezas y recursos naturales, su dignidad y soberanía.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE YA!!!!

