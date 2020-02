Así hizo llorar Joan Manuel Serrat a Love of Lesbian

Aunque generacionalmente les distancian muchos años, la pleitesía que demuestran los grupos indies españoles con el compositor catalán no tiene fisuras. Hace unos años la edición española de Rolling Stone realizó una macroencuesta con más de 100 personalidades del mundo de la música para designar las 300 mejores canciones del pop-rock español. Entre los votantes estaban bandas independientes como Los Planetas, La Habitación Roja o Sidonie. La canción ganadora fue Mediterráneo, el clásico de Serrat. Todas estas agrupaciones jóvenes reconocieron que cantautor catalán siempre ha cultivado el espíritu que ellos abrazan: hacer siempre la música que le pide el cuerpo, independientemente de presiones comerciales. Serrat fue el primer indie.

Ella hizo de puente para que el encuentro entre su padre y el grupo fuera posible. Les pasó el contacto y tras varios correos electrónicos llegó la hora de la verdad. El grupo recuerda aún con cierta conmoción cómo instantes antes de que Serrat subiera a grabar el estudio era un espacio con inflación de nervios. «Cinco minutos antes de que llegara Serrat el estudio era un gallinero. Fue como: ‘Que ya está subiendo...’. La consigna era no molestarle. Cuando entró fue súper amable y natural. Escuchó el tema un par de veces y dijo ‘lo tengo’. Se metió dentro de la cabina y, sin la música, empezó a recitar y se marcó sus pausas. Al cabo de 15 minutos estábamos tomando cava en la terraza del estudio».

«Realmente pasó como un cometa. Se fue y dejó una estela de silencio y de solemnidad que fue espectacular». Así recuerdan los integrantes del grupo indie español más popular (junto con Vetusta Morla) Love of Lesbian el día que Joan Manuel Serrat pasó por su estudio a grabar un tema para el nuevo disco de la banda, El poeta Halley, que sale a la venta el 4 de marzo, cuatro años después de su último trabajo, La noche eterna. Los días vividos. La responsable de esta unión entre catalanes fue Candela, hija de Serrat y seguidora fiel de Love of Lesbian.

Si conocer a tu ídolo ya es emocionante, trabajar con él debe ser algo que tardas en digerir. A partir de ese momento no concebirás mejor tema de conversación que rememorar aquel día, y emplearás gran parte de tu vida en narrar la historia a todo aquel que quiera escuchar. Y eso es lo que ha hizo ayer Love of Lesbian en el programa de Radio 3 Hoy empieza todo, dirigido por Ángel Carmona, último premio Ondas al mejor presentador de radio musical. «Se nos ha puesto a todos la espalda recta«, llegó a decir Carmona mientras el grupo narraba su encuentro con el veterano compositor, de 72 años. «Santi [Balmes, cantante y letrista del grupo] lloró emocionadísimo. Que viniera Serrat fue algo increíble, un momento culminante para él, que se dedica a hacer letras y a escribir libros», desveló en el programa otro de los miembros del grupo, mientras Balmes se volvía a emocionar y decía: «Que te recite Serrat… Yo ya me retiro«.Serrat participa en la última canción del disco, que se llama como el álbum, El poeta Halley.