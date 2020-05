Covid-19, ¿una pandemia o un pretexto para montar un estado de vigilancia permanente?

Vistazo general

Carta abierta del Prof. Sucharit Bhakdi

La Vigilancia Europea de la Mortalidad

El RKI pone las «muertes de la corona» en perspectiva

A esto le siguen, en el próximo tiempo, actualizaciones mensuales sobre los nuevos acontecimientos.

6 de mayo de 2020

Entrevistas con expertos

El profesor de Stanford John Ioannidis explica en una entrevista con la CNN que el Covid19 es una «enfermedad extendida y leve» que es igual de peligrosa o incluso menos peligrosa que la influenza (gripe) para la población general. En particular, se debe proteger a los pacientes de las residencias de ancianos y los hospitales.

El profesor de biología y Premio Nobel Michael Levitt , que ha estado trabajando en la propagación de Covid19 desde febrero, describe el bloqueo general como un « gran error » y pide medidas más específicas, especialmente para proteger a los grupos de riesgo.

Estudios médicos

Otros informes médicos

En otro mensaje de pánico, numerosos medios de comunicación informaron de que en relación con Covid19 , cada vez más niños caerían enfermos con la llamada enfermedad de Kawasaki (una inflamación vascular). Sin embargo, la Fundación de la Enfermedad de Kawasaki del Reino Unido emitió un comunicado de prensa en el que se afirma que actualmente se están reportando menos casos de Kawasaki de lo habitual y que de los pocos casos reportados, sólo alrededor de la mitad han dado positivo para el virus de la corona.

por un investigador canadiense demostró que las no ofrecen ninguna protección detectable contra los resfriados y la gripe. Un jefe de psiquiatría suizo prevé un fuerte aumento de los problemas de salud mental y más de 10.000 suicidios en todo el mundo debido al encierro y el desempleo.

suizo prevé un fuerte aumento de los problemas de salud mental y en todo el mundo debido al encierro y el desempleo. El Número de reproducción R , (Nota del traductor: Detrás del número de reproducción R se esconde el potencial de propagación de un virus. Si el número de reproducción es superior a 1, cada persona infectada transmite la enfermedad al menos a otra persona – el virus se propaga. Si el número es inferior a 1, cada vez se infectan menos personas y el número de personas infectadas disminuye. Así que, para contener la propagación de un virus, su número de reproducción debe ser inferior a 1. Matemáticamente hablando, R < 1.) que indica la proliferación de Covid, se está convirtiendo cada vez más en una cuestión política . Sin embargo, esto no cambia la realidad: el pico de la propagación ya se había alcanzado en la mayoría de los países antes del cierre y la tasa de reproducción cayó hasta el valor estable de uno o por debajo de él debido a simples medidas cotidianas y de higiene. Por lo tanto, el bloqueo era epidemiológicamente innecesario y absurdo .

Hogares de ancianos

Las residencias de ancianos juegan un papel absolutamente clave en la actual situación de la corona. En la mayoría de los países occidentales, entre el 30% y el 70% de todas las muertes «relacionadas con Covid» se produjeron en hogares de ancianos (en algunas regiones incluso hasta el 90%). También se sabe en el norte de Italia que la crisis allí comenzó con un colapso inducido por el pánico en el cuidado de los ancianos.

Las residencias de ancianos requieren una protección específica y no se benefician de un bloqueo general de la sociedad. Si sólo se consideran las muertes en la población general, en la mayoría de los países éstas se producen en el contexto de una ola normal o incluso leve de gripe.

Además, en muchos casos no está claro de qué murieron realmente las personas en las residencias de ancianos, es decir, si fue de Covid19 o del estrés, el miedo y la soledad. En Bélgica, por ejemplo, se sabe que alrededor del 94% de todas las muertes en los asilos de ancianos son «casos sospechosos» no comprobados.

Un nuevo análisis de las estadísticas francesas también muestra lo siguiente: Tan pronto como hay un «caso sospechoso» en un asilo de ancianos (por ejemplo, por tos), todas las muertes se consideran «muertes sospechosas de Covid19», y tan pronto como hay un «caso confirmado» en un asilo de ancianos (aunque no tenga síntomas), todas las muertes se consideran «muertes confirmadas de Covid19».

Un informe de Alemania describe vívidamente las condiciones extremas en las que cientos de miles de pacientes de asilos y residencias de ancianos han tenido que vivir en las últimas semanas, a menudo contra su voluntad. A muchos de los pacientes apenas se les permitía salir de sus habitaciones, no se les permitía salir al aire libre y no se les permitía recibir visitas de familiares.

En varios asilos de ancianos, la prueba del virus de la PCR, propensa a errores, también dio lugar a falsas alarmas con graves consecuencias. En una residencia de ancianos canadiense, los empleados huyeron por miedo al virus de la corona, lo que provocó la muerte de 31 personas por falta de cuidados.

El ex periodista del New York Times y crítico de Corona Alex Berenson escribe en Twitter: «Seamos claros: el hecho de que las muertes en residencias de ancianos no sean el centro de atención todos los días en la cobertura mediática de élite de #COVID te dice todo lo que necesitas saber sobre la prioridad de los medios – que es infundir pánico (y castigar el triunfo), no impulsar una buena política de salud.»

Para análisis: Mortalidad asociada a los brotes de COVID-19 en hogares de cuidado: evidencia internacional temprana (LTC Covid, Mayo 2020)

Gran Bretaña

La mortalidad acumulada por todas las causas en el Reino Unido se encuentra actualmente en el rango de las cinco olas de gripe más fuertes de los últimos 25 años. El 8 de abril ya se había alcanzado el máximo de muertes diarias en los hospitales (véase el gráfico a continuación).

hasta ahora. Ya se ha visto un cuadro similar en China, los Estados Unidos y otros países. A finales de abril se supo que el cierre no fue aparentemente, como se declaró oficialmente, recomendado sólo por una comisión científica, sino que un alto asesor del gobierno había persuadido a los científicos para que apoyaran el lockdown .

Estados Unidos

Suiza

Las muertes acumuladas desde el comienzo del año en Suiza se mantienen dentro del rango de una epidemia de gripe normal y muy por debajo de la fuerte epidemia de gripe de 2015 (véase el gráfico que figura a continuación). Alrededor del 50% de las muertes ocurrieron en hogares de ancianos y asilos.

: « » El periodista suizo Reto Brennwald entrevistó al empresario , que huyó de Suiza a Suecia durante varias semanas a mediados de marzo y critica duramente la política de la corona del Consejo Federal suizo. Un especialista en enfermería suizo escribió un artículo muy leído sobre la situación actual. Explica que los hospitales suizos han permanecido en gran parte vacíos y en algunos casos han tenido que anunciar el trabajo a jornada reducida. También dice que es muy inusual trasladar a las personas mayores de 80 años a unidades de cuidados intensivos a causa de la gripe o la neumonía, donde luego tienen que morir solos en lugar de con sus familias. Si esto se hiciera, las unidades de cuidados intensivos se sobrecargarían casi todos los inviernos. La enfermera critica que la mayoría de los medios de comunicación no han abordado suficientemente los recientes hallazgos científicos sobre el bajo riesgo general del Covid19.

Alemania y Austria

Según un protocolo filtrado del Grupo de Tareas Corona de Austria, se dice que el Canciller Kurz exigió en marzo que la población tuviera «más miedo» a la infección o a la muerte de los padres o los abuelos. Ya se había dado a conocer anteriormente un documento de estrategia del Ministerio Federal del Interior alemán, que también pedía una campaña de miedo psicológico, que en realidad fue implementada por los políticos y los medios de comunicación. En retrospectiva, surge la pregunta de cuántas personas murieron como resultado de este temor ampliamente infundado.

Videos: En Alemania, recientemente ha habido algunos asaltos graves por parte de la policía. Una joven fue brutalmente detenida por varios policías mientras compraba, porque aparentemente se había «acercado a 20 cm» a una mujer policía. A otra mujer la policía le hizo ver en un mitin que no debía llevar la constitución alemana delante de su pecho, ya que esto era un «mensaje político ilegal». El organizador de un mitin pacífico en Berlín también fue arrestado de manera bastante brutal. Incluso las mujeres mayores fueron arrestadas de manera desproporcionada. (Precaución: imágenes perturbadoras de violencia policial).

Más mensajes

El jefe de Youtube explicó en una entrevista a finales de abril que se eliminarán las contribuciones de vídeo sobre el coronavirus que contradigan las directrices de la OMS o de las autoridades sanitarias nacionales. Por ejemplo, se eliminó el vídeo crítico de los dos médicos de urgencias californianos, que contenía más de cinco millones de vistas. Asimismo, la entrevista con el profesor Sucharit Bhakdi, a la que se ha hecho referencia anteriormente, fue retirada temporalmente de YouTube.

Mirando hacia atrás: Woodstock ocurrió en medio de una pandemia. Sobre el manejo comparativamente relajado de la pandemia de gripe mundial de 1968 (leer más).

Covid-19 y los medios de comunicación

Muchas personas se sorprenden e irritan por la dudosa y a menudo temerosa información de muchos medios de comunicación. Obviamente, no se trata de «reportajes ordinarios», sino de propaganda clásica y masiva, ya que se suele utilizar en relación con guerras de agresión o supuesto terrorismo.

SPR ha descrito las redes de medios de comunicación responsables de la difusión de dicha propaganda en anteriores infografías para los Estados Unidos, para Alemania y para Suiza. La enciclopedia de Internet Wikipedia es también una parte integral de estas redes de medios de comunicación geopolíticos.

En un navegador de medios para los medios ingleses y para los alemanes se presentó la orientación política y geopolítica de los diferentes medios. Estos navegantes de los medios de comunicación también pueden proporcionar una orientación inicial con respecto a la información sobre el Covid19.

Si, por ejemplo, en la televisión se muestran imágenes de soldados con trajes protectores desinfectando calles enteras, esto no prueba el peligro del coronavirus, sino que – como dijo benévolamente el profesor Giesecke – demuestra un inútil «activismo político». O como otros dirían: propaganda.

Covid-19 y la vigilancia de las masas

El acontecimiento más significativo y, desde la perspectiva de la sociedad civil, el más peligroso en relación con el coronavirus es, con mucho, el intento político de ampliar masivamente la vigilancia y el control de la sociedad. En este contexto, el denunciante de la NSA Edward Snowden advirtió sobre la aparición de una «arquitectura de la opresión«.

El coronavirus de tipo gripal sirve de ocasión o pretexto para la introducción de medidas estratégicas para ampliar el control de una población cada vez más agitada. Los instrumentos más importantes que se están debatiendo actualmente en este contexto incluyen

La introducción de aplicaciones para rastrear los contactos en toda la sociedad El establecimiento de unidades para hacer cumplir la persecución y el aislamiento de los ciudadanos La introducción de tarjetas de identificación biométrica digital para controlar y regular la participación en actividades sociales y profesionales. El control ampliado de las transacciones de viajes y pagos (abolición del efectivo). La creación de bases legales para el acceso y la intervención en los sistemas biológicos de los ciudadanos por parte de los gobiernos o las empresas (a través de las llamadas «vacunas obligatorias»).

En los Estados Unidos, en abril, el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, habló de la introducción de una red nacional de «rastreadores de contactos» con los gobernadores de varios estados. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció entonces que él y el multimillonario ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, crearían un «ejército de rastreadores de contactos» de hasta 17.000 rastreadores de contactos para Nueva York.

Mientras tanto, en el Reino Unido y en muchos otros países, los gobiernos exigen la introducción de «tarjetas de inmunidad» biométricas y las presentan como la supuesta «única salida» del encierro por motivos principalmente políticos. Mientras tanto, el Instituto Británico Tony Blair ha pedido la «creación de la vigilancia tecnológica» para «combatir el virus de la corona».

En los Estados Unidos, la empresa californiana de análisis de datos Palantir desempeñará un papel clave en la creación de la plataforma de datos para la vigilancia de la propagación (ya en descenso) del virus de la corona. Palantir es conocida por sus proyectos de TI con agencias de inteligencia y el ejército y fue fundada por el multimillonario estadounidense y partidario de Trump Peter Thiel.

En Israel, la vigilancia de los contactos con la población civil la lleva a cabo el servicio de inteligencia nacional Shin Bet, basado en el software del Grupo NSO, conocido por sus programas de espionaje utilizados en todo el mundo para vigilar a los activistas y a los defensores de los derechos humanos.

Países como Rusia y China también quieren ampliar masivamente la vigilancia de la población en el curso de «Corona», pero probablemente lo harán independientemente de los EE.UU.

La idea de que una pandemia puede utilizarse para ampliar la vigilancia y el control de la población no es nueva: ya en 2010, la Fundación Rockefeller de los Estados Unidos describió un „Lock Step Szenario“ en un informe sobre los futuros avances tecnológicos y sociales en el que se anticipaban los acontecimientos actuales con una precisión sorprendente (a partir de la página 18). En ese momento, el escenario fue concebido como una especie de «peor caso» autoritario.

Más de 500 científicos ya han advertido en una carta abierta contra la «vigilancia sin precedentes de la sociedad» a través de aplicaciones de rastreo de contactos.

El denominado Center for Health Security de la Universidad Johns Hopkins, que está en el centro de la gestión de la pandemia Covid19 y que contribuyó en gran medida a la escalada mundial mediante sus representaciones engañosas, también está muy vinculado al aparato de seguridad de los Estados Unidos y ya participó en sus simulaciones y operaciones anteriores (traducción al alemán).

En general, la cooperación con agentes privados para lograr objetivos geoestratégicos no es un fenómeno nuevo o inusual en la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos.

Por ejemplo, el fundador de Microsoft, Bill Gates, el patrocinador privado más importante de la OMS, la industria de las vacunas y los proyectos biométricos, ya financió en 2003 un Programa de Salud Mundial del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, que se ocupa de la cuestión de cómo influye la política sanitaria en la geopolítica y, a la inversa, de cómo puede utilizarse para alcanzar objetivos geoestratégicos.

Traducción para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: SWPRS

