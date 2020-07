Balance penal del estallido: Fiscalía investiga a 466 agentes del Estado y gobierno acusa a 3.274 personas de cometer actos violentos

LA MIRADA DEL INDH

El Instituto Nacional de Derechos (INDH), en tanto, explicó a CIPER que a junio había interpuesto 1.895 querellas “en el contexto de la crisis social”. De ellas, 1.468 corresponden a eventuales torturas y otros tratos crueles. Otras 270 a denuncias de flagelos con violencia sexual.

Carlos Bellei, abogado y jefe de gabinete del INDH, precisó que del total de querellas sólo 21 tienen formalizados, con un total de 60 carabineros, tres militares y un marino.

A juicio de Bellei “hay dificultades probatorias, porque, por ejemplo, muchas de las querellas se refieren a disparos de perdigones y es muy difícil la identificación del efectivo que en la práctica causó una lesión a un manifestante, incumpliendo protocolos y la ley penal”.

“Otra deficiencia —agregó— es que las instituciones que son auxiliares de la Justicia no han sido particularmente fortalecidas. Por ejemplo, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que es la que investiga estas causas, no cuenta con presencia en todas las regiones”. A ello, señaló Bellei, se suma el efecto de la pandemia sobre la capacidad de trabajo del Servicio Médico Legal y la reprogramación de audiencias en los tribunales.

LAS LESIONES

Respecto de las lesiones de gravedad, los registros actualizados de la Fiscalía consolidaron 1.026 casos a junio, de los cuales 411 corresponden a daños oculares. Las demás son fracturas y traumatismos encéfalo craneanos, principalmente. Esto está ligado —en gran medida— a los disparos a corta distancia de munición no letal de las escopetas antidisturbios, lo que estaba prohibido según un informe interno de Carabineros de 2012, el que estableció que su uso a menos de 30 metros puede provocar daños de consideración. Incluso, “con posibilidad de muerte” (ver reportaje de CIPER que reveló ese informe ).

“Efectivamente —explicó la abogada querellante Karina Fernández— se infringieron una serie de normas internacionales de respeto y protección de los derechos humanos (…) el Estado no puso límites y la población civil quedó a merced de las agencias policiales”.

Catalina Fernández y Javier Velásquez, en una columna de opinión publicada por CIPER, sostuvieron que la acción de Carabineros incumplió diversas normas internacionales: “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, exigiendo a la policía distinguir entre quienes constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y quienes ejercen sus derechos a manifestarse” (lea la columna aquí).

Para la abogada Karina Fernández, quien participa en juicios por derechos humanos en diversos países de América latina, la falta de debida diligencia de la Fiscalía, al no priorizar estas causas después de ocho meses, abre “el espacio para acudir hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Además, planteó que es necesario que sean separados de las filas de Carabineros los agentes denunciados como partícipes de actos que violaron los derechos humanos: “Preocupa quien va a estar armado cuando vuelvan las protestas”, opinó.

La abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza teme que las penas sean finalmente muy bajas, dependiendo de las interpretaciones que realicen fiscales y jueces: “Pero al menos nosotros estamos hablando de tortura y otros delitos con penas altas”, dijo.

LAS QUERELLAS CONTRA LAS AUTORIDADES

La Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada por Claudia Perivancich, tiene en sus manos las querellas por la eventual responsabilidad penal que le cabría al Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad. Estas acciones fueron presentadas a fines de 2019 por varios abogados, separadamente, entre ellos Óscar Castro, María Rivera y Carlos Margotta.

A las solicitudes de declaraciones iniciales del Presidente Piñera; del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del general director de Carabineros, Mario Rozas (ver reportaje de CIPER), se sumó la recopilación de otra serie de informes y oficios, los que revelan cómo se fueron construyendo las decisiones sobre el control del orden público.

Un primer documento —y que lleva el timbre de “secreto”— revela que el 23 de octubre de 2019 el general Rozas envío un oficio al gobierno, informando que había “un quiebre de stock” debido a las movilizaciones, por lo que solicitó a Interior que se enviaran a Carabineros con urgencia cinco mil granadas (lacrimógenas), cinco mil cartuchos de perdigones y mil kilos de polvo CS (irritante que se mezcla con el líquido del carro lanza aguas), gestionados a través del Ministerio de Defensa.

Los demás documentos reunidos en la carpeta investigativa revelan los protocolos, estudios y otros aspectos procedimentales, relativos a la acción policial callejera de control del orden público, en las que se incluyen estudios relativos a los daños que provoca el uso de perdigones a menos de 30 metros.

“Esto no es una querella forzada, ni alambicada. La Ley 20.357 tomó el Estatuto de Roma y lo expresó en una norma nacional”, dijo a CIPER el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta.

Esta perspectiva legal fue planteada inicialmente por el abogado y académico de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, en una columna de opinión publicada en CIPER. En ella, el jurista sostuvo que, de acuerdo con la legislación chilena: “Las personas que hayan ocupado las posiciones de máxima autoridad civil o de jefatura militar, y que, pudiendo hacerlo, no hayan impedido la perpetración de crímenes (de aquellos tipificados en la misma ley) de los cuales hayan tenido conocimiento, resultan responsables como autores de esos crímenes”.

Su posición, sin embargo, fue contradicha por el catedrático alemán Kai Ambos, contratado en su momento, por la defensa del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, con ocasión de la acusación constitucional en su contra, aprobada por el Senado. Para Ambos, no existe evidencia de crímenes de lesa humanidad en Chile, debido a que no habría una acción concertada de todo el Estado:

“Por el contrario, las diversas misiones de observación y verificación invitadas o al menos toleradas por el gobierno, su disposición de principios para cooperar con estas misiones y el funcionamiento, ya mencionado, de los mecanismos de control y cumplimiento nacionales, representados de manera más destacada por el INDH y su director, demuestra el interés y la voluntad del Estado chileno, representado por su gobierno, de hacer frente a las investigables violaciones de los derechos humanos al documentarlas, identificar (posibles) perpetradores e iniciar los procedimientos respectivos” (ver documento).

CIVILES IMPUTADOS Y ENCARCELADOS

En la otra vereda, la de los civiles acusados de cometer delitos durante las protestas, el gobierno ha continuado presentando querellas. Hasta el 7 de julio, según los datos proporcionados a CIPER por las autoridades, el gobierno interpuso 1.914 querellas, de las cuales 1.054 corresponden a infracciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Como resultado de estas presentaciones judiciales, un total de 281 personas están hoy en prisión preventiva, según las cifras del Poder Ejecutivo al 7 de julio. Otras 216 se encuentran bajo arresto domiciliario ( ver documento entregado por el Ministerio del Interior ).

La Fiscalía, por su parte, informó a CIPER que 299 personas estaban cumpliendo prisión preventiva hasta fines de abril, incluidos ocho menores. Según el Ministerio Público, desde el inicio del estallido social, unas 448 personas fueron sometidas a esta medida.

En una parte de estos casos, las pruebas son videos grabados por agentes infiltrados en el momento en que se cometieron los actos investigados, según explicó el abogado defensor Nicolás Toro, quien trabaja con la Coordinadora 18 de Octubre y que representa a civiles acusados por el gobierno.

De todos los civiles formalizados, según un informe de la Defensoría Judicial de la Universidad de Chile, sólo 103 estaban presos hasta abril por desórdenes públicos o maltratos a policías ( ver informe Universidad de Chile ).

Para este organismo, el Estado chileno “ha adoptado estrategias de criminalización de la protesta social, inobservando criterios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso y no discriminación en sus respuestas institucionales”.

Desde el interior del centro penitenciario de Santiago Uno, una de las personas en prisión preventiva por presuntos delitos asociados al estallido social accedió a conversar telefónicamente con CIPER, bajo reserva de su nombre: “Alcanzamos a ser unos 150, pero cuando nos cambiaron del Módulo 14 al Módulo 12, quedábamos sólo unos 50, hace un mes y medio”, dijo.

Según su versión, el traslado al interior del recinto carcelario generó una mayor interacción con la población penal: “En el sector que estamos ahora hay de todo… homicidas, violadores, traficantes y hasta carabineros. Antes sólo éramos personas detenidas por el estallido social”.

Este cambio —dijo— los ha golpeado: “Anímicamente, estamos mal. Vemos sólo cemento, sin visitas desde hace dos meses”. Las visitas se restringieron debido a la cuarentena por Covid.

“Los gendarmes (al principio) nos tiraban gas pimienta, para divertirse. Y nos pedían dinero, para pasarnos celulares. Luego los quitaban y volvían a pedir dinero. Sin embargo el grupo se unió… Bueno, tenemos que estar juntos. Nos deben ver como un grupo homogéneo”, subrayó.

La cárcel, a su juicio, es “un gran dispositivo de marginalización, porque sólo los detenidos pobres seguimos acá, los demás consiguieron abogados y salieron”.

Fuente: CiperChile