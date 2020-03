Un médico suizo analiza la información que circula sobre el Covid-19

piensaChile, preocupado por la cantidad de información inexacta, tergiversada, falsa, tendenciosa, que circula sobre el Covid-19, ha hecho un esfuerzo para obtener una traducción de la información entregada por un médico suizo y publicada por el Swiss Propaganda Research (SWPRS), «un proyecto de investigación e información sobre la propaganda geopolítica en los medios de comunicación suizos e internacionales». Una características importante en las publicaciones del SWPRS, es la cita rigurosa de las fuentes citadas, dando así la posibilidad de comprobar la fidelidad de los datos y opiniones que se entregan al lector, dejándolo, de esta manera, en condiciones de decidir, de modo realista, la situación que se vive y los riesgos a enfrentar.

Ofrecemos este artículo a todas las personas e instituciones que se interesen, para ser utilizado en la información a la ciudadanía, con la única exigencia de citar la fuente. Liberamos de toda responsabilidad a Swiss Propaganda Research (SWPRS) por posibles inexactitudes en la traducción desde el alemán al castellano.

La Redacción de piensaChile

Publicado: 14 de marzo 2020

Ultima actualización: 22 de marzo 2020

Un médico suizo nos pide que publiquemos la siguiente información sobre la situación actual para que nuestros lectores puedan hacer una evaluación realista del riesgo. (Las actualizaciones van a continuación)

Según el Instituto Nacional de Salud italiano ISS, la edad media de los fallecidos con resultado positivo en Italia es actualmente de unos 81 años. El 10% de los fallecidos tienen más de 90 años. El 90% de los fallecidos tienen más de 70 años.

El 80% de los fallecidos tenía dos o más enfermedades crónicas previas. El 50% de los fallecidos tenía tres o más enfermedades crónicas previas. Las condiciones crónicas preexistentes incluyen problemas cardiovasculares, diabetes, problemas respiratorios y cáncer.

Menos del 1% de los fallecidos eran personas sanas, es decir, personas sin enfermedades crónicas previas. Sólo alrededor del 30% de los fallecidos eran mujeres.

El Instituto Italiano de Salud también distingue entre los que murieron debido al coronavirus y aquellos que murieron portando el coronavirus /El destacado en negritas es nuestro. Red. piensaChile). En muchos casos no está claro todavía si las personas murieron a causa del virus o debido a sus afecciones crónicas preexistentes o de una combinación de ambos.

Los dos italianos fallecidos menores de 40 años (ambos de 39 años) eran un paciente de cáncer y un paciente de diabetes con complicaciones adicionales. Una vez más, la causa exacta de la muerte aún no está clara (es decir, si fue causada por el virus o por las enfermedades anteriores).

El hacinamiento de los hospitales se debe a la prisa general de los pacientes y al aumento del número de pacientes que requieren cuidados especiales o intensivos. En particular, se centra en la estabilización de la función respiratoria y, en casos graves, en las terapias antivirales.

(Actualización: El Instituto Nacional de Salud ha publicado ahora un informe estadístico sobre pacientes con resultados positivos en las pruebas y personas fallecidas, que confirma los datos anteriores).

El médico también señala los siguientes aspectos:

El norte de Italia tiene una de las poblaciones más antiguas y la peor calidad del aire de Europa, lo que ya ha provocado un aumento de las enfermedades respiratorias y de las muertes en el pasado. Esto debe considerarse como un factor de riesgo adicional.

Corea del Sur, por ejemplo, ha experimentado un curso mucho más suave que Italia y ya ha superado el pico de la epidemia. En Corea del Sur, hasta ahora sólo se han registrado unas 70 muertes con un resultado positivo. Al igual que en Italia, los afectados eran principalmente pacientes de riesgo.

Las aproximadamente doce muertes suizas con resultados positivos en las pruebas hasta la fecha también fueron pacientes de riesgo con condiciones preexistentes y una edad media de 80 años, cuya causa exacta de muerte, es decir, si fue el virus o las condiciones preexistentes, todavía se desconoce.

Además, según un primer estudio chino, los equipos de prueba de virus utilizados en todo el mundo podrían dar aparentemente un resultado positivo falso en algunos casos, es decir, en estos casos las personas no habrían enfermado del nuevo virus corona, sino posiblemente de uno de los anteriores virus corona, que forman parte de la epidemia anual (y actual) de resfriado y gripe. (1)

Por lo tanto, para evaluar el peligro de la enfermedad, lo decisivo no es el número de pruebas positivas y muertes que se mencionan a menudo, sino el número de personas que real e inesperadamente enferman o mueren de neumonía (el llamado exceso de mortalidad).

Para la población general sana en edad escolar y laboral, se espera un curso de leve a moderado de Covid-19 según todos los hallazgos anteriores. Los ancianos y las personas con enfermedades crónicas existentes deben ser especialmente protegidos. Las capacidades médicas tienen que ser preparadas de manera óptima.

La mortalidad total actual en Europa y en Italia sigue estando dentro de los límites normales o incluso es menor. El aumento de la mortalidad debería ser visible en el Monitoreo europeo.

Suplementos

17 marzo 2020 (I)

Algunas unidades de emergencia suizas ya están sobrecargadas simplemente por el gran número de personas que quieren ser examinadas . Esto apunta a un componente psicológico y logístico adicional de la situación actual.

. Esto apunta a un componente psicológico y logístico adicional de la situación actual. Desde el punto de vista virológico, el perfil de mortalidad sigue siendo desconcertante, ya que, a diferencia de los virus de la gripe, los niños se salvan y los hombres mayores se ven afectados con el doble de frecuencia que las mujeres mayores. Por otra parte, este perfil corresponde a la mortalidad natural , que es casi nula en los niños y casi el doble en los hombres de 75 años que en las mujeres de la misma edad.

, que es casi nula en los niños y casi el doble en los hombres de 75 años que en las mujeres de la misma edad. Los jóvenes fallecidos que dieron positivo en los test seguían siendo, en su mayoría o incluso exclusivamente, personas con las condiciones preexistentes más graves. Por ejemplo, un entrenador de fútbol español de 21 años murió con un resultado positivo . Sin embargo, los médicos diagnosticaron una leucemia no reconocida, cuyas complicaciones típicas incluyen una neumonía grave.

. Sin embargo, los médicos diagnosticaron una leucemia no reconocida, cuyas complicaciones típicas incluyen una neumonía grave. Por consiguiente, el factor decisivo para evaluar el peligro de la enfermedad no es el número de personas que dan positivo en los test y el número de fallecidos, factores que a menudo se mencionan en los medios de comunicación, sino el número de los que real e inesperadamente enferman o mueren de neumonía (el llamado exceso de mortalidad). Este valor es muy bajo en la mayoría de los países.

17 de marzo de 2020 (II)

El profesor italiano de inmunología Sergio Romagnani, de la Universidad de Florencia, llega a la conclusión, en un estudio sobre 3.000 personas, de que entre el 50 y el 75% de las personas que dan positivo en las pruebas de todos los grupos de edad permanecen completamente libres de síntomas , mucho más de lo que se suponía anteriormente.

, mucho más de lo que se suponía anteriormente. La tasa de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos del norte de Italia en los meses de invierno es ya típicamente del 85 al 90% . Algunos o muchos de estos pacientes ya existentes también podrían dar positivo a estas alturas. Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre el número de casos adicionales de neumonía inesperada.

. Algunos o muchos de estos pacientes ya existentes también podrían dar positivo a estas alturas. Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre el número de casos adicionales de neumonía inesperada. Una médica de un hospital de la ciudad española de Málaga escribe en Twitter que actualmente la gente tiene más probabilidades de morir de pánico y colapso sistémico que por el virus. El hospital está siendo invadido por personas con resfriados, gripe y posiblemente Covid19 y los procedimientos se han colapsado.

18 de marzo de 2020

Un nuevo estudio epidemiológico (impresión preliminar) concluye que la mortalidad de Covid19 incluso en la ciudad china de Wuhan fue sólo del 0,04% al 0,12% y, por lo tanto, bastante inferior a la de la gripe estacional, que tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 0,1%. Como razón de la mortalidad aparentemente muy sobrestimada de Covid19 , los investigadores sospechan que sólo se registró originalmente un pequeño número de casos en Wuhan, ya que la enfermedad era probablemente asintomática o leve en muchas personas.

(impresión preliminar) concluye que la mortalidad de Covid19 incluso en la ciudad china de Wuhan fue sólo del 0,04% al 0,12% y, por lo tanto, bastante inferior a la de la gripe estacional, que tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 0,1%. Como razón de la mortalidad aparentemente muy sobrestimada de Covid19 , los investigadores sospechan que sólo se registró originalmente un pequeño número de casos en Wuhan, ya que la enfermedad era probablemente asintomática o leve en muchas personas. Los investigadores chinos sostienen que el smog invernal extremo de la ciudad de Wuhan puede haber desempeñado un papel causal en el brote de neumonía. En el verano de 2019, ya se estaban produciendo protestas públicas en Wuhan debido a la mala calidad del aire.

que el smog invernal extremo de la ciudad de Wuhan puede haber desempeñado un papel causal en el brote de neumonía. En el verano de 2019, ya se estaban produciendo en Wuhan debido a la mala calidad del aire. Las nuevas imágenes de satélite muestran cómo el norte de Italia tiene los niveles más altos de contaminación atmosférica en Europa, y cómo esta contaminación atmosférica ha sido reducida en gran medida por la cuarentena.

atmosférica en Europa, y cómo esta contaminación atmosférica ha sido reducida en gran medida por la cuarentena. Un fabricante del equipo para Test de prueba Covid19 afirma que se utilizará únicamente con fines de investigación y no para aplicaciones de diagnóstico, ya que aún no ha sido validado clínicamente.

19 marzo 2020 (I)

El SSI italiano ha publicado un nuevo informe sobre el test positivo de los fallecidos:

La edad media es de 80,5 años (79,5 para los hombres, 83,7 para las mujeres).

El 10% de los fallecidos tenía más de 90 años; el 90% tenía más de 70 años.

A lo sumo el 0,8% de los fallecidos no tenían enfermedades crónicas previas.

Alrededor del 75% de los fallecidos tenían dos o más enfermedades previas, alrededor del 50% tenían tres o más enfermedades previas, incluyendo en particular enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer.

Cinco de los fallecidos tenían entre 31 y 39 años, todos con graves condiciones preexistentes.

El Instituto de Salud todavía deja abierto de qué murieron los pacientes examinados y generalmente habla de «Covid19-fallecidos positivos».

19 marzo 2020 (II)

Un reportaje del periódico italiano Corriere della Sera describe que las unidades de cuidados intensivos italianas ya se derrumbaron bajo la marcada ola de gripe en 2017/2018, posponiendo las operaciones y retirando a las enfermeras de las vacaciones.

El virólogo alemán Hendrik Streeck sospecha en una entrevista que el Covid19 no aumentará la tasa de mortalidad general en Alemania, que normalmente es de unas 2500 personas por día. Streeck menciona el caso de un hombre de 78 años de edad con afecciones preexistentes que murió de insuficiencia cardíaca, que posteriormente dio positivo en la prueba de Covid19 y que, por lo tanto, fue incluido en las estadísticas de muertes de Covid19.

Según el profesor de Stanford John P.A. Ioannidis, no hay suficiente base de datos médicos para las medidas actualmente decididas. El nuevo coronavirus probablemente no es más peligroso que algunos de los coronavirus comunes, incluso en personas mayores.

20 de marzo de 2020 (I)

Según el último Informe de Monitoreo Europeo , la mortalidad total en todos los países (incluida Italia) y en todos los grupos de edad se ha situado hasta ahora en el rango normal o por debajo.

Según las últimas cifras de Alemania , la edad media de las muertes con resultado positivo en las pruebas es de unos 83 años, la mayoría de ellas con afecciones preexistentes que también podrían ser una posible causa de muerte.

, la mortalidad total en todos los países (incluida Italia) y en todos los grupos de edad se ha situado hasta ahora en el rango normal o por debajo. Según las , la edad media de las muertes con resultado positivo en las pruebas es de unos 83 años, la mayoría de ellas con afecciones preexistentes que también podrían ser una posible causa de muerte. Un estudio canadiense de 2006 , dirigido por el profesor de Stanford John Ioannidis, muestra en el caso de un asilo de ancianos que incluso los coronavirus comunes (virus del resfriado) pueden causar tasas de mortalidad de hasta el 6% en los grupos de riesgo, y que los kits de pruebas de virus inicialmente indicaban incorrectamente la infección por el coronavirus del SARS.

Bloomberg informa que el 99% de las muertes italianas tenían otras enfermedades.

, dirigido por el profesor de Stanford John Ioannidis, muestra en el caso de un asilo de ancianos que incluso los coronavirus comunes (virus del resfriado) pueden causar tasas de mortalidad de hasta el 6% en los grupos de riesgo, y que los kits de pruebas de virus inicialmente indicaban incorrectamente la infección por el coronavirus del SARS. Bloomberg informa que el 99% de las muertes italianas tenían otras enfermedades. España: Hasta ahora sólo hay tres muertes con resultado positivo en pruebas menores de 65 años. Sus enfermedades anteriores y la causa real de su muerte aún no se conocen.

20 de marzo de 2020 (II)

SPR ha publicado una nueva guía sobre « Corona, Medios de Comunicación, Propaganda «, en la que se discuten cuestiones cruciales y escenarios de la situación actual.

«, en la que se discuten cuestiones cruciales y escenarios de la situación actual. Según las últimas cifras de Alemania, la edad media de las muertes con resultado positivo en los exámenes es de aproximadamente 83 años, la mayoría de ellas con enfermedades crónicas preexistentes.

Un estudio canadiense de 2006, dirigido por el profesor de Stanford John Ioannidis, muestra en el caso de un asilo de ancianos que incluso los coronavirus comunes (virus del resfriado) pueden causar una tasa de mortalidad de hasta el 6% en los grupos de riesgo, y que los estuches de pruebas de virus inicialmente indicaban incorrectamente la infección por el coronavirus del SRAS.

21 marzo 2020 (I)

Hasta ahora, España sólo ha informado de tres muertes con resultado positivo en pruebas de menos de 65 años de edad (de un total de unas 1000). Sus enfermedades anteriores y la causa real de su muerte aún no se conocen.

(de un total de unas 1000). Sus enfermedades anteriores y la causa real de su muerte aún no se conocen. Italia comunicó 627 muertes con resultado positivo en un día el 20 de marzo. La tasa de mortalidad normal en Italia es de unas 1.800 muertes por día. Desde el 21 de febrero, Italia ha comunicado un total de unas 4.000 muertes con resultado positivo en las pruebas. Durante el mismo período, Italia tuvo una mortalidad natural total por todas las causas de alrededor de 50.000 muertes. Todavía no está claro en qué medida la mortalidad general aumentó o simplemente dio positivo en las pruebas. Italia y Europa también tuvieron una temporada de gripe muy leve en 2019/2020, lo que salvó a muchas personas que de otra manera eran vulnerables.

627 muertes con resultado positivo en un día el 20 de marzo. La tasa de mortalidad normal en Italia es de unas 1.800 muertes por día. Desde el 21 de febrero, Italia ha comunicado un total de unas 4.000 muertes con resultado positivo en las pruebas. Durante el mismo período, Italia tuvo una mortalidad natural total por todas las causas de alrededor de 50.000 muertes. Todavía no está claro en qué medida la mortalidad general aumentó o simplemente dio positivo en las pruebas. Italia y Europa también tuvieron una temporada de gripe muy leve en 2019/2020, lo que salvó a muchas personas que de otra manera eran vulnerables. Según los informes de los medios de comunicación italianos , alrededor del 90% de las muertes con resultado positivo en las pruebas en la región de Lombardía no se han producido hasta ahora en las unidades de cuidados intensivos, sino principalmente en casa o en la sala general. Las causas de la muerte y el posible papel de las medidas de cuarentena aún no están claros. Sólo 260 de las 2168 muertes con resultado positivo en las pruebas se registraron en las unidades de cuidados intensivos.

, alrededor del 90% de las muertes con resultado positivo en las pruebas en la región de Lombardía no se han producido hasta ahora en las unidades de cuidados intensivos, sino principalmente en casa o en la sala general. Las causas de la muerte y el posible papel de las medidas de cuarentena aún no están claros. Sólo 260 de las 2168 muertes con resultado positivo en las pruebas se registraron en las unidades de cuidados intensivos. Bloomberg informa que el 99% de las muertes italianas tenían otras enfermedades.

21 de marzo de 2020 (II)

El Japan Times pregunta: Japón esperaba una explosión del virus de la corona. ¿Dónde está ella? Aunque el Japón fue uno de los primeros países en tener resultados positivos en las pruebas y no introdujo un «bloqueo», es hasta ahora uno de los países menos afectados. No ha habido un aumento de la neumonía ni de la hospitalización.

Aunque el Japón fue uno de los primeros países en tener resultados positivos en las pruebas y no introdujo un «bloqueo», es hasta ahora uno de los países menos afectados. No ha habido un aumento de la neumonía ni de la hospitalización. Los investigadores italianos sostienen que la extrema contaminación atmosférica en el norte de Italia -la más fuerte de Europa- podría desempeñar un papel causal en el actual aumento local de la neumonía, similar al aumento anterior en Wuhan, China (véase más arriba).

que la extrema contaminación atmosférica en el norte de Italia -la más fuerte de Europa- podría desempeñar un papel causal en el actual aumento local de la neumonía, similar al aumento anterior en Wuhan, China (véase más arriba). En una entrevista reciente, el profesor Sucharit Bhakdi, uno de los expertos más citados en la esfera de la microbiología médica, explica que es «incorrecto» y «peligrosamente engañoso» culpar al nuevo coronavirus de las muertes, ya que las afecciones preexistentes y la contaminación atmosférica desempeñan un papel más importante en las ciudades chinas y del norte de Italia. El profesor Bhakdi describe las medidas que se están debatiendo o decidiendo actualmente como «grotescas», «sin sentido», «autodestructivas» y «suicidas colectivas», que acortarán la esperanza de vida de los ancianos y no deberían ser aceptadas por la sociedad.

22 de marzo de 2020 (I)

Respecto a la situación en Italia: La mayoría de los principales medios de comunicación volvieron a informar incorrectamente que Italia tuvo 797 muertes por coronavirus ayer. En realidad, el Presidente de la Defensa Civil Italiana subrayó que se trataba de casos de muertes «causadas en pacientes con el coronavirus y no por el coronavirus» (minuto 03:30 de la conferencia de prensa). En otras palabras, estas personas murieron mientras que también dieron positivo.

Como señalaron los profesores Ioannidis y Bhakdi, países como Corea del Sur y el Japón, que no han introducido ninguna medida de prohibición, han experimentado un exceso de mortalidad casi nulo en relación con el Covid-19, mientras que el crucero Diamond Princess tenía una tasa de mortalidad proyectada en el rango por mil, es decir, al nivel o por debajo del nivel de la gripe estacional o de un resfriado fuerte.

Las actuales tasas de mortalidad por pruebas positivas en Italia siguen siendo inferiores al 50% de la tasa de mortalidad total diaria normal en Italia, que es de alrededor de 1.800 muertes por día. Por consiguiente, es posible, e incluso probable, que una gran proporción de la mortalidad diaria normal se cuente ahora simplemente como muertes de «Covid19» (ya que dieron positivo en el test). Este es el punto en el que ha insistido el Presidente de la Defensa Civil Italiana.

Sin embargo, se sabe ahora que ciertas regiones del norte de Italia, es decir, las que se enfrentan a las restricciones más severas, muestran tasas de mortalidad diaria claramente superiores. También se sabe que en la región de Lombardía el 90% de las muertes con resultado positivo en las pruebas no se producen en las Unidades de Cuidados Intensivos, sino principalmente en el hogar. Y más del 99% de estas muertes tienen serias condiciones de salud preexistentes (por ejemplo, problemas cardíacos, problemas respiratorios, cáncer).

El profesor Sucharit Bhakdi ha calificado las medidas de bloqueo como «inútiles», «autodestructivas» y «suicidio colectivo». Esto plantea la pregunta sumamente preocupante, en que medida el aumento de la mortalidad de esas personas de edad avanzada, aisladas y muy estresadas, con múltiples afecciones preexistentes, pudo haber sido provocado por las semanas de encierro que todavía están en vigor.

Sería entonces posiblemente uno de esos casos en los que el tratamiento es peor que la enfermedad.

22 de marzo de 2020 (II)

Un modelo del Colegio Imperial de Londres pronosticó entre 250.000 y 500.000 muertes en el Reino Unido «por» Covid-19, pero los autores del estudio han admitido ahora que muchas de estas muertes forman parte de la tasa de mortalidad anual normal, que en el Reino Unido es de 600.000 personas por año. «Habrían muerto de todas formas», según la BBC.

que muchas de estas muertes forman parte de la tasa de mortalidad anual normal, que en el Reino Unido es de 600.000 personas por año. «Habrían muerto de todas formas», según la BBC. En Suiza, hasta ahora se han producido 56 muertes con resultado positivo en las pruebas. Todos ellos estaban «en riesgo» debido a la edad y/o enfermedades previas. La causa exacta de la muerte, es decir, si está en el virus o sólo con él, todavía no se conoce.

debido a la edad y/o enfermedades previas. La causa exacta de la muerte, es decir, si está en el virus o sólo con él, todavía no se conoce. El gobierno suizo afirmó que la situación en el sur de Suiza (justo al lado de Italia) era «dramática», pero los médicos locales lo contradijeron : todo está normal.

: todo está normal. Según los informes de prensa , existe la amenaza de una escasez de botellas de oxígeno. La razón, sin embargo, no es el aumento actual de la demanda, sino el acaparamiento por temor a la escasez.

, existe la amenaza de una escasez de botellas de oxígeno. La razón, sin embargo, no es el aumento actual de la demanda, sino el acaparamiento por temor a la escasez. En muchos países ya hay una creciente escasez de médicos y enfermeras. La razón principal de ello es que los especialistas que en los exámenes han dado positivo tienen que entrar en cuarentena, aunque en la mayoría de los casos no desarrollan ningún síntoma o sólo síntomas leves.

