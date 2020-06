Capitán (r) acusa que ministro Espina rechazó 32 audiencias para denunciar al general Martínez

Martes, 9 de Junio de 2020 a las 22:04hrs.

Rafael Harvey intentó reunirse con el titular de Justicia para entregarle pruebas de que el comandante en jefe es parte de hechos de corrupción.

El ex militar insiste en que fue dado de baja tras denunciar las irregularidades en la institución castrense.

El capitán en retiro del Ejército Rafael Harvey denunció que el ministro de Defensa, Alberto Espina, rechazó más de 30 audiencias audiencia donde buscaba entregarle pruebas de que el comandante en jefe, Ricardo Martínez, es parte activa de hechos de corrupción.

Al comparecer este martes ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, expuso que desde octubre de 2018 hasta agosto de 2019, mediante ley del lobby, intentó 32 solicitudes de audiencia al titular de Defensa, entre otras cosas y según el registro, para entregar pruebas documentales de que Martínez es parte de hechos de corrupción y no ha ejercido acción alguna.

Según el capitán (r), todas las solicitudes fueron denegadas.

Harvey entregó en la instancia parlamentaria su testimonio sobre la persecución de la que comenzó a ser objeto desde que denunció casos de corrupción en la institución castrense, lo que -insistió- derivó en que fuera dado de baja.

Según su denuncia, fue sancionado por intentar hablar en 2016 con el ministro de Defensa de la época, José Antonio Gómez, después de que éste no le respondiera las diversas solicitudes que había planteado; y también por ofrecer testimonio contra dos oficiales por malversación de fondos público.

«Hice un reclamo contra el general (Germán) Marx, el comandante de personal en servicio activo, por ser parte de una red de protección a la corrupción, porque entregué antecedentes de cuatro casos de militares que fueron ascendidos estando procesados por fraude al Fisco e, incluso, dos de ellos estaban en prisión preventiva y nadie sabía, no supieron. No, eso es sistemático, ahí hay un problema de base, no es que no se sepa«, declaró Harvey.

El capitán (r) indicó que «estos son los casos que yo he podido acreditar para justamente no caer en denuncias calumniosas. No hay ningún responsable a la fecha».

Incluso, dio cuenta que ayer lunes «me llegó un documento del Consejo para la Transparencia que el Ejército está negando desde más de un año los antecedentes de qué pasó con estos ascendidos que defraudan al Fisco, recibiendo mayor sueldo, los ascendieron estando presos«.

