Carabineros y PDI disparan a niños y mujeres que asistían a la formalización de un comunero Mapuche

Cerca de 20 funcionarios de Carabineros y de la PDI agreden cobardemente, disparando perdigones a familiares de un Comunero Mapuche que es formalizado ante la justicia. No les importa que esos familiares sean en su mayoría mujeres y niños. Una mujer mayor, los encara con una valentía que ellos no tienen, mientras alguien graba todo lo que ocurre con un celular. De fondo se escucha una voz que les advierte «La historia los juzgara». No habrá perdón ni olvido. Lucharemos hasta imponer justicia.

