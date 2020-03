Carabineros es una banda de cobardes y brutales agresores. ¡Criminales!

Ya hemos dicho que la cobardía de Carabineros no tiene límites, pero aún así, luego de ver innumerables videos que muestran su agresividad contra civiles desarmados, no dejan de seguir sorprendiéndonos. La agresión a un anciano el domingo 8 de marzo, sencillamente no tiene nombre. Equipados con elementos de alto costo, para protegerse y enfrentar situaciones de alta violencia, resulta imposible de entender que se enfrente a un anciano, débil y desarmado, con una agresividad que sólo se puede explicar por una fuerte alteración de su personalidad, de su estado anímico. Es necesario y urgente que se someta a exámenes de sangre y de pelo a todos los miembros de las FFEE de Carabineros, para determinar que elementos fluyen en su sangre.

Véase la imagen que hemos tomado hacia el final del video que insertamos -completo- más abajo y que no se ve en las imágenes que reproduce TVN. Allí, en segundo 56, se ve al agresor, cayendo en un estado que muestra que algo ocurre con su estado físico y anímico (sería interesante tener la opinión de un médico, de un experto en consumo de drogas).

Video completo:

