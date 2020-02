Viernes 14: No somos los violentos, somos la Resistencia

NO SOMOS LOS VIOLENTOS Esta es la invitación que hacemos al pueblo, una acción que se realizará el día 14 de febrero en, un día que si bien ha ganado connotación más comercial que de otro tipo, será utilizado como una muestra de amor propio entre quienes estamos en la lucha, el llamado es a asistir con tu pañuelo o capucha blanca donde se realizarán 3 acciones claves para mostrar al mundo que NO SOMOS LOS VIOLENTOS, SINO QUE SOMOS LA RESISTENCIA.

Acción número 1

Se instalarán banderas Chilenas gigantes en las calles (suelo) donde más se ha concentrado la lucha en la zona 0 como son Corbalán y Bastardos de Chile, porque se instalaran estas banderas en el suelo, porque para todo uniformado (incluidas las fuerzas de orden publico) el juramento a la bandera es su principio fundamental el cual no puede ser irrespetado lo que genera una traición a la patria, por ende ellos no podrían pasar por esas calles. De donde saldrán las banderas da lo mismo pero las banderas ya están y estarán ese día también.

Acción número 2

La capucha o pañuelo blanco simbolizará que NO ESTAMOS EN GUERRA CON NADIE, pueden complementarlo con una flor (no se las entregaremos a ellos es solo un símbolo), además de asistir con esta prensa blanca estaremos todos sentados en el suelo en señal de NO VIOLENCIA.

Acción número 3

Sabemos que la prensa no difunde la verdad de las manifestaciones como también sabemos que una de las principales armas como también medios de difusión son nuestros teléfonos celulares por ende al realizar esta acción de sentarse en el suelo , con la bandera en el piso , con capucha o pañuelo puesto dará que hablar para quienes estén ahí pero la idea es que todos transmitamos en vivo al unísono donde no importa cuántos seguidores o amigos tengas en tus redes, sino que la suma de todos hará la fuerza. Invitamos a todos a ser partes de esta acción de la cual cientos ya son parte, demostremos que somos un solo corazón que solo quiere paz y dignidad.

Invitan:

Primera Línea, CONES, ACES, Mamás Capucha, Más Capucha, Brigadistas 18 de Octubre, Agrupaciones Sociales, Aguante los que Luchan, Aguante el Pueblo Chileno

#NoMasViolencia

#ChileDigno

#ChileConDignidad

#Chile

#ChileDesperto

#NegroMataPaco

#NoSomosLosViolentos

#NoMasAFP

#SaludDeCalidad

#EducacionDeCalidad

#PrimeraLinea

#EstallidoSocial

#RevolucionChilena

#TodosSomosUno

#ChileUnido

#ElPuebloUnido

#SomosMasQueLosPacos

#RenunciaPiñera

